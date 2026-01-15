ETV Bharat / state

यूपी में रफ्तार का कहर: लखनऊ में इवेंट मैनेजर और रायबरेली में भाई-बहन की मौत

अंकुश और सोनम की मौके पर मौत: डलमऊ सीओ गिरिजा शंकर त्रिपाठी ने बताया कि इस हादसे में भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों एग्ज़ाम देकर वापस आ रहे थे. इसके बाद नाराज़ लोगों ने सड़क जाम धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है. इस मार्ग पर इस समय ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया है.

तेज रफ्तार डंपर ने मारी टक्कर: डलमऊ सीओ गिरिजा शंकर त्रिपाठी ने कहा कि रायबरेली में यह सड़क दुर्घटना डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के मुराई बाग चौराहे के पास हुई. अंकुश (25 वर्ष) अपनी बहन सोनम (22 वर्ष) निवासी गुंजन का पुरवा कोतवाली डलमऊ के साथ बाइक पर जा रहा था. मुराई बाग चौराहे के पास तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.

रायबरेली/लखनऊ: रायबरेली में गुरुवार को हुए सड़क हादसे में भाई बहन की मौत हो गई. थाना डलमऊ क्षेत्र में एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार भाई बहन को रौंद दिया. दुर्घटना से नाराज ग्रामीणों और परिजनों ने सड़क जाम करके धरना प्रदर्शन किया.

स्कूल टाइमिंग में भारी वाहनों को रोकें: डलमऊ सीओ ने कहा कि हमने साइन बोर्ड में लगा रखे हैं. यहां के व्यापारियों ने बताया कि यहां पर भीड़ ज्यादा रहती है. स्कूल के समय के दौरान भारी वाहनों का आवागमन रोका जाए. इस सुझाव पर व्यापार मंडल और एसडीएम के साथ बैठक करके विचार किया जाएगा. पूर्व में इस प्रकार की व्यवस्था रही है. कोई दुर्घटना न हो, उसके लिए एक्शन प्लान बनाएंगे.

भीड़भाड़ वाले इलाके में बैरियर लगेंगे: डलमऊ सीओ गिरिजा शंकर त्रिपाठी ने कहा कि फतेहपुर जाने के लिए यही मार्ग बचा है. लालगंज से जो भी वाहन आते हैं, वह यहीं से जाते हैं. इसलिये वाहनों का आवागमन बढ़ गया है. वैकल्पिक मार्ग देने पर विचार किया जाएगा. स्पीड पर नियंत्रण करने और भीड़भाड़ वाले इलाके में बैरियर की व्यवस्था की जाएगी.

लखनऊ सड़क दुर्घटना में इवेंट मैनेजर रवीश मिश्रा की मौत (Photo Credit: ETV Bharat)

लखनऊ सड़क हादसे में इवेंट मैनेजर की मौत: आलमबाग इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र ने बताया कि गुरुवार दोपहर में इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाने वाले 27 वर्षीय युवक रवीश मिश्रा की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई. रवीश रेलवे के एक टेंडर के सिलसिले में पटना जाने के लिए ट्रेन की टिकट बुक कराने चारबाग स्टेशन जा रहे थे. राजकीय उद्यान के पास हुई इस टक्कर में रवीश गंभीर रूप से घायल हो गए. अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई. आलमबाग पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के जरिए फरार वाहन और उसके ड्राइवर की तलाश कर रही है.

