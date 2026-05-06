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उद्यान मंत्री ने रायबरेली में आधुनिक मंडी का किया उद्घाटन, किसानों को ये मिलेगा फायदा

रायबरेली : उत्तर प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने मंगलवार को रायबरेली के सतांव में एक नवनिर्मित अत्याधुनिक उपमंडी स्थल का उद्घाटन किया है. इसके अलावा उद्यान मंत्री ने लगभग 50 करोड़ रुपये की 150 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया. ज्येष्ठ माह के प्रथम मंगल को मंडी परिषद सतांव में सुंदरकांड एवं संगीतमय पाठ का आयोजन हुआ. इसके बाद लोगों में प्रसाद भी बांटा गया.

उद्यान मंत्री ने कहा कि ऊंचाहार और सतांव मंडी के बन जाने से जो किसान 40-40 व 50-50 किलोमीटर तक अपनी उपज को विक्रय करने के लिए ले जाते थे उन्हें अब 2 से 3 किलोमीटर में ही क्रय विक्रय स्थल उपलब्ध हो गया है. हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र की 100 से अधिक सड़कों के लोकार्पण एवं शिलान्यास से जनता की समस्याओं का उन गांव में ही समाधान हुआ है, जहां सड़कों के निर्माण हुए.

मंडी परिषद सतांव में सुंदरकांड का संगीतमय पाठ. (Photo Credit : ETV Bharat)

उद्यान मंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की आय बढ़ाने और उन्हें बेहतर विपणन सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है. नवीन उपमंडी स्थल के प्रारंभ होने से स्थानीय किसानों को अपनी उपज के विक्रय के लिए सुलभ और व्यवस्थित मंच मिलेगा. जिससे उन्हें उचित मूल्य प्राप्त होगा और बिचौलियों पर निर्भरता कम होगी. उन्होंने बताया कि सरकार द्वारा संचालित विभिन्न विकास योजनाओं के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे को मजबूत किया जा रहा है. आज जिन योजनाओं का लोकार्पण एवं शिलान्यास किया गया है, उनसे क्षेत्र के समग्र विकास को नई दिशा मिलेगी तथा आमजन को बेहतर सुविधाएं प्राप्त होंगी. इस मौके पर जिलाध्यक्ष बुद्धिलाल पासी, पूर्व विधायक राकेश सिंह, पूर्व जिलाध्यक्ष दिलीप यादव, सुशील शर्मा, सुरेंद्र दाढ़ी, विनोद वाजपेई, पप्पू लोहिया, मंडी परिषद के मुख्य अभियंता एवं उपनिदेशक उपस्थित रहे.

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