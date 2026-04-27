रायबरेली में रसोई गैस सिलिंडर रिसाव से भड़की आग; एक ही परिवार के 9 लोग झुलसे
रायबरेली डीह थाना क्षेत्र के बरगदही गांव में हुई दुर्घटना. जिला अस्पताल में भर्ती घायलों की हालत स्थिर.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 27, 2026 at 10:34 AM IST
रायबरेली : डीह थाना क्षेत्र के बरगदही गांव में घर में रखे रसोई सिलिंडर में लीकेज होने से आग भड़क गई. आग ने कुछ ही पलों में भयंकर रूप घारण कर लिया. इससे आग की चपेट में आकर परिवार के 9 लोग झुलस गए. घायलों का नजदीकी सीएचसी में प्राथमिक उपचार के बाद जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है.
थाना डीह क्षेत्र के ग्राम बरगदाही में रविवार रात शिवशंकर मिश्रा के घर में गैस सिलिंडर लीक होने से आग लग गई. आग ने कुछ ही क्षण में भयंकर रूप घारण कर लिया. घरों ने बुझाने के साथ किसी तरह अपने बचाव का प्रयास किया, लेकिन घटना में 9 लोग गंभीर रूप से झुलस गए. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने लीकेज सिलिंडर को बाहर निकाल करके आग पर काबू पाया. साथ ही घायलों को तत्काल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र डीह पहुंचाया. जहां प्राथमिक उपचार के बाद सभी को जिला अस्पताल रायबरेली रेफर कर दिया गया. घायलों का एडीएम अमृता सिंह, सीएमओ डॉ. नवीन चंद्रा, एसडीएम, तहसीलदार ने हाल चाल लिया.
इमरजेंसी डॉक्टर ने बताया कि घायलों में मंजू मिश्रा पत्नी शिवशंकर मिश्रा (42), कुलदीप मिश्रा पुत्र शिवशंकर मिश्रा (22), अनिल मिश्र पुत्र संत कुमार (50), संत कुमार मिश्र पुत्र देवनारायण (68), आशीर्वाद पुत्र अनिल (18), ऋचा पुत्री अनिल (21), दीपिका पुत्री अनिल (25), संगीता पत्नी सुनील (40) निवासी बरगदाही और उमेश (37) निवासी ग्राम चतुरपुर शामिल हैं. सीएमओ डॉ. नवीन चंद्रा ने बताया कि आग की घटना में 9 लोग झुलसे हैं. सभी का विशेषज्ञ डाॅक्टरों की निगरानी में इलाज किया जा रहा है. सभी के बेहतर उपचार के लिए प्रयास किए जा रहे हैं.