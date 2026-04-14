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रायबरेली में आग का तांडव; DCM ट्रक जला, घर में 9 मवेशियों की मौत और 30 बीघे फसल खाक

रायबरेली में आग लगने की तीन अलग-अलग घटनाओं में लालगंज मार्ग पर DCM ट्रक जल गया, हरचंदपुर में 9 मवेशियों की मौत हो गई.

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आग लगने की तीन अलग-अलग घटनाओं ने तबाही मचाई. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 14, 2026 at 6:34 PM IST

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रायबरेली: रायबरेली जनपद में आग लगने की तीन अलग-अलग घटनाओं ने तबाही मचाई. रायबरेली के लालगंज मार्ग पर एक डीसीएम ट्रक में अचानक आग लग गई. धू-धू करके जलती हुई गाड़ी को देखकर राहगीरों में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोगों ने आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन प्रयास असफल रहने पर तत्काल फायरकर्मियों को सूचना दी गई. घटना रायबरेली-लालगंज रोड पर स्थित रेल कोच फैक्ट्री के गेट के पास की है.

शॉर्ट सर्किट से लगी आग: सूचना के कुछ देर बाद फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची और कड़ी मशक्कत के बाद डीसीएम में लगी आग पर पूरी तरह काबू पा लिया. डीसीएम चालक अशोक कुमार ने बताया कि उनके वाहन में आग शॉर्ट सर्किट की वजह से लगी थी. इस घटना में कोई हताहत तो नहीं हुआ, लेकिन गाड़ी को काफी नुकसान पहुंचा है. फायर ब्रिगेड की टीम ने समय रहते घटनास्थल पर पहुँचकर आग को फैलने से रोका.

जानकारी देता किसान. (Video Credit: ETV Bharat)

हरचंदपुर में घर के साथ मवेशी जले: हरचंदपुर थाना क्षेत्र के अंगद का पुरवा मजरे प्यारेपुर गांव में संदिग्ध परिस्थितियों में एक घर में भीषण आग लग गई. अग्निशमन प्रभारी धीरेंद्र प्रताप सिंह ने बताया कि आग की चपेट में आने से 7 बकरियां और दो गायों की जिंदा जलकर मौत हो गई है. इस अग्निकांड में घर पर रखा लगभग 30 बोरी गेहूं, 30 बोरी धान और पांच बोरी सरसों जलकर खाक हो गई. आग बुझाने का प्रयास करते समय गृह स्वामी समरजीत भी बुरी तरह झुलस गए.

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रायबरेली में अग्नि तांडव: लालगंज रोड पर धू-धू कर जला डीसीएम ट्रक. (Photo Credit: ETV Bharat)

बछरावां में किसानों की मेहनत हुई खाक: अग्निशमन की चार गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और ग्रामीणों के सहयोग से बड़ी मुश्किल से आग पर काबू पाया गया. उधर, बछरावां थाना क्षेत्र के रसूलपुर जलालपुर में विद्युत शॉर्ट सर्किट से गेहूं की फसल में आग लग गई. इस घटना में किसानों की लगभग 30 बीघे गेहूं की फसल जलकर पूरी तरह नष्ट हो गई है. पीड़ित किसानों ने बताया कि उन्होंने कड़ी मशक्कत के बाद स्वयं ही आग पर काबू पाने की कोशिश की.

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बछरावां में किसानों पर कुदरत की मार, शॉर्ट सर्किट से 30 बीघे गेहूं की फसल स्वाहा. (Photo Credit: ETV Bharat)

दमकल की गाड़ी खेतों तक नहीं पहुंची: नगर पंचायत के टैंकर ने आग बुझाने में मदद की, लेकिन दमकल की गाड़ी मुख्य खेतों तक नहीं पहुंच सकी जिससे किसानों में भारी आक्रोश देखा गया. खेतों तक रास्ता न होने के कारण लगभग 200 मीटर दूर खड़ी दमकल की गाड़ी कोई सहायता नहीं कर सकी. घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंचे राजस्व कर्मचारियों ने नुकसान का आकलन किया है. अधिकारियों ने सभी पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दिलाने का आश्वासन दिया है.


यह भी पढ़ें- बरेली के मनकरा में गेहूं की फसल में लगी आग; 20 बीघा फसल जलकर राख, किसानों का भारी नुकसान

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