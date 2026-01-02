ETV Bharat / state

रायबरेली की मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री ने रचा इतिहास, एक महीने में बनाए 212 कोच, वंदे भारत के भी डिब्बे तैयार

प्रशांत कुमार मिश्र ने बताया कि दिसंबर 2025 में MCF ने अब तक का सर्वाधिक मासिक 212 कोच बनाया है. इससे पूर्व दिसंबर 2024 में 150 कोच का निर्माण किया गया था. 2025-26 की तीसरी तिमाही तक 1469 कोच बना, जो कि दिसंबर 2024 के समान अवधि में हुए 1223 कोच से 20% अधिक है.

रायबरेली: लालगंज स्थित मॉडर्न रेल कोच फैक्ट्री (MCF) रायबरेली ने दिसंबर 2025 में उत्पादन के क्षेत्र में अभूतपूर्व उपलब्धि हासिल करते हुए नया रिकॉर्ड बनाया है. एमसीएफ के महाप्रबंधक प्रशांत कुमार मिश्र ने बताया कि दिसंबर तक के समग्र गेटआउट एवं आउटटर्न में नए कीर्तिमान स्थापित कर भारतीय रेल के उत्पादन मानकों को नई उंचाइयों पर पहुंचाया है. वहीं, वंदे भारत के कोच बनाने की प्रक्रिया जारी है.

MCF के महाप्रबंधक प्रशांत कुमार मिश्र ने दी जानकारी. (MCF)

प्रशांत कुमार मिश्र ने बताया कि दिसंबर 2025 तक कुल 1454 कोच का उत्पादन किया गया. इससे पहले उच्चतम उत्पादन वर्ष 2019 में 1402 कोच और 2024 में 1394 कोच था. इसी प्रकार MCF ने तीसरी तिमाही तक अब तक का सर्वाधिक उत्पादन है. उन्होंने कहा कि यह रिकॉर्ड उत्पादन आरेडिका की पूरी टीम के समर्पण, अनुशासन और सामूहिक प्रयासों का परिणाम है. उन्होंने कहा कि वंदे भारत के कोच बनाने की अंतिम प्रक्रिया में हैं. इलेक्ट्रिक टेस्टिंग जारी है.प्रशांत कुमार ने कहा कि आरेडिका रायबरेली का यह रिकॉर्ड-उत्पादन न केवल संगठन की उत्पादन क्षमता को सुदृढ़ करता है, बल्कि भारतीय रेल की ‘आत्मनिर्भर भारत’ की परिकल्पना को भी मजबूती प्रदान करता है. एमसीएफ भविष्य में भी गुणवत्ता, सुरक्षा और समयबद्ध उत्पादन के उच्चतम मानकों के साथ निरंतर प्रगति के पथ पर अग्रसर रहेगा. पीआईबी के अनुसार, मॉडर्न कोच फैक्ट्री (एमसीएफ) की आधारशिला फरवरी 2007 में रखी गई थी. लेकिन निर्माण मई 2010 में शुरू हुआ. 2011-14 के बीच यहां इसने केवल कपूरथला से लाए गए कुछ कोचों पर मामूली काम किया गया. 2011 से 2014 के बीच केवल 375 कोचों का नवीनीकरण किया गया, जबकि इसे पूरी तरह से कोचों का निर्माण करना चाहिए था.

जुलाई 2014 में एमसीएफ को भारतीय रेलवे की उत्पादन इकाई घोषित किया गया था. इसके बाद एक महीने के भीतर ही कोच का उत्पादन शुरू कर दिया. तब से इसका उत्पादन लगभग हर साल दोगुना हो गया है. 2014-15 में 140 कोच, 2015-16 में 285, 2016-17 में 576, 2017-18 में 711 कोच बने थे.



