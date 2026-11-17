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जबलपुर के युवाओं का कमाल, मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं रोकेगा रेडियम बेल्ट

दो महीने में 1 हजार पशुओं को पहनाने का टारगेट ( Etv Bharat Graphics )

जबलपुर : सड़कों पर बैठे आवारा मवेशी देशभर में सड़क दुर्घटनाओं की एक बड़ी वजह बन रहे हैं. रात के अंधेरे में सड़क पर बैठे गाय-बैल वाहन चालकों को दिखाई नहीं देते और अचानक सामने आने से भीषण दुर्घटनाओं का कारण बन जाते हैं. ऐसे हादसों में हर साल सैंकड़ों लोग जान गंवा देते हैं. इस समस्या से निपटने के लिए जबलपुर के कुछ युवाओं ने एक अनोखी पहल शुरू की है. ये युवा सड़कों पर घूमने वाले गाय-बैलों के गले में रेडियम के बेल्ट लगा रहे हैं, जिससे रात में दूर से ही पशु दिखाई दे सकें और दुर्घटनाओं को रोका जा सके.

रेडियम बेल्ट से ऐसे रुकेंगी सड़क दुर्घटनाएं (Etv Bharat Graphics) निगम की 30 सदस्यीय टीम, फिर भी सड़कों पर हजारों मवेशी जबलपुर नगर निगम में आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए हांका गैंग बनाई गई है. इसमें करीब 30 कर्मचारियों का दल शामिल है. यह टीम रोजाना अलग-अलग इलाकों में जाकर पशुओं को पकड़ती है और उन्हें कांजी हाउस पहुंचाती है. इसके बावजूद शहर की सड़कों पर हजारों की संख्या में गाय-बैल घूमते नजर आते हैं. नगर निगम की टीम रोजाना गिनती के पशुओं को ही पकड़ पाती है. ऐसे में सभी आवारा पशुओं को पकड़कर कांजी हाउस या गौशालाओं तक पहुंचाना बड़ी चुनौती बना हुआ है. इसका खामियाजा सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों और खुद पशुओं को भुगतना पड़ता है.