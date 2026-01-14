ETV Bharat / state

चुपके से माघ मेले में इकलौते बेटे ने ग्रहण किया सन्यास, अब घर वापसी के लिए मिन्नतें कर रहा परिवार

नवीन ने बताया कि पूरे परिवार को बेटो से उम्मीद थी, लेकिन उसने सन्यास ले लिया, जिसकी वजह से वह और उसकी मां दोनों परेशान है. नवीन कमल बताते हैं कि उनके घर में उनके पिता महावीर, उनकी मां शंकर देवी, पत्नी सोनी रस्तोगी, तीन बेटियां नेहा, रानी व नव्या व एक इकलौता बेटा अमर कमल रस्तोगी रहते हैं. बेटा अमर एफजी कॉलेज में बीए सेकंड ईयर का छात्र है और वह बैंक ऑफ़ बड़ौदा शाखा के नीचे एक जन सेवा केंद्र भी चलता था.

नवीन ने बताया कि उनका इकलौता बेटा अमर कमल रस्तोगी (21) ने घर परिवार को त्याग करके वैराज्ञ जीवन अपना लिया है. एक जनवरी के दिन घर मे चर्च जाने की बात कहकर कमल प्रयागराज में चल रहे माघ मेले में जा पहुंचा. यहाँ उसकी मुलाकात एक सन्यासी से हुई, जिससे प्रभावित होकर उसने सन्यासी बनने का फैसला कर लिया.

रायबरेलीः जिस उम्र में कोई युवा करिअर बनाने और शादी विवाह करने के सपने देखते हैं, उसी उम्र में जिले का एक युवक प्रयागराज माघ मेले में सन्यासी बन गया. यह जानकारी मिलते ही परिजनों पर विचलित हो उठे. माता-पिता और बहनें युवक से गृहस्थ जीवन में लौटने की याचना कर रही हैं लेकिन वह कोई जवाब नहीं दे रहा है.

नवीन ने बताया कि उनका बेटा 1 जनवरी को चर्च के लिए गया था. वह नियमित रूप से चर्च जाया करता था इसलिए किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन वह पूरी रात घर नहीं लौटा तो चिंता होने लगी. अगले दिन हमने फोन किया तो पता चला कि वह प्रयागराज के माघ मेले में चला गया है. वहां जाने के बाद उसने वैराग्य जीवन को लेकर मोबाइल स्टेटस भी लगाया. तब हम लोगों को मालूम चला कि उसने सन्यास ले लिया है. चार दिन बाद भी वह जब घर नहीं लौटा तो उसकी बेटियों ने फोन किया, लेकिन वह सही से बात नहीं कर रहा था. अगले दिन हम सभी लोग प्रयागराज गए और उसकी तलाश की.



नवीन ने बताया कि जब हमारी मुलाकात अमर से हुई तो देखा वह संन्यास ले चुका था. वह एक बाबा के पास था, हमने बाबा से कई बार मिन्नत की की कि वह अमर को घर जाने दे. लेकिन बाबा ने जवाब दिया अब यह बेटा हमारा हो गया है. यह वैराग्य जीवन में है, वापस नहीं आएगा. अमर को उसकी बहनों ने भी घर लौटने के लिए बहुत मनाया लेकिन वह तैयार नहीं हुआ.



अमर के ऐसा करने पर उसकी मां फूट-फूट कर रोने लगी. मां ने कहा कि वह परिवार का इकलौता बेटा है और उस पर कुल परंपरा निभाने की जिम्मेदारी है. उनका पुत्र एक अच्छा स्टूडेंट भी है और जन सेवा केंद्र भी चलता है. लेकिन अब उसने तुलसी के माला धारण कर ली है.

नवीन कमल ने आरोप लगाया है कि मकान अमर के नाम होने से उसके चाचा और बड़े पिता उदय नाराज थे. उन्होंने चोरी-छिपे अमर को साधु संतों से मिलवाने का प्रयास भी किया. उन्होंने भाइयों पर तंत्र-मंत्र के जरिए बेटे के दिमाग को नियंत्रित करने का आरोप लगाया है.

अमर की मां सोनी रस्तोगी बताती है कि उनके बेटे को वापस लाने के लिए हर संभव कोशिश की गई. इकलौता बेटा हमारे बुढ़ापे का सहारा है, कोरोना के बाद से उनके पति की तबीयत खराब चल रही है. जिसके चलते घर की जिम्मेदारी इकलौते बेटे पर है. बेटे को वापस लाने का हर संभव प्रयास करेंगे. बहनों की शादी में भाई का सबसे बड़ा कार्य होता है. आखिर वह रोल कौन निभाएगा. उन रस्मों को कौन पूरा करेगा.



पड़ोस में रहने वाले प्रियांशु ने बताया कि अमर ने अचानक वैराग्य जीवन धारण कर लिया है, जिसके चलते सब लोग सदमे में है. उसका आचरण लोगों के प्रति बहुत अच्छा था. जन सेवा केंद्र चलाने के दौरान जो काम बैंक में कई घंटे में होता था, वह अमर मिंटो में पूरा कर देता था. इसके कारण उसके यहां भीड़ लगी रहती थी.

