ETV Bharat / state

यूपी में रफ्तार का कहर: लखनऊ में इवेंट मैनेजर और रायबरेली में भाई-बहन की मौत

लखनऊ और रायरबरेली में गुरुवार को रफ्तार का कहर देखने को मिला. रायबरेली में भाई-बहन और लखनऊ में इवेंट मैनेजर की मौत हो गयी.

Photo Credit: ETV Bharat
रायबरेली में सड़क हादसे के बाद परिजनों ने सड़क जाम की. (Photo Credit: ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : January 15, 2026 at 6:43 PM IST

|

Updated : January 15, 2026 at 6:49 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

रायबरेली/लखनऊ: रायबरेली में गुरुवार को हुए सड़क हादसे में भाई बहन की मौत हो गई. थाना डलमऊ क्षेत्र में एक तेज रफ्तार डंपर ने बाइक सवार भाई बहन को रौंद दिया. दुर्घटना से नाराज ग्रामीणों और परिजनों ने सड़क जाम करके धरना प्रदर्शन किया.

तेज रफ्तार डंपर ने मारी टक्कर: डलमऊ सीओ गिरिजा शंकर त्रिपाठी ने कहा कि रायबरेली में यह सड़क दुर्घटना डलमऊ कोतवाली क्षेत्र के मुराई बाग चौराहे के पास हुई. अंकुश (25 वर्ष) अपनी बहन सोनम (22 वर्ष) निवासी गुंजन का पुरवा कोतवाली डलमऊ के साथ बाइक पर जा रहा था. मुराई बाग चौराहे के पास तेज रफ्तार डंपर ने उनकी बाइक को जोरदार टक्कर मार दी.

जानकारी देते डलमऊ सीओ गिरिजा शंकर त्रिपाठी. (Video Credit: ETV Bharat)

अंकुश और सोनम की मौके पर मौत: डलमऊ सीओ गिरिजा शंकर त्रिपाठी ने बताया कि इस हादसे में भाई बहन की मौके पर ही मौत हो गई. दोनों एग्ज़ाम देकर वापस आ रहे थे. इसके बाद नाराज़ लोगों ने सड़क जाम धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया. सूचना पर पहुंची पुलिस ने ट्रक चालक को गिरफ्तार कर लिया है. इस मार्ग पर इस समय ट्रैफिक बहुत ज्यादा हो गया है.

स्कूल टाइमिंग में भारी वाहनों को रोकें: डलमऊ सीओ ने कहा कि हमने साइन बोर्ड में लगा रखे हैं. यहां के व्यापारियों ने बताया कि यहां पर भीड़ ज्यादा रहती है. स्कूल के समय के दौरान भारी वाहनों का आवागमन रोका जाए. इस सुझाव पर व्यापार मंडल और एसडीएम के साथ बैठक करके विचार किया जाएगा. पूर्व में इस प्रकार की व्यवस्था रही है. कोई दुर्घटना न हो, उसके लिए एक्शन प्लान बनाएंगे.

भीड़भाड़ वाले इलाके में बैरियर लगेंगे: डलमऊ सीओ गिरिजा शंकर त्रिपाठी ने कहा कि फतेहपुर जाने के लिए यही मार्ग बचा है. लालगंज से जो भी वाहन आते हैं, वह यहीं से जाते हैं. इसलिये वाहनों का आवागमन बढ़ गया है. वैकल्पिक मार्ग देने पर विचार किया जाएगा. स्पीड पर नियंत्रण करने और भीड़भाड़ वाले इलाके में बैरियर की व्यवस्था की जाएगी.

Photo Credit: ETV Bharat
लखनऊ सड़क दुर्घटना में इवेंट मैनेजर रवीश मिश्रा की मौत (Photo Credit: ETV Bharat)

लखनऊ सड़क हादसे में इवेंट मैनेजर की मौत: आलमबाग इंस्पेक्टर सुभाष चंद्र ने बताया कि गुरुवार दोपहर में इवेंट मैनेजमेंट कंपनी चलाने वाले 27 वर्षीय युवक रवीश मिश्रा की अज्ञात वाहन की टक्कर से मौत हो गई. रवीश रेलवे के एक टेंडर के सिलसिले में पटना जाने के लिए ट्रेन की टिकट बुक कराने चारबाग स्टेशन जा रहे थे. राजकीय उद्यान के पास हुई इस टक्कर में रवीश गंभीर रूप से घायल हो गए. अस्पताल पहुंचने से पहले ही उनकी मौत हो गई. आलमबाग पुलिस घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी फुटेज के जरिए फरार वाहन और उसके ड्राइवर की तलाश कर रही है.

यह भी पढ़ें- राम मंदिर आंदोलन का चेहरा रहे विनय कटियार के लिए 20 मिनट तक नहीं खोला राम मंदिर का गेट, करनी पड़ी सिफारिश

Last Updated : January 15, 2026 at 6:49 PM IST

TAGGED:

RAE BARELI VILLAGERS PROTEST CRIME
BROTHER SISTER DIED IN RAE BARELI
HIGH SPEED DUMPER HIT BIKE
RAE BARELI ROAD ACCIDENT

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.