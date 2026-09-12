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रायबरेली के ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा; पत्नी से अवैध संबंध के शक में दोस्त के साथ मिलकर की वारदात, दो आरोपी गिरफ्तार

पुलिस की गिरफ्त में हत्यारोपी. ( Photo Credit : ETV Bharat )