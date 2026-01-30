ETV Bharat / state

आखिर क्यों चर्चा में है इस शादी का निमंत्रण पत्र, झज्जर में दादा ने विस्तार से समझाया

झज्जर का वेडिंग कार्ड इन दिनों सुर्खियों में है. इस कार्ड में शराब पीने वालों के लिए एक फरमान जारी किया गया है.

Raduwas village in Jhajjar Wedding Cards
Jhajjar Wedding Cards Message for drinkers (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Haryana Team

Published : January 30, 2026 at 2:55 PM IST

|

Updated : January 30, 2026 at 4:01 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

झज्जर: हरियाणा के झज्जर में रडुवास गांव में शादी समारोह की तैयारियां जोरों-शोरों से चल रही है. वेडिंग कार्ड भी छप चुके हैं और इस वेडिंग कार्ड में शराब पीने वालों को खास संदेश भी दिया गया है. बस यही संदेश हरियाणा में चर्चा का विषय बना हुआ है. खासकर शराब पीने वालों के लिए सख्त शर्त रखी गई है. जी हां, इस वेडिंग कार्ड में साफ-साफ लिखा गया है कि जो भी शराब पीकर विवाह समारोह में पहुंचे तो, एंट्री नहीं मिलेगी. इस वेडिंग कार्ड ने स्थानीय लोगों का ध्यान तो खींचा ही है, बल्कि समाज में सकारात्मक बदलाव की पहल भी हुई है.

वेडिंग कार्ड पर खास संदेश: जानकारी के अनुसार, यह शादी झज्जर निवासी ओम प्रकाश वशिष्ठ के पोते की है. ओम प्रकाश वशिष्ठ ने बताया कि "यह फैसला परिवार की सहमति से लिया गया है. उनका कहना है कि शादी जैसे पवित्र पारिवारिक अवसर पर नशे का कोई स्थान नहीं होना चाहिए. अक्सर देखा जाता है कि शराब के सेवन से समारोह में अव्यवस्था, शोर-शराबा और कभी-कभी विवाद की भी स्थिति बन जाती है. इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए परिवार ने यह शर्त साफ-साफ शब्दों में छपवाई है".

अपमान नहीं, स्वाभिमान है: ओम प्रकाश ने बताया कि "वे किसी का अपमान नहीं करना चाहते, बल्कि विवाह को मर्यादित, शांत और संस्कारयुक्त माहौल में संपन्न कराना है. ताकि बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को किसी तरह की असुविधा न हो. परिवार चाहता है कि मेहमान खुशी और सादगी के साथ विवाह समारोह में शामिल हो. वहीं, इलाके के लोगों का कहना है कि यह पहल समाज के लिए एक मजबूत संदेश है".

वेडिंग कार्ड पर खास संदेश (Etv Bharat)

एक कदम सकारात्मकता की ओर: वर्तमान समय में जहां शादियों में दिखावे और नशे का चलन बढ़ता जा रहा है. इस फैसले से नशामुक्त समाज की दिशा में एक सकारात्मक कदम है. स्थानीय सामाजिक संगठनों ने भी इस प्रयास की सराहना की है. उम्मीद जताई है कि आने वाले समय में अन्य परिवार भी इसी तरह की सकारात्मक पहल करेंगे.

ये भी पढ़ें: हरियाणवी में छपा ये शादी का कार्ड है बेहद खास, आजकल सोशल मीडिया पर बटोर रहा सुर्खियां

ये भी पढ़ें: अनूठी पहल से सुर्खियों में बना शादी का ये कार्ड, हर कोई कर रहा है तारीफ

Last Updated : January 30, 2026 at 4:01 PM IST

TAGGED:

MESSAGE FOR DRINKERS
झज्जर में रडुवास गांव
शादी का कार्ड
RADUWAS VILLAGE IN JHAJJAR
JHAJJAR WEDDING CARDS

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.