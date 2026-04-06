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रील बनाना पड़ा महंगा; रायबरेली पुलिस ने एयरगन समेत 6 युवकों को किया गिरफ्तार, 2 को भेजा जेल

रायबरेली : कार के बोनट पर बैठकर असलहों का प्रदर्शन और रील बनाना छह युवाओं को महंगा पड़ गया. पुलिस ने दो युवकों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया और 4 युवकों का शांति भंग में चालान किया है. बताया गया कि युवकों के पास असली असलहे नहीं, बल्कि एयरगन थीं, लेकिन कारतूस असली थे. आरोपी रील बनाने के अलावा आम लोगों को रौब दिखाते थे.





सीओ सदर अरुण नौहार ने बताया कि कई दिनों से सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो हो रहा था. वीडियो में कुछ युवक भदोखर थाना क्षेत्र के बेहटा पुल पर काली थार पर बैठकर असलहों के साथ प्रदर्शन करते दिख रहे थे. वीडियो का संज्ञान लेकर पुलिस टीम ने युवकों की खोज शुरू की. इस दौरान बीते रविवार को पुलिस टीम ने बेहटा पुल पर थार पकड़ी. जिसमें सवार 6 युवक प्रदीप निवासी केशरी लम्बरदार का पुरवा, इरशाद निवासी महमदपुर, महेश निवासी ग्राम लोहारन का पुरवा, इन्देश निवासी ग्राम पूरे बक्तावर, अनुराग निवासी ग्राम पीढ़ी व आशीष निवासी ग्राम खैराना थाना फुर्सतगंज अमेठी को हिरासत में लेकर पूछताछ की गई. तलाशी में प्रदीप व इरशाद के कब्जे से दो अदद जिन्दा कारतूस .315 बोर व दो अदद एयरगन रायफल बरामद हुईं.





सीओ ने बताया कि पूछताछ करने पर ज्ञात हुआ कि आरोपी आम लोगों को रूतबा दिखाने के लिए एयरगन अपने पास रखते थे. किसी को शक ना हो कि ये नकली हैं, इसलिए अपने पास कारतूस भी रखते हैं. बरामदगी के आधार पर अभियुक्तगण प्रदीप व इरशाद को गिरफ्तार कर थाना भदोखर पर अभियोग पंजीकृत कर वैधानिक कार्यवाही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है. अन्य 4 अभियुक्त महेश, इन्देश ,अनुराग, आशीष उपरोक्त को शांति व्यवस्था में चालान किया गया है.