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हरियाणा निवासी अग्रिवीर जवान की रायबरेली में ट्रेन से गिरकर मौत, प्रयागराज में थी तैनाती

रायबरेली के रूपामऊ रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार सुबह रेलवे ट्रैक के किनारे मिला शव.

अग्निवीर सैनिक की ट्रेन से गिरकर मौत.
अग्निवीर सैनिक की ट्रेन से गिरकर मौत. (Photo Credit : ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : August 11, 2026 at 1:58 PM IST

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रायबरेली : मिल एरिया थाना क्षेत्र के रूपामऊ रेलवे स्टेशन के पास मंगलवार सुबह एक युवक (22) का शव बरामद हुआ. युवक के अग्निवीर जवान होने के जानकारी होते ही जीआरपी और क्षेत्रीय पुलिस मौके पर पहुंची. प्राथमिक जांच पड़ताल के बाद युवक की पहचान जदतल पोस्ट रलिया, थाना कसौला, जनपद रेवाड़ी, हरियाणा के ध्रुव कुमार पुत्र प्रवीन कुमार के रूप में हुई. ध्रुव कुमार इन दिनों प्रयागराज में तैनात थे. पुलिस ने परिजनों को सूचना देने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है.



बताया गया कि मंगलवार सुबह मिल एरिया थाना क्षेत्र के रूपामऊ रेलवे स्टेशन के पास लाइन किनारे कुछ ग्रामीणों ने युवक के शव देखा था. ग्रामीणों ने इसकी सूचना पुलिस को दी. सूचना पर पहुंची पुलिस टीम ने युवक की पहचान ध्रुव पुत्र प्रवीन कुमार निवासी जदतल पोस्ट रलिया, थाना कसौला, जनपद रेवाड़ी, हरियाणा के रूप में की. इसके बाद परिजनों को सूचना दी.

एसओ जीआरपी इंस्पेक्टर सचिन कुमार ने बताया कि ध्रुव इंडियन आर्मी में अग्निवीर के तौर पर तैनात था और उसकी पोस्टिंग प्रयागराज में थी. ध्रुव कुमार मूलरूप से जदतल पोस्ट रलिया थाना कसौली जनपद रेवाड़ी हरियाणा के रहने वाले थे. ध्रुव बरेली प्रयाग संगम ट्रेन से प्रयागराज की तरफ जा रहे थे. हालांकि सफर के दौरान किन परिस्थतियों में ध्रुव ट्रेन से नीचे गिरे इसका पता नहीं चल सका है. मामले की जांच की जा रही है. परिजनों के आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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RAEBARELI TRAIN ACCIDENT
AGNIVEER DIED IN TRAIN ACCIDENT
अग्रिवीर जवान की मौत
AGNIVEER DIES FALLING FROM TRAIN
DEATH OF AGNIVEER SOLDIER

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