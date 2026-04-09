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रायबरेली पुलिस और STF का खुलासा; डराकर लोगों से अवैध वसूली करने का आरोपी गिरफ्तार, खातों में ट्रांसफर कराता था रकम

क्षेत्राधिकारी गिरीजा शंकर त्रिपाठी ने बताया कि आरोपी के पास चार पहिया वाहन, 20 हजार नकद व अन्य सामान बरामद हुआ है.

आरोपी गिरफ्तार
आरोपी गिरफ्तार (Photo credit: पुलिस मीडिया सेल)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : April 9, 2026 at 9:49 PM IST

2 Min Read
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रायबरेली : जिले में स्पेशल टास्क फोर्स (एसटीएफ) और ऊंचाहार पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई की है. पुलिस ने मामले में एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. पुलिस का दावा है कि आरोपी लोगों को डराकर उनसे अवैध वसूली करता था.

क्षेत्राधिकारी गिरीजा शंकर त्रिपाठी ने बताया कि एसटीएफ ने गुरुवार को सौरभ मिश्रा को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने आरोपी के पास से 2 अदद मोबाइल फोन, एक अदद चार पहिया वाहन और 20 हजार नकद बरामद किया है.

उन्होंने बताया कि ऊंचाहार थाना निरीक्षक दिलीप कुमार तिवारी के नेतृत्व में मुख्य आरक्षी रुद्र नारायण, मुख्य आरक्षी कौशलेन्द्र प्रताप सिंह, मुख्य आरक्षी विजय वर्मा की टीम जनपद रायबरेली में चेकिंग कर रही थी. इस दौरान मालूम चला कि थाना ऊंचाहार में वांछित अभियुक्त सौरभ मिश्रा ग्राम दौलतपुर के पास मौजूद है. एसटीएफ टीम ने अभियुक्त सौरभ मिश्रा को गिरफ्तार कर लिया है.



गिरफ्तार अभियुक्त सौरभ मिश्रा ने पूछताछ में बताया कि उसने बीसीए किया है. आरोपी अवैध चाइनीज लोन एप में रिकवरी ऐजेंट के रूप में काम कर रहा था. इस एप में न्यूनतम पेपर फॉर्मेल्टी के बाद लोन बहुत उच्चदरों के ब्याज पर दिया जाता था. सीओ ने बताया कि वह दूसरे एप में पैसा लगाने लगा. पूछताछ में आरोपी ने बताया कि लगातार हार व गेम की लत के कारण उसके पास उपलब्ध पूर्व से अवैध चाइनीज एप डेटा से लोन लिये हुये लोगों को फोन, ई-मेल, व्हाट्सएप, इन्टरनेट कॉलिंग के माध्यम से सम्पर्क कर दबाव बनाकर डरा धमका कर विभिन्न खातों में पैसा मंगवाता था.

पुलिस पूछताछ में आरोपी ने बताया कि बाद में वह पैसा अपने निजी खातों में पैसा ट्रांसफर कर लेता था. इसी पैसे से वह महंगे क्लबों में पार्टी व महंगी जीवन शैली जीता था. पुलिस के मुताबिक, वर्ष 2021 से 2025 के माध्यम से लगभग 1 करोड़ रुपये की अवैध वसूली की गयी. उन्होंने बताया कि गिरफ्तार आरोपी के खिलाफ अग्रिम विधिक कार्यवाही पुलिस कर रही है.



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