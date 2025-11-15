ETV Bharat / state

मायके की शादी के लिए पत्नी ने मांगे 20 हजार, पति ने हत्या कर जान दी

रायबरेली: रायबरेली के खीरो थाना क्षेत्र में दिल को दहलाने वाली घटना सामने आई है. यहां पति ने पहले पत्नी की हत्या की और इसके बाद खुद भी जान दे दी. वारदात से पहले दोनों बच्चों को नानी के घर छोड़कर लौटे थे. पुलिस के मुताबिक अभी तक की जांच में ये सामने आया है कि पत्नी ने पति से मायके में होने वाली शादी में खर्च के लिए 20 हजार रुपए की मांग की थी. इसे लेकर पति से विवाद सामने आ रहा है. इसी से नाराज पति ने यह वारदात अंजाम दी. पुलिस ने दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है. पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है. बताया जा रहा है कि पति मानसिक रूप से भी अस्वस्थ था.

तीन मासूम बच्चों को नानी के घर छोड़ आया: पुलिस पूछताछ में सामने आया है कि खीरों थाना इलाके के सुरजीपुर गांव निवासी भीमराज (32) की ससुराल में शादी थी. भीमराज अपनी पत्नी सोनी (28) और तीन मासूम बच्चों शिवम, शुभी और शिवांश के साथ दो दिन पहले ससुराल शादी में गया था. जानकारी के मुताबिक वहां पत्नी सोनी ने पति से 20 हजार रुपए की मांग की थी. इसे लेकर ही दोनों में विवाद हुआ था. दोनों बच्चों को नानी के घर छोड़कर गांव लौट आए थे. यहां रात में वारदात अंजाम दी गई. पुलिस के मुताबिक पति भीमराज ने पहले पत्नी की गला काटकर हत्या की. इसके बाद उसने अपनी भी जान दे दी. वारदात की जांच की जा रही है.



ग्रामीणों ने पुलिस को दी जानकारी: ग्रामीणों ने काफी देर तक घर न खुलने पर जब झांककर देखा तो पत्नी का शव घर में खून से सना नजर आया. वहीं पति का शव फांसी के फंदे से झूलता दिखा. कमरा अंदर से बंद था. इस वजह से किसी अन्य का घर में प्रवेश न होने की बात कही जा रही है. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने फॉरेंसिक की मदद से जांच की. पुलिस सारे पहलुओं की जांच कर रही है.





पुलिस का क्या कहना है: इस बारे में एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा का कहना है कि पति ने पत्नी की हत्या कर जान दे दी. दोनों शवों का पोस्टमॉर्टम कराया जा रहा है. मौके से आलाकत्ल बरामद कर लिया गया है. पुलिस सभी पहलुओं की जांच कर रही है. विधिक कार्रवाई की जा रही है.





