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रायबरेली जिला अस्पताल में नर्स की वर्दी पहनकर रौब झाड़ती थी सफाई कर्मी पिंकी, युवक को लात मारने पर सस्पेंड

'मरीज से अभद्रता बर्दाश्त नहीं' – डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक ( Photo Credit: ETV Bharat )

रायबरेली: रायबरेली में मानसिक विक्षिप्त को मंदिर में पीटे जाने के बाद अब ऐसा ही मामला जिला अस्पताल में सामने आया है. यहां जिला पुरुष अस्पताल में तैनात आया पिंकी ने मानवीय संवेदनाओं को दरकिनार करते हुए मानसिक विक्षिप्त को लातों से मारा है. इतना ही नहीं, आया लात चलाने के दौरान गालियां भी दे रही है. आया पिंकी की इस हरकत को किसी ने वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर पोस्ट कर दिया. सफाई कर्मी महिला का बेरहम रवैया: रायबरेली के राणा बेनी माधव बक्श सिंह जिला अस्पताल में यह महिला सफाई कर्मी है. इस वीडियो में वह मानसिक रूप से कमजोर युवक को लात मारते हुए गालियां दे रही है और कर्मचारियों से बाहर ले जाने के लिए कह रही है. सफाई कर्मचारी की दबंगई का स्टाफ ने वीडियो भी बनाया है. इस दौरान उसे रोकने की किसी ने भी हिम्मत नहीं की. जानकारी देते मुख्य चिकित्सा अधीक्षक. (Video Credit: ETV Bharat) नर्स की ड्रेस पहनती थी आया: महिला का नाम पिंकी है. जिला अस्पताल में वह 3 साल से संविदा पर सफाई कर्मचारी के तौर पर तैनात है. जिला अस्पताल की आवासीय कॉलोनी में ही रहती है. स्टाफ के लोगों ने बताया कि सोमवार को महिला सफाईकर्मी की ड्यूटी सुबह की शिफ्ट की थी.