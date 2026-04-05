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भारी बारिश से बेहाल किसान: डीएम हर्षिता माथुर खेतों में पहुंचीं, किया फसलों के नुकसान का आकलन

जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने बताया फसल क्षति और जनहानि रोकने के लिए राजस्व टीमों को तत्काल राहत-सर्वे काम शुरू करने के आदेश दिये गये हैं.

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ग्राम गढ़ी मुतवल्ली में जिलाधिकारी हर्षिता माथुर (Photo Credit: ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 5, 2026 at 6:30 PM IST

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Updated : April 5, 2026 at 7:06 PM IST

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रायबरेली: रायबरेली की जिलाधिकारी हर्षिता माथुर ने रविवार को पुलिस अधीक्षक रवि कुमार के साथ जनपद में वर्तमान में हो रहे खराब मौसम और अत्यधिक वर्षा के मद्देनजर तहसील सदर क्षेत्र का दौरा किया. उन्होंने विशेष रूप से राजस्व ग्राम गढ़ी मुतवल्ली पहुंचकर जलभराव और फसल क्षति की स्थिति का गहन स्थलीय निरीक्षण किया. निरीक्षण के दौरान प्रभावित क्षेत्रों का जायजा लेते हुए जनसुरक्षा और राहत कार्यों की प्रगति की विस्तृत समीक्षा की गई. जिलाधिकारी ने मौके पर मौजूद ग्रामीणों से भी संवाद किया, ताकि जमीनी स्तर पर हो रही समस्याओं को सीधे समझा जा सके.

जनहानि और फसल क्षति पर तुरंत कार्रवाई होगी: जिलाधिकारी ने संबंधित अधिकारियों से कहा कि वर्तमान स्थिति में जनहानि, पशुहानि और फसल क्षति की घटनाओं को पूरी गंभीरता से लिया जाए. किसी भी अप्रिय घटना की स्थिति में त्वरित कार्रवाई सुनिश्चित की जाए ताकि प्रभावित परिवारों को समय रहते मदद मिल सके. प्रभावित व्यक्तियों को तत्काल राहत सामग्री और सहायता राशि उपलब्ध कराने के लिए सभी संबंधित विभागों को आपसी समन्वय स्थापित कर कार्य करने को कहा गया है. प्रशासन का मुख्य लक्ष्य इस आपदा की स्थिति में किसानों और आम जनमानस के नुकसान को न्यूनतम करना है.

राजस्व टीमों को स्थलीय सत्यापन करने का आदेश: डीएम ने उपजिलाधिकारी और तहसीलदारों को निर्देशित किया कि वे अपने-अपने आवंटित क्षेत्रों में सतत भ्रमणशील रहकर पल-पल की स्थिति पर पैनी नजर बनाए रखें. उन्होंने राजस्व टीमों को पूरी तरह सक्रिय रहने और हर गांव की रिपोर्ट तैयार करने के आदेश दिए हैं. सभी लेखपालों को अपने संबंधित क्षेत्रों में जाकर फसल क्षति का वास्तविक आंकलन करने और आवश्यक कार्रवाई रिपोर्ट समय पर जमा करने को कहा गया है. लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ सख्त रुख अपनाने के संकेत भी दिए गए हैं ताकि राहत कार्यों में किसी भी प्रकार का विलंब न हो सके.

सहायता वितरण पर डीएम ने जोर दिया: सभी अधिकारियों को आदेश दिया गया है कि वे जनहानि या पशुहानि से संबंधित सूचनाओं का समयबद्ध संकलन कर तत्काल उच्चाधिकारियों को उपलब्ध कराएं. इस दौरान अपर जिलाधिकारी (वित्त/राजस्व) अमृता सिंह, ज्वॉइंट मजिस्ट्रेट प्रफुल्ल कुमार शर्मा और कृषि विभाग के उच्चाधिकारी भी मौजूद रहे. उप निदेशक कृषि विनोद कुमार और जिला कृषि अधिकारी अखिलेश पाण्डेय को विशेष रूप से फसल नुकसान के सर्वे की निगरानी करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है. प्रशासन की यह मुस्तैदी दर्शाती है कि खराब मौसम के बीच सरकार हर संभव मदद के लिए किसानों के दरवाजे तक पहुंच रही है.

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Last Updated : April 5, 2026 at 7:06 PM IST

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