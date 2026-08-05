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रायबरेली के 104 नौनिहालों की शिक्षा पर संकट; दो प्राथमिक स्कूल होंगे शिफ्ट; अभिभावकों ने जताई नाराजगी

रायबरेली : राज्य सरकार का बेसिक शिक्षा विभाग प्राथमिक विद्यालयों के कायाकल्प पर करोड़ों रुपये खर्च कर रहा है. इसके इतर शहरी क्षेत्र में कई पुराने स्कूलों के भवन इतने जर्जर हो चुके हैं कि अब उन भवनों को कंडम घोषित कर दिया गया है. समय के साथ-साथ इन स्कूलों की मरम्मत न होने के कारण प्राथमिक स्कूल के भवन बच्चों के पठन-पाठन के लिए सुरक्षित नहीं रह गए हैं. जिसके चलते अब इन दो स्कूलों को यहां संचालित न करके अन्य प्राथमिक स्कूलों में शिफ्ट किया जा रहा है. जिसके कारण यहां पढ़ने वाले बच्चों के साथ-साथ उनके परिजनों को भी परेशान होना पड़ेगा.





रायबरेली के 104 नौनिहालों की शिक्षा पर संकट. देखें पूरी खबर (Video Credit : ETV Bharat)

शहरी क्षेत्र में पड़ने वाला प्राथमिक स्कूल खाली सहाट और छोटी बाजार के पुराने भवन को पीडब्ल्यूडी की रिपोर्ट में जर्जर घोषित कर दिया गया है. जिसके बाद अब यहां पढ़ने वाले करीब 104 स्कूली बच्चों को यहां से अन्य नजदीकी स्कूलों में शिफ्ट किया जाएगा. साथ ही यहां के टीचरों को भी शिफ्ट किया जाएगा.





अभिभावक ललित जोशी कहते हैं कि उनका बच्चा इसी स्कूल में पढ़ता है. दो चार दिन पहले हमें बताया गया कि स्कूल की बिल्डिंग जर्जर हो चुकी है. इसे खाली करना पड़ेगा. यह नोटिस दो महीने पहले आ गया था, लेकिन तब भी यहां एडमिशन हुआ और क्लास चलती रहीं. हमें पहले बताया गया होता तो हम अपने बच्चों को अपनी सुविधानुसार अन्य स्कूलों में भर्ती कराते. हालांकि जर्जर भवन में पढ़ाना भी ठीक नहीं है.