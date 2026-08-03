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सावन सोमवार; शिव मंदिरों में उमड़ा आस्था का सैलाब, जलाभिषेक कर मांगी मन्नतें

सावन सोमवार की मान्यता है कि श्रद्धापूर्वक पूजा-अर्चना करने से भगवान शिव सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं. इसी मान्यता के चलते दूर-दराज से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु जगमोहनेश्वर मंदिर में भगवान भोलेनाथ के दर्शनों के लिए पहुंचते हैं. जगमोहनेश्वर धाम मन्दिर के पुजारी मंटू शुक्ला ने बताया कि 124 पहले राजा जगमोहन सिंह ने प्राण प्रतिष्ठा करके यहां शिवलिंग स्थापित कराया था.

अयोध्या/रायबरेली : सावन के पहले सोमवार होने के चलते भोर से ही भगवान शिव के मंदिरों में श्रद्धालुओं की लंबी लग गईं. बछरावां स्थित भुवनेश्वर महादेव, लालगंज के बालेश्वर महादेव और शहर के ऐतिहासिक जगमोहनेश्वर शिव मंदिर में श्रद्धालुओं की लंबी कतारें तड़के चार बजे से ही लग गई थीं. सबसे अधिक भीड़ करीब 124 वर्ष पुराने जगमोहनेश्वर मंदिर में देखी गई. यह शिवभक्तों ने गंगाजल, दूध और बेलपत्र अर्पित कर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक किया. श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने पहले से ही सभी मंदिरों में सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए हैं.





गंगागंज के लालूपुर गांव में सई नदी किनारे बसे श्रीआस्तिक धाम मंदिर में भी सुबह से ही भक्तों का जलाभिषेक करने का सिलसिला जारी है. यहां पर भारी भीड़ को देखते हुए प्रशासन ने व्यापक बंदोबस्त किए हुए हैं. लालगंज में सावन के पहले सोमवार पर ऐहार स्थित बाबा बालेश्वर मंदिर धाम में हजारों श्रद्धालुओं ने किए भगवान भोलेनाथ के दर्शन व जलाभिषेक सुबह 3 बजे से खुले मंदिर के कपाट में भक्तों ने "हर-हर महादेव" और "बम-बम भोले" के जयघोष से गूंजा मंदिर परिसर में गुंजयमान रहा.

भगवान भोलेनाथ के दर्शन के लिए लगी श्रद्धालुओं की कतार. (Photo Credit : ETV Bharat)

अयोध्या : सावन के पहले सोमवार पर श्रद्धालुओं की अटूट आस्था दिखी. भक्तों का सैलाब मठ मंदिरों और सरयू के घाट पर पहुंची और स्नान कर नागेश्वरनाथ, क्षीरेश्वर नाथ जलाभिषेक किया. पूरा वातावरण बोल बम के जयकारों से गूंजता रहा. श्रद्धालुओं का जत्था हनुमान गढ़ी और राम मंदिर में दर्शन-पूजन करने पहुंचा.

भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना करते श्रद्धालु. (Photo Credit : ETV Bharat)





अयोध्या में भगवान शिव की आराधना और दर्शन-पूजन का सिलसिला सुबह 4 बजे से ही शुरू हो गया था. राम की पैड़ी स्थित नागेश्वर नाथ मंदिर में बड़ी भीड़ रही. यहां श्रद्धालुओं को नियंत्रित करने के लिए बैरिकेड लगाना पड़ा. श्रद्धालु संजू देवी ने बताया कि भगवान भोलेनाथ के अच्छे से दर्शन हुए. महिला श्रद्धालु रेणु सिंह ने बताया कि सुबह सरयू स्नान करने के बाद नागेश्वरनाथ मंदिर में भगवान शंकर को जल अर्पित किया. जिसके बाद हनुमान गढ़ी और राम मंदिर में दर्शन-पूजन किया है.











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