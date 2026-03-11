ETV Bharat / state

AAP सांसद राघव चड्ढा से मिलीं रायबरेली की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, संसद में मुद्दा उठाने की मांग

रायबरेली : आंगनबाड़ी प्रतिनिधिमंडल ने अपनी समस्याओं और मांगों के बाबत मंगलवार को दिल्ली में आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा और संजय सिंह से मुलाकात की. दोनों सांसदों ने आंगनबाड़ी की बातचीत के बाद मांग को संसद में उठाने का आश्वासन दिया है. इनमें रायबरेली से प्रियंका सिंह भी विशेष रूप से दिल्ली पहुंचीं और क्षेत्र की आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को सांसदों के सामने प्रमुखता से रखा.

AAP सांसद संजय सिंह से मिलीं रायबरेली की आंगनबाड़ी कार्यकर्ता. (Photo Credit : ETV Bharat)

आंगनबाड़ी संगठन की प्रदेश अध्यक्ष इंदु वर्मा ने बताया कि नई दिल्ली में आंगनबाड़ी कर्मचारी जन कल्याण एसोसिएशन, उत्तर प्रदेश के प्रतिनिधिमंडल ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद राघव चड्ढा से मुलाकात कर ज्ञापन सौंपा. प्रतिनिधिमंडल ने आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं की समस्याओं को रखते हुए उनसे संसद में इन मुद्दों को उठाने की अपील की. ज्ञापन में मानदेय वृद्धि, आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं को नियमित कर्मचारी का दर्जा देने, सेवा नियमावली लागू करने, सेवानिवृत्ति से संबंधित स्पष्ट नियमावली बनाने तथा सेवा सुरक्षा प्रदान करने जैसी मांगें शामिल हैं.