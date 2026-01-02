रायबरेली की मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री ने रचा इतिहास, एक महीने में बनाए 212 कोच, वंदे भारत के भी डिब्बे तैयार
एमसीएफ के महाप्रबंधक प्रशांत कुमार मिश्र ने गिनाई उपलब्धियां, 2025-26 में बनाए 1469 कोच
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team
Published : January 2, 2026 at 7:27 PM IST
रायबरेली: लालगंज स्थित मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री (MCF) रायबरेली ने दिसंबर 2025 में उत्पादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल करते हुए नया रिकॉर्ड बनाया है. एमसीएफ के महाप्रबंधक प्रशांत कुमार मिश्र ने बताया कि दिसंबर तक के समग्र गेटआउट एवं आउटटर्न में नए कीर्तिमान स्थापित कर भारतीय रेल के उत्पादन मानकों को नई उंचाइयों पर पहुंचाया है. वहीं, वंदे भारत के कोच बनाने की प्रक्रिया जारी है.
प्रशांत कुमार मिश्र ने बताया कि दिसंबर 2025 में MCF ने अब तक का सर्वाधिक मासिक 212 कोच बनाया है. इससे पूर्व दिसंबर 2024 में 150 कोच का निर्माण किया गया था. 2025-26 की तीसरी तिमाही तक 1469 कोच बना, जो कि दिसंबर 2024 के समान अवधि में हुए 1223 कोच से 20% अधिक है.
जुलाई 2014 में एमसीएफ को भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाई घोषित किया गया था. इसके बाद एक महीने के भीतर ही कोच का उत्पादन शुरू कर दिया. तब से इसका उत्पादन लगभग हर साल दोगुना हो गया है. 2014-15 में 140 कोच, 2015-16 में 285, 2016-17 में 576, 2017-18 में 711 कोच बने थे.
