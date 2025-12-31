ETV Bharat / state

रायबरेली जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लगी आग, कई घंटे तक आफत में फंसी रही मरीजों की जान

राणा बेनी माधव सिंह जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में मंगलवार रात इलेक्ट्रिक बोर्ड में शार्ट सर्कित से आग भड़की थी.

रायबरेली जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लगी आग
रायबरेली जिला अस्पताल के इमरजेंसी वार्ड में लगी आग (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 31, 2025 at 10:46 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायबरेली : कोतवाली नगर थाना क्षेत्र स्थित राणा बेनी माधव सिंह जिला अस्पताल (जिला अस्पताल रायबरेली) के इमरजेंसी वार्ड में मंगलवार रात अचानक आग लगी गई. आग लगने से मरीजों और तीमारदारों में अफरातफरी का माहौल बन गया. अस्पताल स्टाॅफ ने खुद आग बुझाने का इंतजाम करने के साथ ही फायरब्रिगेड की सूचना दी. मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की टीम ने काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया. आग से किसी जनहानि की सूचना नहीं है.



फायरकर्मी मनीराम ने बताया कि जिला अस्पताल के भूतल स्थित स्टोर रूम में लगे बिजली मीटर पैनल में आग लगी थी. आग शॉर्ट सर्किट होने से भड़की थी. फायर सर्विस टीम ने प्रभावी कार्यवाही करते हुए आग को फैलने से रोकते हुए आग बुझा दी थी. वहीं प्राथमिक जांच में सामने आया कि अस्पताल में लगे फायर सर्विस सायरन नहीं बजे थे. बताया जा रहा है कि अस्पताल परिसर में करोड़ों रुपये की लागत से फायर फाइटिंग उपकरण और सायरन आदि लगाए गए हैं.



जिला अस्पताल के सीएमस डॉ. पुष्पेंद्र कुमार ने बताया कि स्टोर रूप में लगे बिजली मीटर के बोर्ड में शार्ट सर्किट से आग लगी थी. फायर कर्मचारियों ने समय रहते आग पर आसानी से काबू पा लिया था. आग लगने का कारण ठंडी के सीजन में हीटर आदि का ओवरलोड लगता है. घटना में किसी तरह की जनहानि नहीं हुई है. सभी मरीजों और तीमारदारों को उनके वार्ड में सुरक्षित कर दिया गया है.

TAGGED:

RAEBARELI MEDICAL NEWS
FIRE IN EMERGENCY WARD
राणा बेनी माधव सिंह जिला अस्पताल
FIRE BROKE OUT IN HOSPITAL
FIRE AT RAEBARELI DISTRICT HOSPITAL

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.