आखिर क्यों चर्चा में है इस शादी का निमंत्रण पत्र, झज्जर में दादा ने विस्तार से समझाया

झज्जर: हरियाणा के झज्जर में रडुवास गांव में शादी समारोह की तैयारियां जोरों-शोरों से चल रही है. वेडिंग कार्ड भी छप चुके हैं और इस वेडिंग कार्ड में शराब पीने वालों को खास संदेश भी दिया गया है. बस यही संदेश हरियाणा में चर्चा का विषय बना हुआ है. खासकर शराब पीने वालों के लिए सख्त शर्त रखी गई है. जी हां, इस वेडिंग कार्ड में साफ-साफ लिखा गया है कि जो भी शराब पीकर विवाह समारोह में पहुंचे तो, एंट्री नहीं मिलेगी. इस वेडिंग कार्ड ने स्थानीय लोगों का ध्यान तो खींचा ही है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव की पहल भी हुई है.

वेडिंग कार्ड पर खास संदेश: जानकारी के अनुसार, यह शादी झज्जर निवासी ओम प्रकाश वशिष्ठ के पोते की है. ओम प्रकाश वशिष्ठ ने बताया कि "यह फैसला परिवार की सहमति से लिया गया है. उनका कहना है कि शादी जैसे पवित्र पारिवारिक अवसर पर नशे का कोई स्थान नहीं होना चाहिए. अक्सर देखा जाता है कि शराब के सेवन से समारोह में अव्यवस्था, शोर-शराबा और कभी-कभी विवाद की भी स्थिति बन जाती है. इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए परिवार ने यह शर्त साफ-साफ शब्दों में छपवाई है".

अपमान नहीं, स्वाभिमान है: ओम प्रकाश ने बताया कि "वे किसी का अपमान नहीं करना चाहते, बल्कि विवाह को मर्यादित, शांत और संस्कारयुक्त माहौल में संपन्न कराना है. ताकि बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को किसी तरह की असुविधा न हो. परिवार चाहता है कि मेहमान खुशी और सादगी के साथ विवाह समारोह में शामिल हो. वहीं, इलाके के लोगों का कहना है कि यह पहल समाज के लिए एक मजबूत संदेश है".