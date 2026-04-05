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Death due to disaster; रायबरेली में आंधी-बरसात से हुई दुर्घटनाओं में दो लोगों की मौत

रायबरेली : मौसम के बदले मिजाज से शनिवार शाम आई आंधी व बरसात के बीच जिले में दो जानलेवा दुर्घटनाएं हुईं. पहली घटना में थाना हरचंदपुर क्षेत्र में पेड़ के नीचे दबकर एक युवक की मौत हुई है. वहीं दूसरी घटना गुरबक्शगंज थाना क्षेत्र के पुरई गांव में हुई. यहां बिजली का खंभा गिरने से 60 वर्षीय बुजुर्ग की जान चली गई. ऊंचाहार तहसील क्षेत्र में कानपुर-प्रयागराज राजमार्ग पर हुई सड़क दुर्घटना में बाइकसवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया.

हरचंदपुर थाना क्षेत्र के किशनपुर मजरे जोहवा शर्की गांव के ग्राम प्रधान शिवराज ने बताया कि गांव का रहने वाला नेपाल कुशवाहा टिन शेड के नीचे बंधे मवेशियों को चारा-पानी दे रहा था. इसी दौरान आई आंधी से बगल में खड़ा नीम का पेड़ भरभरा कर ऊपर गिर पड़ा. पेड़ की चपेट में आकर नेपाल कुशवाहा गंभीर रूप से घायल हो गया. आननफानन परिजन उसे अस्पताल लेकर पहुंचे जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई.





गुरबक्शगंज थाना क्षेत्र के पुरई गांव में तेज आंधी और बारिश के दौरान बिजली का खंभा गिरने से 60 साल के बुजुर्ग बद्दल पुत्र स्वर्गीय छब्बा की मौत हो गई. बद्दल साइकिल से घर लौट रहे थे. ग्रामीण उन्हें सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जतुवा टप्पा ले गए. जहां डॉ. अश्विनी कुमार ने बद्दल को मृत घोषित कर दिया. वहीं ऊंचाहार तहसील क्षेत्र में कानपुर-प्रयागराज राजमार्ग पर सड़क दुर्घटना में बाइकसवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया. दुर्घटना झोप नाले के पास शनिवार रात को हुई थी. बताया गया कि युवक आंधी में गिरे पेड़ से टकरा गया था. राहगीरों ने उसे ऊंचाहार सीएचसी में भर्ती कराया है. जहां उसका उपचार जारी है.