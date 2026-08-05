रायबरेली के 104 नौनिहालों की शिक्षा पर संकट; दो प्राथमिक स्कूल होंगे शिफ्ट; अभिभावकों ने जताई नाराजगी
शहरी क्षेत्र के प्राथमिक स्कूल खाली सहाट और छोटी बाजार के पुराने भवन को जर्जर घोषित किया गया है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : August 5, 2026 at 10:23 PM IST
रायबरेली : राज्य सरकार का बेसिक शिक्षा विभाग प्राथमिक विद्यालयों के कायाकल्प पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहा है. इसके इतर शहरी क्षेत्र में कई पुराने स्कूलों के भवन इतने जर्जर हो चुके हैं कि अब उन भवनों को कंडम घोषित कर दिया गया है. समय के साथ-साथ इन स्कूलों की मरम्मत न होने के कारण प्राथमिक स्कूल के भवन बच्चों के पठन-पाठन के लिए सुरक्षित नहीं रह गए हैं. जिसके चलते अब इन दो स्कूलों को यहां संचालित न करके अन्य प्राथमिक स्कूलों में शिफ्ट किया जा रहा है. जिसके कारण यहां पढ़ने वाले बच्चों के साथ-साथ उनके परिजनों को भी परेशान होना पड़ेगा.
शहरी क्षेत्र में पड़ने वाला प्राथमिक स्कूल खाली सहाट और छोटी बाजार के पुराने भवन को पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट में जर्जर घोषित कर दिया गया है. जिसके बाद अब यहां पढ़ने वाले करीब 104 स्कूली बच्चों को यहां से अन्य नजदीकी स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा. साथ ही यहां के टीचरों को भी शिफ्ट किया जाएगा.
अभिभावक ललित जोशी कहते हैं कि उनका बच्चा इसी स्कूल में पढ़ता है. दो चार दिन पहले हमें बताया गया कि स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है. इसे खाली करना पड़ेगा. यह नोटिस दो महीने पहले आ गया था, लेकिन तब भी यहां एडमिशन हुआ और क्लास चलती रहीं. हमें पहले बताया गया होता तो हम अपने बच्चों को अपनी सुविधानुसार अन्य स्कूलों में भर्ती कराते. हालांकि जर्जर भवन में पढ़ाना भी ठीक नहीं है.
अभिभावक राजकुमारी शर्मा ने कहा कि उनका नाती यहां पढ़ता है. घर के नजदीक स्कूल होने से वह इस उम्र में पैदल जाकर अपने नाती को स्कूल से ले आया करती थीं, लेकिन अब स्कूल यहां नहीं रहेगा और उनके बच्चे को यदि कहीं और शिफ्ट किया गया तो बड़ी परेशानी होगी. यह स्कूल बहुत पुराना है. समय के साथ साथ इसकी मरम्मत शिक्षा विभाग ने नहीं कराई. टीचर ने बताया है कि बच्चों को आसपास के जो स्कूल हैं उनमें शिफ्ट किया जाएगा.
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी राहुल सिंह ने बताया कि पीडब्ल्यूडी की टीम ने भवन का निरीक्षण किया था. जिसके बाद जांच हुई. भवन काफी पुराना हो चुका है और बच्चों की पढ़ाई के लिए सुरक्षित नहीं है. 15 दिन पहले खण्ड शिक्षा अधिकारी नगर क्षेत्र को कहा गया है कि अब वैकल्पिक रास्ता अपनाते हुए शहर के नजदीक के अन्य स्कूलों में बच्चों का नामांकन कराकर शिफ्ट किया जाए. उन्होंने कहा कि किसी भी बच्चे के भविष्य के साथ खिलवाड़ नहीं होगा.
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