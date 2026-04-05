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भारी बारिश से बेहाल किसान: डीएम हर्षिता माथुर खेतों में पहुंचीं, किया फसलों के नुकसान का आकलन

रायबरेली: रायबरेली की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने रविवार को पुलिस अधीक्षक रवि कुमार के साथ जनपद में वर्तमान में हो रहे खराब मौसम और अत्यधिक वर्षा के मद्देनजर तहसील सदर क्षेत्र का दौरा किया. उन्होंने विशेष रूप से राजस्व ग्राम गढ़ी मुतवल्ली पहुंचकर जलभराव और फसल क्षति की स्थिति का गहन स्थलीय निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेते हुए जनसुरक्षा और राहत कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई. जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद ग्रामीणों से भी संवाद किया, ताकि जमीनी स्तर पर हो रही समस्याओं को सीधे समझा जा सके.

जनहानि और फसल क्षति पर तुरंत कार्रवाई होगी: जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वर्तमान स्थिति में जनहानि, पशुहानि और फसल क्षति की घटनाओं को पूरी गंभीरता से लिया जाए. किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि प्रभावित परिवारों को समय रहते मदद मिल सके. प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत सामग्री और सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करने को कहा गया है. प्रशासन का मुख्य लक्ष्य इस आपदा की स्थिति में किसानों और आम जनमानस के नुकसान को न्यूनतम करना है.

राजस्व टीमों को स्थलीय सत्यापन करने का आदेश: डीएम ने उपजिलाधिकारी और तहसीलदारों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने आवंटित क्षेत्रों में सतत भ्रमणशील रहकर पल-पल की स्थिति पर पैनी नजर बनाए रखें. उन्होंने राजस्व टीमों को पूरी तरह सक्रिय रहने और हर गांव की रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए हैं. सभी लेखपालों को अपने संबंधित क्षेत्रों में जाकर फसल क्षति का वास्तविक आंकलन करने और आवश्यक कार्रवाई रिपोर्ट समय पर जमा करने को कहा गया है. लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के संकेत भी दिए गए हैं ताकि राहत कार्यों में किसी भी प्रकार का विलंब न हो सके.