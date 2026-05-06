उद्यान मंत्री ने रायबरेली में आधुनिक मंडी का किया उद्घाटन, किसानों को ये मिलेगा फायदा
मंडी स्थल में खाद्यान्न, फल एवं सब्जी के लिए आधुनिक दुकानों के साथ-साथ नीलामी चबूतरे की व्यवस्था की गई है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : May 6, 2026 at 7:30 AM IST
रायबरेली : उत्तर प्रदेश के उद्यान, कृषि विपणन, कृषि विदेश व्यापार एवं कृषि निर्यात राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दिनेश प्रताप सिंह ने मंगलवार को रायबरेली के सतांव में एक नवनिर्मित अत्याधुनिक उपमंडी स्थल का उद्घाटन किया है. इसके अलावा उद्यान मंत्री ने लगभग 50 करोड़ रुपये की 150 से अधिक परियोजनाओं का शिलान्यास और लोकार्पण भी किया. ज्येष्ठ माह के प्रथम मंगल को मंडी परिषद सतांव में सुंदरकांड एवं संगीतमय पाठ का आयोजन हुआ. इसके बाद लोगों में प्रसाद भी बांटा गया.
उद्यान मंत्री ने कहा कि ऊंचाहार और सतांव मंडी के बन जाने से जो किसान 40-40 व 50-50 किलोमीटर तक अपनी उपज को विक्रय करने के लिए ले जाते थे उन्हें अब 2 से 3 किलोमीटर में ही क्रय विक्रय स्थल उपलब्ध हो गया है. हरचंदपुर विधानसभा क्षेत्र की 100 से अधिक सड़कों के लोकार्पण एवं शिलान्यास से जनता की समस्याओं का उन गांव में ही समाधान हुआ है, जहां सड़कों के निर्माण हुए.
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