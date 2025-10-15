रायबरेली दलित युवक हत्याकांड में 15वां आरोपी गिरफ्तार, रेलवे हाल्ट के पास मिला था शव
ऊंचाहार थाना क्षेत्र के ईश्वरदासपुर में बीते एक अक्टूबर को उन्मादी लोगों ने फतेहपुर निवासी युवक की पीट पीट कर जान ली थी.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : October 15, 2025 at 2:21 PM IST
रायबरेली : ऊंचाहार में मॉब लिंचिंग के शिकार दलित युवक हरिओम वाल्मिकी की हत्या मामले में पुलिस लगातार आरोपियों की गिरफ्तारी कर रही है. पुलिस अब तक 14 लोगों को जेल भेज चुकी है और 15वें अभियुक्त की गिरफ्तारी बुधवार को की है. रायबरेली पुलिस मीडिया सेल से जारी सूचना के अनुसार अभी पांच और अभियुक्तों की गिरफ्तारी होनी है.
बता दें, बीते एक अक्टूबर को ऊंचाहार थाना क्षेत्र में ईश्वरदासपुर हाल्ट के पास हरिओम वाल्मिकी पुत्र गंगादीन (38) निवासी तरावती का पुरवा कोतवाली फतेहपुर का शव मिला था. पुलिस की छानबीन में सामने आया कि हरिओम अपनी पत्नी से मिलने आया था. जहां कुछ ग्रामीणों ने उसे चोर समझकर मारपीट कर हत्या कर दी और उसका शव रेलवे लाइन के किनारे फेंक दिया. बाद में हरिओम के पिता की तहरीर पर हत्या का मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की गई.
एएसपी संजीव सिन्हा के मुताबिक कुछ व्यक्तियों द्वारा चोर समझकर मारपीट करने से हरिओम की मृत्यु हो गई थी. इस मामले में मुख्य अभियुक्त दीपक अग्रहरि पुत्र सुरेश अग्रहरि निवासी ग्राम पूरे बनियन मजरे पचखरा थाना ऊंचाहार रायबरेली समेत 20 लोगों की भूमिका मिली थी. इसके बाद शिव प्रसाद अग्रहरि पुत्र स्वर्गीय संतदीन अग्रहरि निवासी मखदुमपुर थाना गदागंज रायबरेली, लल्ली पासी पुत्र जीया लाल, आशीष पासी पुत्र मेवालाल निवासीगण ग्राम पट्टी थाना ऊंचाहार रायबरेली, सुरेश गुप्ता पुत्र घनश्याम निवासी सराय मुगल राही थाना मिलप्रिया रायबरेली, वैभव सिंह पुत्र वीरेन्द्र बहादुर सिंह, विपिन मौर्या उर्फ अनुज मौर्या पुत्र रामफल मौर्या निवासीगण ग्राम डाण्डेपुर जमुनापुर थाना ऊंचाहार रायबरेली, विजय कुमार मौर्या पुत्र बैजनाथ, सहदेव पासी पुत्र बैजूलाल पासी, सुरेश कुमार पुत्र रामसेवक मौर्या निवासी बाहरपुर थाना ऊंचाहार रायबरेली को गिरफ्तार कर भेजा गया था.
पुलिस टीम ने 9 अक्टूबर को शिवम अग्रहरि पुत्र सरोज कुमार अग्रहरि निवासी पूरे बनियन मजरे पचखरा थाना ऊंचाहार रायबरेली, हेमन्त कुमार पुत्र स्व० गंगादीन मौर्या निवासी जमुनमापुर पो० ईश्वरदासपुर थाना ऊंचाहार रायबरेली को गिरफ्तार कर जेल भेजा था. बीते 10 अक्टूबर को हरिओम वाल्मिकी को क्रूरता से पीट-पीट कर हत्या करने वाले मुख्य अभियुक्त दीपक अग्रहरि पुत्र सुरेश अग्रहरि निवासी ग्राम पूरे बनियन मजरे पचखरा थाना ऊंचाहार रायबरेली को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया गया था. इसके बाद 13 अक्टूबर को छोटू अग्रहरि उर्फ सुजीत अग्रहरि पुत्र भगवती अग्रहरि उर्फ भभूति प्रसाद निवासी पूरे बनियन का पुरवा पचखरा थाना ऊंचाहार तथा 14 अक्टूबर को अविनेश उर्फ सौरभ सिंह बघेल पुत्र शिवमोहन सिंह निवासीगण पूरे बनियन का पुरवा पचखरा थाना ऊंचाहार रायबरेली को गिरफ्तार कर भेजा गया है.
