रायबरेली में आठ दिन से लापता मासूम का शव तालाब से बरामद, परिजनों ने जताई थी अपहरण की आशंका

जगतपुर थाना क्षेत्र के पिछवारा गांव का मामला, प्रथमदृष्ट्या तालाब में डूबकर मासूम की मौत की आशंका.

लापता मासूम का शव तालाब से बरामद.
लापता मासूम का शव तालाब से बरामद.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 9, 2026 at 12:56 PM IST

Updated : January 9, 2026 at 1:01 PM IST

रायबरेली : मामला जगतपुर थाना इलाके के पिछवारा गांव से संदिग्ध हालात में लापता हुए ढाई साल के मासूम का शव आठ दिन बाद तालाब से बरामद हुआ है. बच्चे के परीजनों ने बीती दो जनवरी को अपहरण की आशंका जताते पुलिस को सूचना दी थी. प्रथमदृष्ट्या मासूम के तालाब में डूबने की बात कही रही है. हालांकि पुलिस पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही कुछ निष्कर्ष निकालने की बात कह रही है.

जानकारी देते एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा.

एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा ने बताया कि मामला जगतपुर थाना इलाके के पिछवारा गांव का है. यहां के रहने वाले नागेंद्र बाहर रहकर मज़दूरी करते हैं. उनकी पत्नी अंतिमा अपने दो बच्चों अभी व अर्णव के साथ रहती है. बीती दो जनवरी को डायल 112 के माध्यम से अंतिमा के ढाई से बच्चे की गुम होने की सूचना मिली थी. इसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी.

पुलिस व एसओजी टीम.
पुलिस व एसओजी टीम.
मासूम का शव मिलने के बाद एकत्र ग्रामीण.
मासूम का शव मिलने के बाद एकत्र ग्रामीण.

अंतिमा ने पूछताछ में बताया था कि वह दो जनवरी को अर्णव को लेकर बाजार गई थी. अभी (ढाई साल) का घर पर था. अंतिमा थोड़ी देर बाद बाजार से लौटी तो अभी गायब था. उसने अभी को काफी तलाशा, लेकिन उसका पता नहीं चला. इसके बाद गुमशुदगी दर्ज कर अभी की तलाश की जा रही थी. सूचना के आधार पर गुरुवार शाम गांव के पास ही स्थित तालाब का पानी निकलवाया गया. जिससे मासूम का शव बरामद हुआ है. शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है. रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

संपादक की पसंद

