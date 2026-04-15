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रायबरेली पुलिस ने चेन स्नेचिंग करने वाले बदमाशों का किया हॉफ एनकाउंटर, तीन गिरफ्तार

नसीराबाद थाना क्षेत्र में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई. एक बदमाश के पैर में गोली लगी है.

पुलिस मुठभेड़ में चेन स्नैचर गिरफ्तार.
पुलिस मुठभेड़ में चेन स्नैचर गिरफ्तार. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 15, 2026 at 12:48 PM IST

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रायबरेली : नसीराबाद पुलिस ने बुधवार तड़के हाॅफ एनकाउंटर में चेन स्नैचिंग करने वाले तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है. पुलिस फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

अपर पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह ने बताया कि क्षेत्र में चेन स्नैचिंग के घटनाओं को देखते हुए लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर बुधवार तड़के नसीराबाद थाना क्षेत्र में नाकेबंदी की गई थी. वाहन चेकिंग के दौरान बाइकसवार तीन युवकों को रोकने का प्रयास किया गया तो एक बदमाश ने फायरिंग कर दी और भागने लगे. पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया.

अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक बदमाशों की पहचान अफजल उर्फ गोरखा पुत्र नसीर निवासी ग्राम जालिम का पुरवा मजरे बाबूपुर थाना जामू अमेठी, गुड्डू उर्फ रिजवान पुत्र मो. शाहिद निवासी तारापुर थाना नसारीबाद रायबरेली और मुकीम उर्फ मोदी पुत्र शफीक निवासी तारापुर थाना नसीराबाद रायबरेली के रूप में हुई. तीनों ने पिछले दिनों नसीराबाद थाना इलाके में चेन स्नैचिंग की कई घटनाओं को अंजाम दिया था.




अपर पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह के अनुसार गिरफ्तार किए गए बदमाशों के पास से 14 हजार 530 रुपये, एक अवैध तमंचा, एक जिन्दा कारतूस, एक खोखा कारतूस, एक बाइक बरामद हुई है. एनकाउंटर के दौरान अफजल के पैर में गोली लग गई थी. उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

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