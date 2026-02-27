Inter Religion Marriage ; रायबरेली में नाजिया बनी मीनाक्षी ने विकास के साथ मंदिर में लिए फेरे
शिव मंदिर में दोनों पक्षों के परिजनों की मौजूदगी में पंडित ने वैवाहिक कार्यक्रम संपन्न कराए.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : February 27, 2026 at 9:06 AM IST
रायबरेली : धर्म की दीवार लांघकर अंतर-धर्म विवाह का मामला रायबरेली से सामने आया है. हालांकि इस विवाह में कोई विवाद नहीं हुआ. युवक और युवती दोनों पक्ष के परिजन वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल हुए. युवती शहर कोतवाली इलाके के किले बाजार की रहने वाली है और युवक मिल एरिया थाना इलाके का निवासी है. विवाह के दौरान विश्व हिन्दू परिषद के पदाधिकारी भी मौजूद रहे.
बताया जा रहा कि शहर कोतवाली के किले बाजार क्षेत्र के मोहल्ला शेखवाड़ा रहने वाली नाजिया (अब मीनाक्षी) और मिल एरिया थाना क्षेत्र के ग्राम धौरहरा का निवासी विकास दोनों एक दूसरे को दो साल से जानते हैं. दोनों विपरीत धर्म के होने के बावजूद प्रेम प्रसंग में थे और शादी करना चाहते थे. इसकी जानकारी उनके परिजनों को हुई तो वे भी राजी हो गए. इसके बाद बीते गुरुवार को दोनों ने अपने-अपने अभिभावकों की मौजूदगी में विवाह कर लिया. शहर के शिव मंदिर में वैदिक रीति से विवाह संपन्न हुआ.
नवविवाहिता नाजिया का कहना है कि अपनी पसंद और घरवालों की मर्जी से अंतर धर्म विवाह किया है. मेरे घरवाले मेरे फैसले से खुश हैं. विकास का कहना है कि नाजिया से विवाह में मेरे घरवालों की मर्जी शामिल है. नाजिया ने अपना नाम मीनाक्षी रख लिया है. विश्व हिंदू परिषद के जिलाध्यक्ष राकेश तिवारी ने कहा कि गुरुवार को मंदिर में विवाह हुआ. जिसमें लड़के पक्ष से विकास के पिता रामबाबू और लड़की पक्ष से नाजिया उर्फ मीनाक्षी की दादी कल्लो मौजूद थीं. शादी सबकी रजामंदी से हुई है.
यह भी पढ़ें : हाईकोर्ट ने कहा; "जन्म से तय होती है जाति, धर्म परिवर्तन या अंतरजातीय विवाह से नहीं बदलती"
यह भी पढ़ें : अलग जाति में शादी करने पर भड़के परिवार वाले, भोजन पर आमंत्रित कर दोनों की हत्या कर दी