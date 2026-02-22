ETV Bharat / state

रायबरेली में प्रेमी युगल ने की आत्महत्या! पुलिस जांच में सामने आई ऐसी बात

मिल एरिया कोतवाली क्षेत्र के प्रेम राजपुर और राधनपुर ग्राम सभा की सीमा पर हुई घटना.

रायबरेली में प्रेमी युगल ने की आत्महत्या.
रायबरेली में प्रेमी युगल ने की आत्महत्या.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : February 22, 2026 at 1:01 PM IST

रायबरेली : मिल एरिया थाना क्षेत्र में रविवार सुबह युवक और युवती के शव गांव के बाहर पेड़ से लटके मिले. दो शवों के मिलने की सूचना से गांव में सनसनी फैल गई और घटनास्थल पर बड़ी संख्या में आसपास के कई गांवों के लोग पहुंच गए. जानकारी मिलने पर पहुंची पुलिस ने दोनों शवों को पेड़ से उतारा. शिनाख्त के बाद दोनों शवों को पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है.



एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा के अनुसार घटना मिल एरिया कोतवाली क्षेत्र के प्रेम राजपुर और राधनपुर ग्राम सभा की सीमा पर हुई थी. सूचना मिलने पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची थी. पेड़ से दोनों शवों को उतारकर फोरेंसिक जांच कराई गई है. प्रथमदृष्टया मामला प्रेम प्रसंग में आत्महत्या किए जाने का प्रतीत हो रही है. शवों की पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद मौत की असली वजह स्पष्ट होगी. किसी के शरीर पर कोई चोट के निशान नहीं दिखे हैं. दोनों पक्षों के परिजनों ने भी किसी प्रकार का आरोप नहीं लगाया गया है. सभी बिंदुओं पर गहनता से जांच की जा रही है.

एडिशनल एसपी के अनुसार युवक की पहचान दोहरी गांव के शिव बहादुर (26) पुत्र गंगा प्रसाद रूप में हुई है. युवती पड़ोसी गांव की रहने वाली थी. दोनों के बीच चार साल से अफेयर था. आत्महत्या की घटना करीब रविवार सुबह 4 से 5 बजे के बीच की प्रतीत हो रही है. खेतों में शौच के लिए गए ग्रामीणों ने सबसे पहले शवों को देखा. ग्राम प्रधान की सूचना पर पुलिस को जानकारी हुई थी.

