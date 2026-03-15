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कासगंज की घटना से अलर्ट में आया रायबरेली ARTO; स्कूली वाहनों का होगा फिटनेस चेक

रायबरेली: उत्तर प्रदेश में विगत दिनों दो जिले कासगंज और आगरा में स्कूली वाहनों की खराब दशा के कारण हुई दुर्घटना में छात्रा की दर्दनाक मौत के बाद अब रायबरेली का ARTO विभाग अलर्ट है. यहां चेकिंग अभियान तेज कर दिया गया है. ऐसे में स्कूली वाहनों के विरुद्ध सघन चेकिंग अभियान चलाने की जानकारी देते हुए सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी रायबरेली उमेश चंद्र कटियार ने बताया कि ये अभियान 1 अप्रैल से 15 अप्रैल तक चलाया जाएगा.

अधिकारी ने बताया कि विगत दिनों में कासगंज और आगरा में स्कूली वाहनों की खराब दशा और फर्श कमजोर होने के कारण झटके में टूट जाने के कारण उस स्थान पर बैठी स्कूली छात्रा के गाड़ी से नीचे चले जाने और बस के पहिए के नीचे आ जाने के कारण दुःखद मृत्यु हो गई. इन दोनों घटनाओं को शासन ने गंभीरता से लिया.

1 से 15 अप्रैल तक अभियान चलाए जाने के निर्देश: कार्यालय स्कूली वाहनों की सूची तैयार कर रह है, जिनका फिटनेस या परमिट समाप्त हो चुका है और वाहन अपनी आयु 15 साल पूरी कर चुके हैं. जिले में संचालित सभी विद्यालयों के प्रबंधतंत्र से अपेक्षा की जाती है कि वे अपने-अपने विद्यालयों की प्रत्येक वाहनों की भौतिक जांच कराते हुए यह सुनिश्चित करा लें कि उनकी सभी वाहनों की भौतिक दशा पूर्ण रूप से ठीक है. वाहन की बॉडी की दशा अच्छी है, फर्श पूर्ण रूप से सही और मजबूत है. वाहन स्कूली बस मानकों के अनुरूप हैं. किसी प्रकार की कमी नहीं है. यदि वाहन की तकनीकी, भौतिक दशा में कोई कमी पाई जाती है तो उसे तुरंत सुधार कराने के उपरांत ही वाहन का संचालन किया जाए.

सहायक संभागीय परिवहन अधिकारी ने कहा कि जिन वाहनों का फिटनेस, परमिट समाप्त है और स्कूली वाहनों की निर्धारित आयु 15 साल पूरी हो चुकी हो, उनका संचालन किसी भी दशा में न किया जाए. जब तक इन वाहनों का फिटनेस/परमिट वैध न करा लिया जाए. यदि भविष्य में बिना फिटनेस व परमिट अथवा भौतिक एवं तकनीकी रूप से खराब और पंद्रह साल की आयु पूर्ण कर चुकी स्कूली वाहन संचालित पायी जाती हैं, तो ऐसी वाहनों के विरुद्ध कठोर प्रवर्तन कार्य के साथ ही स्कूली बच्चों के जीवन को संकट में डालने के आरोप में परिवहन विभाग विधिक कार्यवाही भी सुनिश्चित करेगा.