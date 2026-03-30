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रायबरेली: जल जीवन मिशन की टंकी से गिरकर 14 वर्षीय किशोर की मौत, 100 फीट नीचे गिरा मासूम

बछरावां विधायक श्याम सुंदर भारती ने कहा कि पीड़ित परिवार को आर्थिक सहायता दिलाने की कोशिश की जा रही है.

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14 वर्षीय कुणाल की मौत (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 30, 2026 at 7:42 PM IST

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रायबरेली: जनपद के थाना महराजगंज क्षेत्र में रविवार को जल जीवन मिशन के तहत बन रही एक पानी की टंकी से गिरकर 14 वर्षीय किशोर की मौत हो गई. यह घटना ठाकुरपुर मजरे कैड़ावा गांव की है, जहां कुणाल नाम का बच्चा निर्माणाधीन टंकी पर काम कर रहा था.बछरावां विधायक श्याम सुंदर भारती ने बताया कि, कुणाल स्वर्गीय राम नेवाज का पुत्र था और वह टंकी पर एक वजनदार पाइप लेकर ऊपर चढ़ रहा था. इसी दौरान अचानक संतुलन बिगड़ने से वह लगभग 100 फीट की ऊंचाई से सीधे नीचे जमीन पर आ गिरा.

इलाज के दौरान तोड़ा दम: गंभीर रूप से घायल कुणाल को परिजन और ग्रामीण तत्काल महराजगंज के नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र ले गए. वहां से उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया. हालांकि, उपचार के दौरान चोटों की गंभीरता के कारण उसकी सांसें थम गईं और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. ठाकुरपुर ग्राम सभा में माखन दास बाबा मंदिर के पास बन रही यह पानी की टंकी जल निगम की परियोजना है, जो पिछले लगभग तीन वर्षों से अधूरी स्थिति में पड़ी है. स्थानीय निवासी दिनेश कुमार ने बताया कि निर्माण स्थल पूरी तरह खुला पड़ा था और सुरक्षा के लिए वहां किसी भी प्रकार की बैरीकेडिंग नहीं की गई थी.

नाबालिगों से मजदूरी कराने का आरोप: ग्रामीणों का आरोप है कि निर्माणाधीन टंकी पर काम कर रहे मजदूरों ने गांव के दो युवकों को मात्र 200 रुपये दिहाड़ी का लालच देकर काम पर बुलाया था. कार्यदायी संस्था पर नाबालिग बच्चों से जोखिम भरा काम कराने का गंभीर आरोप लग रहा है, जिससे स्थानीय लोगों में रोष है. कुणाल अपने तीन भाइयों में सबसे छोटा था और उसके पिता की मृत्यु कोविड-19 महामारी के दौरान हो गई थी. पिता के जाने के बाद परिवार की आर्थिक जिम्मेदारी का काफी बोझ किशोर कुणाल के कंधों पर आ गया था.

विधायक ने ठेकेदार को ठहराया जिम्मेदार: बछरावां विधायक श्याम सुंदर भारती ने मौके पर पहुंचकर ठेकेदार और कार्यदायी संस्था को सीधे तौर पर जिम्मेदार ठहराया है. उन्होंने कहा कि तीन सालों से कछुआ गति से चल रहे निर्माण कार्य और ठेकेदार की घोर लापरवाही ने एक मासूम की जान ले ली है. विधायक ने पीड़ित परिवार को उचित आर्थिक सहायता दिलाने का आश्वासन दिया है और पूर्व प्रधान देशराज पासी ने भी हर संभव मदद की बात कही है. कोतवाल जगदीश यादव ने बताया कि परिजनों की तहरीर मिल गई है. मामले की जांच कर दोषियों के खिलाफ कड़ी वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.

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