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रायबरेली में बेटी से दुष्कर्म करने वाला पिता और नाबालिग छात्रा से दुराचार करने वाला टीचर गिरफ्तार

सरेनी थाना क्षेत्र और थाना डीह क्षेत्र के मामला.

पुलिस की गिरफ्त में दुष्कर्म के आरोपी.
पुलिस की गिरफ्त में दुष्कर्म के आरोपी. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 16, 2026 at 3:14 PM IST

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रायबरेली : रायबरेली पुलिस ने नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म करने वाला अध्यापक और बेटी से दुष्कर्म करने वाले पिता को गिरफ्तार किया है. दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध कार्रवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है.

सीओ लालगंज सुजीत राय ने बताया कि सरेनी थाना क्षेत्र के एक व्यक्ति ने प्रार्थना पत्र दिया था. बताया कि इंटर कॉलेज में पढ़ने वाली उनकी बेटी (17) 13 अगस्त को स्कूल गई थी. सुबह के समय पुत्री पानी पीने के लिए जा रही थी. इसी दौरान स्टाफ रूम के सामने से गुजरते समय स्टाफ रूम में मौजूद व्यायाम शिक्षक बिंदा प्रसाद ने पुत्री का हाथ पकड़ लिया गया और छेड़खानी की. इसके बाद कमरे में खींच कर दुष्कर्म का प्रयास किया. प्रार्थना पत्र के आधार पर थाना सरेनी में पॉक्सो एक्ट के अंतर्गत अभियोग पंजीकृत किया गया था. इसके बाद 15 अगस्त को पुलिस टीम ने नाजमद अभियुक्त बिन्दा प्रसाद को गिरफ्तार कर लिया गया.




थाना डीह थानाध्यक्ष जितेन्द्र सरोज के अनुसार क्षेत्र के सुनील पटेल को एक नाबालिग से दुष्कर्म के आरोप में गिरफ्तार किया गया है. आरोपी बीते एक साल से नाबालिग को बहला फुसला कर शारीरिक संबंध बना रहा था. इसका विरोध करने पर आरोपी ने नाबालिग और उसके परिजनों के साथ मारपीट की और जान से मारने की धमकी भी दी. मुकदमा दर्ज करके आरोपी सुनील पटेल गिरफ्तार कर जेल भेजा गया है.

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