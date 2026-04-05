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रायबरेली: ब्वॉयफ्रेंड को पुलिस ने भेजा जेल तो मोबाइल टावर पर चढ़ गई प्रेमिका, घंटों चला हाईवोल्टेज ड्रामा

रायबरेली: उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में एक सिरफिरी प्रेमिका का हाईवोल्टेज ड्रामा देखने को मिला. यहां अपहरण के मामले में ब्वॉयफ्रेंड के जेल जाने से नाराज युवती मोबाइल टावर पर चढ़ गई. मामला गुरबक्शगंज थाना क्षेत्र का है, जहां डलमऊ की रहने वाली इस लड़की ने टावर की ऊंचाई पर पहुंचकर जिद पकड़ ली कि उसके प्रेमी को तुरंत रिहा किया जाए. जैसे ही ग्रामीणों ने युवती को टावर की चोटी पर देखा, इलाके में हड़कंप मच गया और देखते ही देखते मौके पर भारी भीड़ जमा हो गई.

पुलिस ने घंटों की मशक्कत की: सूचना मिलते ही गुरबक्शगंज थाना पुलिस दल-बल के साथ मौके पर पहुंची और युवती को सुरक्षित नीचे उतारने की कोशिशें शुरू कर दीं. युवती टावर के ऊंचे प्लेटफॉर्म पर डटी रही और नीचे उतरने के लिए तैयार नहीं थी, जिससे किसी बड़ी अनहोनी की आशंका गहरा गई थी. पुलिस अधिकारियों और स्थानीय लोगों ने घंटों तक उसे समझाने-बुझाने का प्रयास किया, लेकिन वह अपनी मांग पर अड़ी रही. काफी देर तक चले इस ड्रामे के बाद, आखिरकार पुलिस की सूझबूझ से युवती को सुरक्षित नीचे उतार लिया गया, जिससे प्रशासन ने राहत की सांस ली.

अपहरण के मामले में सलाखों के पीछे है प्रेमी: क्षेत्राधिकारी अमित सिंह ने बताया कि टावर पर चढ़ने वाली लड़की डलमऊ क्षेत्र की निवासी है. जांच में पता चला कि युवती जिस लड़के से प्रेम करती है, उसे पुलिस ने धारा 363 और 366 (अपहरण) के तहत गिरफ्तार कर जेल भेजा है. जेल गया युवक गुरबक्शगंज का ही रहने वाला है और उसी की रिहाई के दबाव में युवती ने यह खतरनाक कदम उठाया था. पुलिस ने युवती को सुरक्षित नीचे उतारने के बाद थाने लाकर काउंसलिंग की और उसे कानून की प्रक्रिया समझाई.

सख्त कार्रवाई की चेतावनी: इस हाईवोल्टेज ड्रामे के अंत में पुलिस ने लड़की के परिजनों को मौके पर बुलाया और उसे उनके सुपुर्द कर घर भेज दिया. पुलिस ने युवती को सख्त चेतावनी दी है कि अगर भविष्य में उसने इस तरह की कोई हरकत दोबारा की, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी. इस घटना ने पूरे क्षेत्र में चर्चा छेड़ दी है कि कैसे भावनाओं में बहकर युवा अपनी जान जोखिम में डाल रहे हैं. फिलहाल, इलाके में शांति है और पुलिस मामले की निगरानी कर रही है ताकि ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति न हो सके.

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