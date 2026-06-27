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फतेहपुर-रायबरेली को जोड़ने वाले 55 साल पुराने गेगासो ब्रिज पर हल्के वाहनों की आवाजाही शुरू, 30 करोड़ से हुई मरम्मत

रायबरेली-फतेहपुर को जोड़ने वाले 55 साल पुराने गेगासो पुल को हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया है. 15 जुलाई से भारी वाहन भी चलेंगे.

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डीएम सरनीत कौर ब्रोका ने किया गेगासो पुल का निरीक्षण. (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : June 27, 2026 at 5:25 PM IST

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रायबरेली: रायबरेली और फतेहपुर को जोड़ने वाले गंगासो पुल पर हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया है. 1970 के दशक के बने पुराने पुल को रिपेयरिंग के लिए जुलाई 2025 को बंद किया गया था जिसे अब आंशिक रूप से यातायात के लिए खोल दिया गया है.

जिला मजिस्ट्रेट सरनीत कौर ब्रोका ने पुल का निरीक्षण कर व्यवस्थाओं का जायजा लिया. डीएम ने बताया कि मरम्मत कार्य के बाद पुल को फिलहाल हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया है.

जानकारी देतीं डीएम सरनीत कौर ब्रोका. (Video Credit: ETV Bharat)

भारी वाहनों के लिए करना होगा इंतजार: वहीं 10 से 15 जुलाई के बीच भारी वाहनों का संचालन भी शुरू करने का लक्ष्य है. निरीक्षण के दौरान उन्होंने पुल पर लाइटिंग की व्यवस्था कराने के निर्देश भी दिए. पुल के खुलने से स्थानीय लोगों को ट्रैफिक जाम और लंबी दूरी तय करने की समस्या से राहत मिलने की उम्मीद है. 55 साल पुराने इस महत्वपूर्ण ओवरब्रिज की लागत 1.94 करोड़ थी जिसकी आज रिपेयरिंग की लागत 30 करोड़ पहुंच गई.

लालगंज तहसील के लोगों को मिली राहत: रायबरेली के लालगंज तहसील क्षेत्र में जिले में 1970 के दशक में बना गेगासो पुल लंबे समय से बंद था. मरम्मत कार्य पूरा होने के बाद अब इस पुल को हल्के वाहनों के लिए खोल दिया गया है. जल्द ही 10 से 15 जुलाई के बीच भारी वाहनों का आवागमन भी शुरू कर दिया जाएगा. डीएम ने बताया कि यह पुल काफी समय से बंद था और इसमें रिपेयर वर्क चल रहा था.

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हल्के वाहनों के लिए खुला गेगासो ब्रिज. (Photo Credit: ETV Bharat)

लाइटिंग व्यवस्था के लिए डीएम के निर्देश: निरीक्षण के लिए डीएम एसपी खुद मौके पर पहुंचे. लाइट की व्यवस्था पर जब सवाल किया गया तो डीएम सरनीत कौर ब्रोका ने कहा कि निर्देश दिए गये हैं. अगर विभाग अपने कंटेनमेंट से कर पाएगा तो कर लेंगे, नहीं तो दूसरे तरीके से व्यवस्था कराई जाएगी. फिलहाल गेगासो पुल के शुरू होने से स्थानीय लोगों को आवागमन में बड़ी राहत मिलेगी. लंबे समय से वैकल्पिक रास्तों से गुजर रहे हल्के वाहनों की परेशानी अब खत्म होगी. 10-15 जुलाई के बाद ट्रक-बस जैसे भारी वाहन भी इस पुल से गुजर सकेंगे.

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