ETV Bharat / state

रायबरेली में अघोरी की हत्या, 2 आरोपी गिरफ्तार, तंत्र मंत्र का विवाद आया सामने

मूलरूप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले अघोरी बाबा मोहननाथ सलोन थाना क्षेत्र के मूर्तजानगर गांव के बाहर कमरे में पत्नी के साथ रहते थे.

रायबरेली में अघोरी की हत्या.
रायबरेली में अघोरी की हत्या. (Photo Credit : ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 19, 2025 at 12:37 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रायबरेली : सलोन थाना क्षेत्र के मूर्तजानगर गांव के बाहर रहने वाले अघोरी की शनिवार रात धारदार हथियार से हत्या कर दी गई. वारदात के दौरान बीच बचाव में अघोरी की पत्नी भी गंभीर रूप से घायल हुई हैं. उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है. सूचना मिलने के बाद पुलिस ने अघोरी की पत्नी की तहरीर के आधार पर दो आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है. प्राथमिक जांच में मामला तंत्र मंत्र से जुड़े विवाद का बताया जा रहा है.

एडिशनल एसपी संजीव सिन्हा ने बताया कि सलोन थाना क्षेत्र के मूर्तजानगर गांव के बाहर अघोरी बाबा मोहननाथ अपनी पत्नी द्रौपदी के साथ रहते थे. शनिवार रात अज्ञात लोगों ने मोहननाथ की हत्या कर दी थी. हत्या के दौरान द्रौपदी को भी चोट लगी है. उनका इलाज कराया जा रहा है. प्राथमिक जांच में पता चला है कि मोहननाथ व उसकी पत्नी तंत्र मंत्र का काम करते थे. दोनों पश्चिम बंगाल के रहने वाले हैं. बीते दिनों बाबा और उनकी पत्नी के रिश्तेदार सुखदेव और संजय बंगाली के बीच तंत्र मंत्र को लेकर विवाद हुआ था. दोनों आरोपी भी पश्चिम बंगाल के हैं. वे यहां मिठाई का कारोबार करते हैं.


एडिशनल एसपी संजीव कुमार सिन्हा के अनुसार द्रौपदी का आरोप है कि कुछ दिन पहले सुखदेव व संजय बंगाली से विवाद हुआ था. विवाद के दौरान सुखदेव ने मोहननाथ को मारने की धमकी दी थी. शनिवार रात करीब 3 बजे सुखदेव घर आया और धारदार हथियार से हमला कर दिया. जिससे मोहननाथ की मौत हो गई. हमले के दौरान मुझे भी चोट लगी है. एडिशनल एसपी के मुताबिक नामजद आरोपी सुखदेव और संजय बंगाली को गिरफ्तार कर लिया है. द्रौपदी का इलाज चल रहा है.

TAGGED:

RAEBARELI CRIME
RAEBARELI MURDER
MURDER IN TANTRA MANTRA CONTROVERSY
MURDER OF AGHORI
MURDER IN RAEBARELI

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

दीपोत्सव प्रोग्राम के मंच पर विदेशी कलाकारों ने किया रामलीला का मंचन, अयोध्या देखकर मोहित हुए कलाकार

ऑनलाइन गेम से बढ़ रहे अपराध और आत्महत्या के मामले; यूपी पुलिस गेमिंग प्लेटफॉर्म का जुटा रही डेटा

यूपी में धनतेरस पर बंपर खरीदारी, लखनऊ में 100 करोड़ के बर्तन बिके, GST कम होने से बाजारों में रौनक

इस बार त्योहार पर यात्रियों को आसानी से मिल रहा तत्काल टिकट, आधार से ओटीपी के बाद कम हो गई दलालों की सेंधमारी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.