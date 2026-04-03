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रायबरेली: सलोन विधायक अशोक कोरी का छलका दर्द, बिजली विभाग के अफसर को जमकर लताड़ा

रायबरेली: उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ भारतीय जनता पार्टी के एक और विधायक का अधिकारियों के प्रति दर्द छलक कर सामने आया है. सलोन विधानसभा से भाजपा विधायक अशोक कुमार कोरी बिजली विभाग के अधिकारियों द्वारा अपेक्षित सम्मान न मिलने से खासे खफा दिखे. सलोन तहसील सभागार में हुए बिजली विभाग के एक कार्यक्रम के दौरान विधायक एक अधिकारी पर बुरी तरह भड़क गए.

SDO पर लगाया अपमान करने का आरोप: विधायक अशोक कोरी ने बिजली विभाग के छतोह ब्लॉक के एसडीओ ध्रुव चंद जायसवाल पर विधायक वाला सम्मान न देने का सार्वजनिक आरोप लगाया. उन्होंने बैठक में मौजूद चीफ इंजीनियर से गुहार लगाई कि इस अधिकारी को तत्काल उनकी विधानसभा से हटाया जाए. विधायक का कहना था कि यह अधिकारी न तो आम जनता की सुनता है और न ही जनप्रतिनिधियों के फोन उठाता है. बैठक में बगल में बैठे एसडीएम और अन्य वरिष्ठ अधिकारी इस दौरान पूरी तरह खामोश नजर आए. विधायक ने कहा कि जो अधिकारी विधायक को विधायक नहीं समझते, उन्हें क्षेत्र में रहने का हक नहीं है.

इस्तीफे की धमकी और अधिकारियों से तनातनी: यह पहली बार नहीं है जब विधायक अशोक कोरी का अधिकारियों से विवाद सामने आया हो. इससे पहले उन्होंने पीडब्ल्यूडी की एक महिला अधिकारी के तबादले की मांग को लेकर विभागाध्यक्ष के सामने हाथ तक जोड़ लिए थे. उन्होंने तब चेतावनी दी थी कि यदि विवादित अधिकारी के खिलाफ कार्रवाई नहीं हुई, तो वे अपने पद से इस्तीफा दे देंगे. 25 सितंबर 2025 को भी उन्होंने पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस में एक अधिशासी अभियंता को हटाने की पुरजोर मांग की थी. विधायक की लगातार नाराजगी क्षेत्र में नौकरशाही और जनप्रतिनिधियों के बीच बढ़ते टकराव को दर्शाती है.

फोन न उठाने की मिली थी शिकायत: इस मामले पर बिजली विभाग के एसई द्वितीय अविनाश कुमार ने अपनी प्रतिक्रिया दी है. उन्होंने कहा कि सलोन में आयोजित कैंप के दौरान विधायक ने एसडीओ ध्रुव चंद्र जायसवाल के खिलाफ फोन न उठाने की शिकायत की थी. विभाग ने मामले का संज्ञान लेते हुए संबंधित एसडीओ को भविष्य में किसी भी प्रकार की कोताही न बरतने के लिए कड़ी चेतावनी दी है. हालांकि, अधिकारी ने यह भी साफ किया कि इस मामले में अभी तक भ्रष्टाचार जैसी कोई बात सामने नहीं आई है. फिलहाल, विधायक और अधिकारियों के बीच की यह तनातनी जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है.

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