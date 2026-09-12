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रायबरेली के ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा; पत्नी से अवैध संबंध के शक में दोस्त के साथ मिलकर की वारदात, दो आरोपी गिरफ्तार

भदोखर थाना क्षेत्र के पूरे रघुराज के मजरे सरायं दामू गांव का मामला.

पुलिस की गिरफ्त में हत्यारोपी.
पुलिस की गिरफ्त में हत्यारोपी. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : September 12, 2026 at 2:43 PM IST

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रायबरेली : भदोखर थाना क्षेत्र के पूरे रघुराज के मजरे सरायं दामू गांव निवासी शिवम यादव हत्याकांड का खुलासा पुलिस ने कर दिया है. पुलिस ने जांच और साक्ष्यों के आधार पर गांव के ही सुभाष और उपेन्द्र अवस्थी निवासी ग्राम कोरचन्दामऊ थाना भदोखर को गिरफ्तार किया है. हत्या की वजह अवैध संबंध बताई जा रही है.

रायबरेली के ब्लाइंड मर्डर केस का खुलासा. (Video Credit : ETV Bharat)

सीओ सदर आशीष निगम के अनुसार बीते 5 सिंतबर को भदोखर थाना क्षेत्र के पूरे रघुराज के मजरे सरायं दामू गांव निवासी शिवम यादव घर से लापता हो गया था. दूसरे दिन उसका शव नदी में उतराता हुआ मिला था. परिजनों की शिकायत के बाद इस मामले में हत्या का मुकदमा दर्ज करके तहकीकात शुरू की गई थी. जांच के दौरान शक के आधार पर गांव के ही सुभाष को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई.


पूछताछ में सुभाष ने बताया कि शिवम उसका भतीजा था और उसके घर आना-जाना था. उसे शक था कि शिवम के अवैध संबंध उसकी भाभी से हैं. लोकलाज एवं बदनामी के डर से उसने अपने साथी उपेन्द्र अवस्थी के साथ मिलकर उसे ठिकाने लगाने की योजना बनाई. योजना के तहत शिवम को सई नदी के पास गड़े धन का लालच देकर कोरचंदामऊ के लोधवारी पुल के पास बुलाया गया. जहां गमछे से गला कसकर हत्या कर दी और शव सई नदी में फेंक दिया था.

सीओ ने बताया कि जांच और साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्तगण सुभाष और उपेन्द्र अवस्थी को कोरचन्दामऊ के पास स्थित बाग के किनारे से गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया है. अभियुक्तों की निशानदेही पर घटना में प्रयुक्त गमछा भी बरामद कर लिया गया है.


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