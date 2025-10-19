ETV Bharat / state

रायबरेली में अघोरी की हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार, तंत्र मंत्र का विवाद आया सामने

रायबरेली : सलोन थाना क्षेत्र के मूर्तजानगर गांव के बाहर रहने वाले अघोरी की शनिवार रात धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. वारदात के दौरान बीच बचाव में अघोरी की पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हुई हैं. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने अघोरी की पत्नी की तहरीर के आधार पर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. प्राथमिक जांच में मामला तंत्र मंत्र से जुड़े विवाद का बताया जा रहा है.

एडिशनल एसपी संजीव सिन्हा ने बताया कि सलोन थाना क्षेत्र के मूर्तजानगर गांव के बाहर अघोरी बाबा मोहननाथ अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ रहते थे. शनिवार रात अज्ञात लोगों ने मोहननाथ की हत्या कर दी थी. हत्या के दौरान द्रौपदी को भी चोट लगी है. उनका इलाज कराया जा रहा है. प्राथमिक जांच में पता चला है कि मोहननाथ व उसकी पत्नी तंत्र मंत्र का काम करते थे. दोनों पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं. बीते दिनों बाबा और उनकी पत्नी के रिश्तेदार सुखदेव और संजय बंगाली के बीच तंत्र मंत्र को लेकर विवाद हुआ था. दोनों आरोपी भी पश्चिम बंगाल के हैं. वे यहां मिठाई का कारोबार करते हैं.



एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा के अनुसार द्रौपदी का आरोप है कि कुछ दिन पहले सुखदेव व संजय बंगाली से विवाद हुआ था. विवाद के दौरान सुखदेव ने मोहननाथ को मारने की धमकी दी थी. शनिवार रात करीब 3 बजे सुखदेव घर आया और धारदार हथियार से हमला कर दिया. जिससे मोहननाथ की मौत हो गई. हमले के दौरान मुझे भी चोट लगी है. एडिशनल एसपी के मुताबिक नामजद आरोपी सुखदेव और संजय बंगाली को गिरफ्तार कर लिया है. द्रौपदी का इलाज चल रहा है.