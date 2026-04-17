सक्सेस के लिए "सुविधाएं" नहीं, "डेडिकेशन" ज़रूरी : रायबरेली के होनहारों ने बदला कामयाबी का पैमाना
रायबरेली सोलन स्थित न्यू स्टैंडर्ड पब्लिक स्कूल (NSPS) के छात्रों ने रोशन किया जिले का नाम.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 17, 2026 at 11:09 AM IST|
Updated : April 17, 2026 at 11:31 AM IST
रायबरेली : चाय की दुकान चलाने वाले के बेटे ने सीबीएससी 10th में 98 परसेंट नंबर लाकर जिले का नाम रोशन किया है. यह मेधावी छात्र पढ़ाई के साथ पिता के साथ चाय की टपरी पर भी काम करता था. इसके अलावा जिले के दो अन्य छात्रों ने जिले में टाॅप किया है. एनएसपीएस सलोन की प्रिंसिपल कामक्षा सिंह और ग्रुप के फाउंडर ने बच्चों की सफलता का श्रेय शिक्षकों को दिया है.
बता दें, इन टॉपर्स ने सिविल सर्विसेज में जाने की इच्छा नहीं जताई है. जिला टॉपर श्रेयांश मिश्रा सफलता के लिए हार्ड वर्क को ज़रूरी बताते हैं. श्रेयांश की तमन्ना मैकेनिकल इंनजीनियर बनना है. श्रेयांश ने 98.4 फीसदी अंक हासिल किए हैं. श्रेयांश की मां अपर्णा मिश्रा टीचर हैं. उनका कहना है कि कुछ महीने पहले पति का देहांत हो गया था, लेकिन बच्चों की पढ़ाई को लेकर हर संभव कोशिश की. वे चाहती हैं कि बेटा पढ़ लिखकर अच्छा मुकाम हासिल करे.
मान्या वाजपेई ने सीबीएसई की 10वीं की परीक्षा में 98.4 फीसदी अंक हासिल किए हैं. मान्या ने बताया कि हमारे हार्ड वर्क में टीचरों व स्कूल का पूरा सहयोग रहा. अब आईआईटी की तैयारी करके डेटा साइंटिस्ट बनने की चाहत है.
इसी तरह 10वीं में 98 फीसदी अंक हासिल करने वाले राज कुमार साहू का कहना है कि पिता ने चाय की दुकान चलाकर पढ़ाई कराई है. मैं भी चाय की दुकान के काम में हाथ बंटाता था. स्कूल के टीचरों के सहयोग की वजह से परीक्षा में अच्छे अंक मिले. राजकुमार की इच्छा डॉक्टर बनने की है. स्कूल की प्रिंसिपल कामाक्षा सिंह ने बताया कि हमारे बच्चों ने पिछले 4 साल से टॉपर दिए हैं. इस साल रायबरेली जिले के तीन टॉपर में से दो बच्चे हमारे एनएसपीएस स्कूल के हैं.
एनएसपीएस ग्रुप के फाउंडर डॉ. शशिकांत शर्मा ने कहा कि हम अपने स्कूल के बच्चों के साथ समान मेहनत करते हैं. बच्चों की पढ़ाई में पूरा सहयोग रहता है. इसी का परिणाम है कि हमारे संस्थान के एक बच्चे ने चाय की दुकान पर काम करके भी अच्छा परिणाम हासिल किया है.
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