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रायबरेली पुलिस ने चेन स्नेचिंग करने वाले बदमाशों का किया हॉफ एनकाउंटर, तीन गिरफ्तार

रायबरेली : नसीराबाद पुलिस ने बुधवार तड़के हाॅफ एनकाउंटर में चेन स्नैचिंग करने वाले तीन बदमाशों को गिरफ्तार किया है. पुलिस फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है. उसे अस्पताल में भर्ती कराया गया है.

अपर पुलिस अधीक्षक आलोक सिंह ने बताया कि क्षेत्र में चेन स्नैचिंग के घटनाओं को देखते हुए लगातार चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है. इसी दौरान मुखबिर की सूचना पर बुधवार तड़के नसीराबाद थाना क्षेत्र में नाकेबंदी की गई थी. वाहन चेकिंग के दौरान बाइकसवार तीन युवकों को रोकने का प्रयास किया गया तो एक बदमाश ने फायरिंग कर दी और भागने लगे. पुलिस की जवाबी कार्रवाई के दौरान तीन बदमाशों को गिरफ्तार कर लिया गया.

अपर पुलिस अधीक्षक के मुताबिक बदमाशों की पहचान अफजल उर्फ गोरखा पुत्र नसीर निवासी ग्राम जालिम का पुरवा मजरे बाबूपुर थाना जामू अमेठी, गुड्डू उर्फ रिजवान पुत्र मो. शाहिद निवासी तारापुर थाना नसारीबाद रायबरेली और मुकीम उर्फ मोदी पुत्र शफीक निवासी तारापुर थाना नसीराबाद रायबरेली के रूप में हुई. तीनों ने पिछले दिनों नसीराबाद थाना इलाके में चेन स्नैचिंग की कई घटनाओं को अंजाम दिया था.