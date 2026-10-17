हार की हताशा के कारण इंडिया गठबंधन ने दिल्ली में फैलाई अराजकता : अनुप्रिया पटेल
अपना दल के संस्थापक डॉ. सोनेलाल पटेल के परिनिर्वाण दिवस के कार्यक्रम (प्रतापगढ़) में जाते समय रायबरेली में केंद्रीय मंत्री ने मीडिया से की बात.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 17, 2026 at 2:45 PM IST
रायबरेली : केंद्रीय वाणिज्य, उद्योग तथा रसायन एवं उर्वरक राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल प्रतापगढ़ में अपना दल संस्थापक सोनेलाल पटेल परिनिर्वाण कार्यक्रम में जाते समय रायबरेली रुकीं. यहां कार्यकर्ताओं ने उनका स्वागत किया. इस दौरान मीडिया से बातचीत में अनुप्रिया पटेल ने एनडीए की राजनीति और इंडिया गठबंधन को लेकर विचार साझा किए.
केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल ने कहा कि आज हमारी पार्टी ने सोनेलाल पटेल जी का परिनिर्वाण दिवस का कार्यक्रम रखा है. प्रतापगढ़ में श्रद्धांजलि सभा को बड़े रूप में आयोजित किया जा रहा है. जहां देश के कोने-कोने से कार्यकर्ता पहुंच रहे हैं.
रायबरेली सांसद राहुल गांधी के मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार का इस्तीफा मांगने के सवाल पर कहा कि यह सबसे बड़ा दुर्भाग्य का विषय है. लोकतंत्र और हुड़दंग के बीच इस समय युद्ध चल रहा है. महागठबंधन के लोगों ने जिस प्रकार से देश की राजधानी में अराजकता फैलाई जो बहुत ही दुखद है. यह लोग लगातार एक के बाद एक चुनाव हार रहे हैं. उसका सबसे बड़ा कारण न कोई नेता, ना कोई नीति और न ही कोई नियत व एजेंडा का होना है.
महागठबंधन में यह तमाम विपक्षी दल शामिल हैं. उनके कार्यकर्ता आपस में ही लड़ते हैं. इनका न कोई विजन है न कोई एजेंडा है. बार-बार चुनाव हारने के कारण हताशा में आज यह है अराजकता तक पहुंच गए हैं. लोकतंत्र में आपको जनता के मन मे स्थान बनाना पड़ता है. देश की जनता देख रही है कि किस प्रकार अराजकता, उपद्रव व उत्पाद का प्रदर्शन चल रहा है. जनता उसे स्वीकार नहीं करेगी. इन लोगों को आज आत्म मंथन करना चाहिए. महा गठबंधन के लोग आज हर जगह परास्त हो रहे हैं.
केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आज देश के जनता का विश्वास एनडीए गठबंधन के साथ है. 12 वर्षों में देश में अभूतपूर्व विकास हुआ है. लोग गरीबी से बाहर निकलकर आए हैं. देश की अर्थव्यवस्था दुनिया की तीसरी अर्थव्यवस्था बनने की तरफ अग्रसर है. 12 वर्षों में देश को बड़ा परिवर्तन देखने को मिला है. आज देश की जनता एक सकारात्मक सोच के साथ जो एनडीए गठबंधन के साथ है. मिर्जापुर से दिव्या मित्तल के चुनाव लड़ने के सवाल पर अनुप्रिया पटेल ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी.
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