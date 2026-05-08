दंपती ने 13 साल से संतान न होने पर अस्पताल से चुराया बच्चा; रायबरेली में पति-पत्नी और साली गिरफ्तार
रायबरेली के भदोखर में अस्पताल से बच्चा चोरी करने वाले तीन आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 8, 2026 at 5:40 PM IST
रायबरेली: रायबरेली के भदोखर थाना क्षेत्र में अस्पताल से तीन माह के मासूम बच्चे की चोरी की वारदात का पुलिस ने महज 24 घंटे के भीतर खुलासा कर दिया है. पुलिस ने एक नि:संतान दंपती समेत तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया है, जबकि वारदात में इस्तेमाल की गई बाइक को भी सीज कर दिया गया है.
सीओ सदर अरुण नौहार ने बताया कि 7 मई को बेला भेला स्थित अस्पताल में एक महिला अपने बच्चे के साथ डॉक्टर का इंतजार कर रही थी. तभी वहां मौजूद दो अज्ञात महिलाओं ने उसे अपनी बातों में उलझाया और मौका पाकर तीन महीने का बच्चा लेकर फरार हो गईं.
13 साल से संतान न होने पर रची गई साजिश: पुलिस की पूछताछ में मुख्य आरोपी वर्षा त्रिवेदी ने बताया कि उसकी शादी के 13 वर्ष बीत जाने के बाद भी कोई संतान नहीं थी. इससे पहले उसके एक बच्चे की जन्म के बाद मौत हो गई थी, जिसके कारण वह मानसिक रूप से परेशान थी और उसने अपने पति और बहन के साथ मिलकर बच्चा चोरी की साजिश रची. योजना के तहत वर्षा और उसकी बहन नमिता अस्पताल के अंदर गईं और वहां दवा दिलाने आई एक अन्य महिला को अपना निशाना बनाया. वर्षा ने महिला को मदद का झांसा देकर बच्चे को अपनी गोद में लिया, जबकि उसकी बहन नमिता पीड़ित महिला को दूसरी तरफ ले गई.
CCTV फुटेज की मदद से पकड़े गए आरोपी: जैसे ही महिला का ध्यान भटका, दोनों बहनें बच्चे को लेकर अस्पताल से बाहर निकल गईं और बाहर बाइक लेकर खड़े राहुल त्रिवेदी के साथ फरार हो गईं. घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मामले की गंभीरता को देखते हुए भदोखर थाने में मुकदमा दर्ज किया और जांच के लिए कई टीमें गठित कीं. पुलिस ने अस्पताल और आसपास के रास्तों पर लगे CCTV कैमरों और सर्विलांस की मदद से आरोपियों का सुराग लगाया और उनकी घेराबंदी शुरू कर दी. कड़ी मशक्कत के बाद पुलिस टीम ने राहुल त्रिवेदी, उसकी पत्नी वर्षा और बहन नमिता को गिरफ्तार कर लिया.
आरोपी भेजे गए जेल: गिरफ्तार किए गए आरोपियों के पास से तीन माह का शिशु पूरी तरह सकुशल बरामद किया गया है, जिसे देख परिजनों की आंखों में खुशी के आंसू छलक आए. पुलिस ने वारदात में इस्तेमाल की गई मोटरसाइकिल (UP33AZ9587) को भी बरामद कर कानूनी कार्रवाई के तहत सीज कर दिया है. सीओ सदर ने बताया कि पकड़े गए तीनों अभियुक्तों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई पूरी कर उन्हें न्यायालय में पेश किया गया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है.
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