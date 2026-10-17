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हार की हताशा के कारण इंडिया गठबंधन ने दिल्ली में फैलाई अराजकता : अनुप्रिया पटेल

रायबरेली में केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल. ( Photo Credit : ETV Bharat )

रायबरेली : केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग तथा रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल प्रतापगढ़ में अपना दल संस्थापक सोनेलाल पटेल परिनिर्वाण कार्यक्रम में जाते समय रायबरेली रुकीं. यहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. इस दौरान मीडिया से बातचीत में अनुप्रिया पटेल ने एनडीए की राजनीति और इंडिया गठबंधन को लेकर विचार साझा किए.

मीडिया से मुखातिब केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल. (Video Credit : ETV Bharat) केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि आज हमारी पार्टी ने सोनेलाल पटेल जी का परिनिर्वाण दिवस का कार्यक्रम रखा है. प्रतापगढ़ में श्रद्धांजलि सभा को बड़े रूप में आयोजित किया जा रहा है. जहां देश के कोने-कोने से कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं.



रायबरेली सांसद राहुल गांधी के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के सवाल पर कहा कि यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है. लोकतंत्र और हुड़दंग के बीच इस समय युद्ध चल रहा है. महागठबंधन के लोगों ने जिस प्रकार से देश की राजधानी में अराजकता फैलाई जो बहुत ही दुखद है. यह लोग लगातार एक के बाद एक चुनाव हार रहे हैं. उसका सबसे बड़ा कारण न कोई नेता, ना कोई नीति और न ही कोई नियत व एजेंडा का होना है.