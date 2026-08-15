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फर्जी फर्म खुलवाकर साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 8 आरोपी गिरफ्तार

रायबरेली : कोतवाली नगर और साइबर क्राइम पुलिस की संयुक्त टीम ने साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी फर्जी फर्म और बैंक खाते खुलवाकर साइबर ठगी से हासिल रकम का लेन-देन करते थे. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बड़ी संख्या में मोबाइल फोन और बैंक से जुड़े फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं. इसके अलावा फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, चेकबुक, सिम कार्ड और फर्जी फर्म से संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं.

जानकारी देते सीओ सदर आशीष निगम. (Video Credit : ETV Bharat)



पुलिस के मुताबिक गिरोह फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंक खाते और फर्म तैयार कराता था और इनका इस्तेमाल साइबर ठगी की रकम को इधर-उधर करने में किया जाता था. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और साइबर ठगी के नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है. आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है.