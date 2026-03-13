ETV Bharat / state

मोनालिसा को लॉन्च करने वाले फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा का रायबरेली से नाता, पढ़ें पूरी खबर

सनोज ने पिछले दिनों ‘द डायरी ऑफ मणिपुर’ का ट्रेलर लॉन्च किया था. वे तराना द ब्लैक स्टोरी, गांधीगिरी, लफंगे नवाब, राम की जन्मभूमि, काशी टू कश्मीर, गजनवी, द डायरी ऑफ वेस्ट बंगाल, द डायरी ऑफ मणिपुर आदि फिल्में कर चुके हैं. उनकी आने वाली फ़िल्में माखी, संदेश खाली डायरीज हैं. सनोज का कहना है कि जीवन में कठिन परिश्रम, लगन और मुश्किलों से लड़ते रहने के बाद सफलता हासिल जरूर होती है.

फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा फरवरी में पिछले दिनों जब अपने पैतृक गांव रायबरेली जनपद के शिवगढ़ क्षेत्र के ढेकवा गांव पहुंचे तो बच्चे, बुजुर्ग, युवाओं ने भावपूर्ण स्वागत किया था. ईटीवी भारत से बातचीत के दौरान सनोज मिश्र ने शुरुआती स्ट्रगल और फिल्म जगत में कामयाबी के पीछे की बातें साझा कीं. ढेकवा शिवगढ़ में सनोज मिश्रा का बचपन बीता. गांव में पले बढ़े और प्रारंभिक शिक्षा से लेकर इंटरमीडिएट तक की शिक्षा गांव में पूरी की. जिसके बाद वे लखनऊ पढ़ने चले गए. छोटे से गांव से निकले सनोज ने फिल्म जगत में अपनी अलग पहचान बनाई है.

रायबरेली : मध्य प्रदेश के खरगोन की रहने वाली मोनालिसा प्रयागराज महाकुंभ के दौरान मशहूर हुई थीं. प्रयागराज महाकुंभ 2025 में रुद्राक्ष और माला बेचकर रातों-रात इंटरनेट सनसनी बनीं मोनालिसा भोसले ने बॉलीवुड में अपनी पहली फिल्म "द डायरी ऑफ मणिपुर" (The Diary of Manipur) से अभिनय की दुनिया में कदम रखा था. सनोज मिश्रा की यह फ़िल्म मणिपुर में जातीय मुद्दों की पृष्ठभूमि पर आधारित एक लव स्टोरी है. जिसका ट्रेलर फरवरी 2026 में जारी किया गया था. मोनालिसा की चर्चा के बाद सनोज मिश्रा चर्चा में है. जानें क्या है फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्रा का रायबरेली से रिश्ता.



फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्र के पिता राम तीर्थ मिश्र ने बताया कि सनोज की प्रारंभिक पढ़ाई ग्रामीण क्षेत्र परिवेश में ही हुई. बरखंडी विद्यापीठ इंटर काॅलेज शिवगढ़ से इंटर तक की पढ़ाई की. सनोज की रुचि हार जाने के डर से खेल में कभी नहीं रही. उनका छात्र जीवन बहुत मुश्किल में रहा. एक ही पेंट और पुरानी किताबों में बचपन बीता. पढ़ाई में सामान्य था क्योंकि गांव के छप्पर के नीचे के सरकारी स्कूल में 5 तक पढ़ाई हुई. इसके बाद लखनऊ के शिया पीजी कॉलेज से समाज शास्त्र में पीजी किया, संगीत के प्रति काफी रुचि रही.

फिल्म डायरेक्टर सनोज मिश्र बताते हैं कि पहली बार साल 1993 में मुंबई गया तब एक छोटा रेडियो और विविध भारती साथ था. संगीत से जुड़ाव के कारण गायक बनाना चाहता था. कई साल मुंबई में बिताए. इस दौरान विविध भारती से एक कार्यक्रम प्रसारित हुआ करता था "इनसे मिलिए" जिसमें किसी न किसी फिल्मी हस्ती का साक्षात्कार प्रसिद्ध उद्घोषक अमरकांत जी करते थे.

संयोगवश मुंबई विविध भारती पर दीदी रेनू चतुर्वेदी के आशीर्वाद से मैं खुद इस कार्यक्रम का हिस्सा बना था जो मेरे जीवन का ऐतिहासिक दिन था. मै बहुत नर्वस था क्योंकि मेरे सामने थे उद्घोषक अमरकांत जी थे, फिर भी जो बात हुई बहुत रोचक थी. उससे मेरा मनोबल काफी बढ़ा था और जीवन में बढ़ने का सपना धीरे-धीरे साकार होने लगा.

सनोज मिश्रा का दावा; लव जेहाद का शिकार हुई मोनालिसा : मोनालिसा की फिल्म ‘द मणिपुर डायरी’ के निर्देशक सनोज मिश्रा ने इस शादी को लेकर इंस्टाग्राम पर चौंकाने वाला दावा किया है. पोस्ट में कहा कि मोनालिसा लव जिहाद का शिकार बन चुकी हैं. मोनालिसा ने यह फैसला प्यार में नहीं, बल्कि बहकावे में आकर लिया है और उनके मैनेजर ने उनका सौदा किया है.

सनोज मिश्रा ने अपने पोस्ट में लिखा, “ये बगावत नहीं, लव जिहाद है… और मेरी जिंदगी का सबसे बुरा दिन है.” उन्होंने कहा कि महाकुंभ में वायरल होने के बाद मोनालिसा अपने डेरा महेश्वर लौट गई थीं. उन्हें मोनालिसा की सादगी और पवित्रता अच्छी लगी. इसलिए उन्होंने उन्हें ट्रेनिंग देकर फिल्म में अभिनेत्री बनाने की घोषणा की थी. जिसका देश-दुनिया में स्वागत हुआ था.

सनोज ने आरोप लगाया कि जिस शिक्षक को उन्होंने मोनालिसा को पढ़ाने के लिए रखा था. वही बाद में उनका मैनेजर बन गया और दलाल की तरह काम करने लगा. उनके मुताबिक उसी ने मोनालिसा को बहकाकर यह कदम उठवाया. मोनालिसा ने अपने बॉयफ्रेंड फरमान खान के साथ इंटरफेथ मैरिज की है. मोनालिसा का परिवार इस शादी के खिलाफ था. मोनालिसा का आरोप है कि उनके परिवार वाले उन पर शादी न करने का दबाव बना रहे थे और फरमान को धमकियां दे रहे थे. इसी वजह से उन्होंने घर छोड़ दिया और कोर्ट मैरिज कर ली.







