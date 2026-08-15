फर्जी फर्म खुलवाकर साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश, 8 आरोपी गिरफ्तार
रायबरेली कोतवाली नगर और साइबर क्राइम पुलिस की संयुक्त टीम को मिली सफलता.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 15, 2026 at 12:30 PM IST
रायबरेली : कोतवाली नगर और साइबर क्राइम पुलिस की संयुक्त टीम ने साइबर फ्रॉड करने वाले गिरोह का पर्दाफाश करते हुए 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है. आरोपी फर्जी फर्म और बैंक खाते खुलवाकर साइबर ठगी से हासिल रकम का लेन-देन करते थे. पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से बड़ी संख्या में मोबाइल फोन और बैंक से जुड़े फर्जी दस्तावेज बरामद किए हैं. इसके अलावा फर्जी आधार कार्ड, पैन कार्ड, चेकबुक, सिम कार्ड और फर्जी फर्म से संबंधित दस्तावेज भी मिले हैं.
पुलिस के मुताबिक गिरोह फर्जी दस्तावेजों के जरिए बैंक खाते और फर्म तैयार कराता था और इनका इस्तेमाल साइबर ठगी की रकम को इधर-उधर करने में किया जाता था. गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर गिरोह से जुड़े अन्य लोगों और साइबर ठगी के नेटवर्क की जानकारी जुटाई जा रही है. आरोपियों को न्यायिक अभिरक्षा में भेज दिया गया है.
सीओ सदर आशीष निगम ने बताया कि थाना कोतवाली नगर पुलिस व थाना साइबर क्राइम पुलिस टीम द्वारा मुकदमा उपरोक्त से संबंधित 8 अभियुक्तगण पकड़े गए हैं. इनमें आनंद मिश्रा पुत्र चन्द्र प्रकाश मिश्रा, प्रभाकर श्रीवास्तव पुत्र स्व० संतोष कुमार श्रीवास्तव, आकाश गौड़ पुत्र स्व० सुरेश गौड़, जतिन सेन पुत्र संजय सेन, बब्लू हिरवे पुत्र देवाराम हिरवे, सईद मो. आजम पुत्र सिद्दीक अहमद, मो. अकरम पुत्र मो इस्माइल व सुरेन्द्र सिंह पुत्र रामकिशुन को थाना क्षेत्र से गिरफ्तार किया गया है.
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