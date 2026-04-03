ODOP Scheme से बढ़ा कारोबार; 'अमृत स्टेशन योजना' से स्टेशन के साथ किस्मत भी चमका रहे लाभार्थी
अमृत स्टेशन योजना के अंतर्गत रेलवे स्टेशनों पर यात्रियों के लिए मूलभूत सुविधाओं को उन्नत किया जाता है.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : April 3, 2026 at 3:17 PM IST|
Updated : April 3, 2026 at 3:24 PM IST
रायबरेली : वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट (ODOP Scheme) योजना के तहत रायबरेली के लाभार्थी आत्मनिर्भर बनने के साथ रोजगार देने वालों की श्रेणी में पहुंच गए हैं. ओडीओपी योजना के तहत लोन की सुविधा से व्यवसाय में लगातार बढ़ोतरी भी हो रही है. जिला उद्योग प्रोत्साहन एवं उद्यमिता विकास केंद्र रायबरेली का दावा है कि बीते वित्तीय वर्ष 2025-26 में 13 लाभार्थियों को ओडीओपी योजना के तहत 2 करोड़ 4 लाख का लोन दिया गया.
ओडीओपी योजना के तहत लाभ पाने वाले फर्नीचर व्यवसायी विपिन कुमार यादव ने बताया कि वर्ष 2022 में ओडीओपी योजना के जरिये 47 लाख 50 हजार का लोन मिला था. जिसमें 10 लाख रुपये की सब्सिडी भी मिली. पहले हमारा फर्नीचर का छोटा बिजनेस था. जिसमें 4 से 5 लोग रोजगार पा रहे थे. लोन मिलने के बाद काम काफी बढ़ा है. योजना का लाभ लेकर अमृत स्टेशन योजना में फर्नीचर के साथ अन्य साज सज्जा का काम भी शुरू किया है. स्टेशन का 90 फीसदी काम हो गया है. इसी तरह रायबरेली और मोहनलालगंज स्टेशन को भी अमृत स्टेशन योजना के तहत सौंदर्यीकरण हो रहा है.
रायबरेली के अहिया रायपुर में फर्नीचर का काम करने वाले अमरेंद्र कुमार प्रजापति ने बताया कि ओडीओपी योजना की जानकारी उन्हें अखबार से मिली थी. इसके बाद उद्योग विभाग में संपर्क किया और 5 लाख रुपये का लोन मिला. वर्ष 2023 में लोन स्वीकृत होने के बाद काफी काम बढ़ा लिया है.
डिप्टी कमिश्नर उद्योग विभाग परमहंस मौर्य ने बताया कि वित्तीय वर्ष 2025-26 में विभाग ने 13 लोगों को 2 करोड़ 4 लाख का वित्तीय लाभ दिलवाया है. इसके अलावा 350 वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के तहत ट्रेनिंग कराई गई थी. वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना यूपी सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है. इसमें अलग-अलग सेक्टर में लाभार्थियों को चिन्हित करके लाभ देने का प्राबवदान है. योजना के तहत मैनुफैक्चरिंग, ट्रेडिंग व सर्विस क्षेत्र के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है. अलग-अलग धन राशि पर अलग-अलग सब्सिडी भी मिलती है. 25 लाख के लोन तक 25 परसेंट सब्सिडी, 25 लाख से 50 लाख लोन पर 20 प्रतिशत, 50 लाख से ऊपर 2 करोड़ तक के लोन पर 10 प्रतिशत तक की सब्सिडी आती है. अधिकतम हम एक यूनिट को 20 लाख की सब्सिडी देते हैं.
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