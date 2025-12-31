ETV Bharat / state

लखनऊ में 1 करोड़ की मार्फिन के साथ 2 गिरफ्तार; नए साल की पार्टियों के लिए नशे की सप्लाई करने जा रहे थे दोनों तस्कर

तलाशी लेने पर 990 ग्राम शुद्ध मार्फिन बरामद, पकड़े गए दोनों आरोपी रायबरेली के रहने वाले.

Photo Credit; ETV Bharat
लखनऊ पुलिस ने 1 करोड़ की मार्फिन के साथ 2 तस्कर दबोचे. (Photo Credit; ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : December 31, 2025 at 4:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

लखनऊ : एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स और लखनऊ की नगराम थाना पुलिस ने नए साल के जश्न से ठीक पहले नशे के सौदागरों के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की. टीम ने करीब 1 करोड़ रुपये की 990 ग्राम मार्फिन बरामद की है. दो तस्करों को भी गिरफ्तार किया है. पकड़े गए दोनों तस्कर रायबरेली के हैं. वे लखनऊ में माल खपाने की फिराक में थे.

थानाध्यक्ष नगराम विवेक कुमार चौधरी ने बताया कि ​एएनटीएफ टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि रायबरेली से 2 तस्कर भारी मात्रा में नशीला पदार्थ लेकर लखनऊ की ओर आ रहे हैं. टीम ने थाना नगराम क्षेत्र के घुड़सारा पुलिया बड़ी नहर के पास जाल बिछाया. घेराबंदी कर पुलिस ने 2 संदिग्धों को दबोच लिया. तलाशी लेने पर उनके पास से 990 ग्राम शुद्ध मार्फिन बरामद हुई. ​पकड़े गए अभियुक्तों की पहचान रायबरेली निवासी कुलदीप सिंह और अंकुश यादव के रूप में हुई है.

मार्फिन के अलावा उनके पास से 1 दोपहिया वाहन, 2 एंड्रॉयड मोबाइल फोन और नकदी बरामद की गई है. पूछताछ में तस्करों ने कबूला कि वे रातों-रात अमीर बनने के लालच में इस धंधे में उतरे थे. वे रायबरेली से माल लाकर लखनऊ में नए साल की पार्टियों या अन्य ग्राहकों को ऊंचे दामों पर बेचने की योजना बना रहे थे.

​पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के खिलाफ थाना नगराम में एनडीपीएस एक्ट की गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेज दिया है. एएनटीएफ अब इनके नेटवर्क के मुख्य सरगना और रायबरेली में मौजूद इनके सप्लायरों की तलाश में जुटी है.

यह भी पढ़ें: अमेठी में बन रही नकली कीटनाशक-खाद; कांग्रेस और अपना दल नेता के संरक्षण में चल रही थी फैक्ट्री, DM ने किया खुलासा

TAGGED:

LUCKNOW DRUG TRAFFICKING OPERATION
LARGE QUANTITY OF HEROIN SEIZED
990 GRAMS OF PURE MORPHINE SEIZED
RAEBARELI DRUG TRAFFICKERS ARRESTED
LUCKNOW 990 GRAMS MORPHINE SEIZED

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.