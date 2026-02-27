ETV Bharat / state

Inter Religion Marriage ; रायबरेली में नाजिया बनी मीनाक्षी ने विकास के साथ मंदिर में लिए फेरे

रायबरेली : धर्म की दीवार लांघकर अंतर-धर्म विवाह का मामला रायबरेली से सामने आया है. हालांकि इस विवाह में कोई विवाद नहीं हुआ. युवक और युवती दोनों पक्ष के परिजन वैवाहिक कार्यक्रम में शामिल हुए. युवती शहर कोतवाली इलाके के किले बाजार की रहने वाली है और युवक मिल एरिया थाना इलाके का निवासी है. विवाह के दौरान विश्व हिन्दू परिषद के पदाधिकारी भी मौजूद रहे.

बताया जा रहा कि शहर कोतवाली के किले बाजार क्षेत्र के मोहल्ला शेखवाड़ा रहने वाली नाजिया (अब मीनाक्षी) और मिल एरिया थाना क्षेत्र के ग्राम धौरहरा का निवासी विकास दोनों एक दूसरे को दो साल से जानते हैं. दोनों विपरीत धर्म के होने के बावजूद प्रेम प्रसंग में थे और शादी करना चाहते थे. इसकी जानकारी उनके परिजनों को हुई तो वे भी राजी हो गए. इसके बाद बीते गुरुवार को दोनों ने अपने-अपने अभिभावकों की मौजूदगी में विवाह कर लिया. शहर के शिव मंदिर में वैदिक रीति से विवाह संपन्न हुआ.