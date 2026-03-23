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डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का अखिलेश यादव पर तंज, कहा, "यूपी में रात 12 बजे भी बेटियां सुरक्षित हैं"

रायबरेली में डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ने कहा, सपा चार बार सत्ता में रह चुकी है. अब पार्टी नेता जनता को गुमराह कर रहे हैं.

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रायबरेली में उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 23, 2026 at 10:01 PM IST

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रायबरेली: रायबरेली के डिग्री कॉलेज मैदान में चल रही राजन जी महाराज की रामकथा में पहुंचे उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक ने समाजवादी पार्टी पर सियासी हमला बोला है. उन्होंने महिलाओं को 40 हजार रुपये देने के चुनावी वादे पर सपा मुखिया अखिलेश यादव को घेरते हुए कहा कि सपा चार बार सत्ता में रह चुकी है. ब्रजेश पाठक ने आरोप लगाया कि अब जनता को गुमराह करने के लिए नए-नए तरीके अपनाए जा रहे हैं, क्योंकि उनके पास दिखाने के लिए कोई ठोस उपलब्धि नहीं है.

उन्होंने सपा शासनकाल की तुलना वर्तमान भाजपा सरकार की सुदृढ़ कानून व्यवस्था से करते हुए विपक्ष की मंशा पर सवाल उठाए.

जनता को गुमराह कर रही सपा: उपमुख्यमंत्री ब्रजेश पाठक (Video Credit: ETV Bharat)

बेटियों की सुरक्षा पर ज़ोर: डिप्टी सीएम ने सपा के पिछले कार्यकाल पर निशाना साधते हुए कहा कि उस समय उत्तर प्रदेश की बेटियां सुरक्षित महसूस नहीं करती थीं. उन्होंने पुराने नारों का जिक्र करते हुए कहा कि आज भाजपा सरकार में अपराधी या तो जेल की सलाखों के पीछे हैं या फिर प्रदेश छोड़कर भाग चुके हैं. पाठक ने दावा किया कि वर्तमान में यूपी की 'लॉ एंड ऑर्डर' स्थिति पूरे देश में नंबर वन है और हमारी बेटियां रात 12 बजे भी बेखौफ होकर घर से बाहर निकल सकती हैं. उन्होंने स्पष्ट किया कि अपराधियों के खिलाफ सरकार की जीरो टॉलरेंस नीति भविष्य में भी इसी तरह जारी रहेगी.

अखिलेश यादव पर तंज कसा: सपा मुखिया पर व्यक्तिगत कटाक्ष करते हुए उपमुख्यमंत्री ने कहा कि "सौ-सौ चूहे खाकर बिल्ली हज को चली" वाली कहावत अखिलेश यादव पर पूरी तरह सटीक बैठती है. उन्होंने धुरंधर फिल्म पर अखिलेश यादव द्वारा की गई टिप्पणी को भी दुर्भाग्यपूर्ण बताया और कहा कि किसी कलाकार की भूमिका की सराहना करना सपा मुखिया के स्वभाव में नहीं है. पाठक ने कहा कि एक कलाकार अपनी मेहनत से जनता का मनोरंजन करता है, लेकिन राजनीति के कारण उस पर कटाक्ष करना उचित नहीं है. उनके इस बयान के बाद रायबरेली के राजनीतिक गलियारों में चर्चाएं तेज हो गई हैं.

रामकथा प्रोग्राम की तारीफ की: तिवारी परिवार द्वारा आयोजित राजन जी महाराज की इस रामकथा में भारी संख्या में श्रद्धालु उमड़ रहे हैं, जिसकी डिप्टी सीएम ने जमकर प्रशंसा की. उन्होंने कार्यक्रम में एक दिन विलम्ब से पहुँचने का कारण बताते हुए आयोजकों और श्रोताओं से खेद भी प्रकट किया. पाठक ने कहा कि आध्यात्मिक कार्यक्रमों के माध्यम से समाज में सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है और इसके लिए तिवारी परिवार बधाई का पात्र है. रायबरेली के इस धार्मिक समागम में ब्रजेश पाठक के पहुँचने पर स्थानीय नेताओं और कार्यकर्ताओं ने उनका भव्य स्वागत किया.

यह भी पढ़ें- यूपी में नौ साल में बढ़ी 12 गुणा से ज्यादा सौर क्षमता, चार लाख से अधिक रूफटॉप सोलर लगे

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