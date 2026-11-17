जबलपुर के युवाओं का कमाल, मध्य प्रदेश में सड़क दुर्घटनाएं रोकेगा रेडियम बेल्ट
जबलपुर में जीव साथी फाउंडेशन की मुहिम, अब तक सैकड़ों गाय-बैलों को पहनाए बेल्ट, दो महीने में 1 हजार पशुओं को पहनाने का टारगेट. विश्वजीत सिंह की रिपोर्ट.
By ETV Bharat Madhya Pradesh Team
Published : November 17, 2026 at 2:56 PM IST
जबलपुर : सड़कों पर बैठे आवारा मवेशी देशभर में सड़क दुर्घटनाओं की एक बड़ी वजह बन रहे हैं. रात के अंधेरे में सड़क पर बैठे गाय-बैल वाहन चालकों को दिखाई नहीं देते और अचानक सामने आने से भीषण दुर्घटनाओं का कारण बन जाते हैं. ऐसे हादसों में हर साल सैंकड़ों लोग जान गंवा देते हैं. इस समस्या से निपटने के लिए जबलपुर के कुछ युवाओं ने एक अनोखी पहल शुरू की है. ये युवा सड़कों पर घूमने वाले गाय-बैलों के गले में रेडियम के बेल्ट लगा रहे हैं, जिससे रात में दूर से ही पशु दिखाई दे सकें और दुर्घटनाओं को रोका जा सके.
निगम की 30 सदस्यीय टीम, फिर भी सड़कों पर हजारों मवेशी
जबलपुर नगर निगम में आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए हांका गैंग बनाई गई है. इसमें करीब 30 कर्मचारियों का दल शामिल है. यह टीम रोजाना अलग-अलग इलाकों में जाकर पशुओं को पकड़ती है और उन्हें कांजी हाउस पहुंचाती है. इसके बावजूद शहर की सड़कों पर हजारों की संख्या में गाय-बैल घूमते नजर आते हैं. नगर निगम की टीम रोजाना गिनती के पशुओं को ही पकड़ पाती है. ऐसे में सभी आवारा पशुओं को पकड़कर कांजी हाउस या गौशालाओं तक पहुंचाना बड़ी चुनौती बना हुआ है. इसका खामियाजा सड़क पर चलने वाले वाहन चालकों और खुद पशुओं को भुगतना पड़ता है.
कॉलेज के युवाओं ने निकाला दुर्घटनाएं रोकने का रास्ता
जबलपुर के एक निजी कॉलेज में फाइनल ईयर के छात्र देव्यांशु पटेरिया ने अपने साथियों के साथ मिलकर जीव साथी फाउंडेशन की शुरुआत की. शुरुआती दिनों में ये युवा आवारा पशुओं के लिए भोजन की व्यवस्था करते थे. इसी दौरान उन्होंने देखा कि शहर में कई पशु घायल अवस्था में सड़कों पर घूम रहे हैं. साथियों के साथ चर्चा में यह बात सामने आई कि रात के समय अंधेरे में सड़क पर बैठे पशु वाहन चालकों को दिखाई नहीं देते. अचानक सामने आने से वाहन उनसे टकरा जाते हैं. इसमें पशु के साथ वाहन चालक भी घायल होता है.
सोशल मीडिया पर अपील, 40 युवाओं की टीम तैयार
देव्यांशु ने अपने कुछ दोस्तों के साथ इस मुहिम की शुरुआत की. धीरे-धीरे उनके साथ करीब 40 युवाओं का समूह जुड़ गया. फाउंडेशन ने इंस्टाग्राम पर अपना अकाउंट बनाया है. इसके जरिए लोगों से अपील की जाती है कि वे इस काम से जुड़े पोस्ट पर कमेंट करें. इसके बाद कमेंट करने वाले व्यक्ति के नाम से एक पशु को रेडियम बेल्ट पहनाया जाता है. दिव्यांशु बताते हैं कि शुरुआत में उन्होंने एक दिन में 100 पशुओं को बेल्ट पहनाने का लक्ष्य रखा था. उन्हें अंदाजा नहीं था कि आम लोग भी इस मुहिम से इतनी बड़ी संख्या में जुड़ेंगे. लोगों के सहयोग से अब तक जबलपुर में सैकड़ों पशुओं को रेडियम बेल्ट पहनाए जा चुके हैं.
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30 रुपये में तैयार होता है एक बेल्ट
देव्यांशु के मुताबिक, '' एक रेडियम बेल्ट की कीमत करीब 30 रु आती है. इन्हें उत्तर प्रदेश के लखनऊ और कानपुर से मंगाया जाता है. फाउंडेशन का लक्ष्य आने वाले दो महीनों में जबलपुर शहर के करीब एक हजार आवारा पशुओं को ये बेल्ट पहनाने का है. इस पहल को शहर तक सीमित न रखते हुए देव्यांशु और उनके साथियों ने आसपास के जिलों में भी रेडियम बेल्ट भेजना शुरू किया है, जिससे हाईवे पर बैठे पशुओं को भी रात के समय आसानी से देखा जा सके.''
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जीव साथी फाउंडेशन के साथ ही काम करने वाले सौम्य जैन ने बताया, '' हमारी संस्था के पास कई लोगों के ऐसे फोन आते हैं, जो हमें यह बताते हैं कि हमारे रेडियम बेल्ट की वजह से आज उनका एक्सीडेंट होते-होते बच गया. हम लोग अपनी जेब से ही पैसा इकट्ठा करके यह बेल्ट खरीद रहे हैं और जानवरों को पहना रहे हैं.''
गाय को बचाना चाहते हैं, लेकिन घर में रखने को तैयार नहीं
सड़कों पर घूमते आवारा पशुओं की समस्या केवल प्रशासनिक नहीं, बल्कि सामाजिक भी है. गाय को लेकर लोगों की भावनाएं जुड़ी हैं. लोग गाय को बचाना चाहते हैं, लेकिन बड़ी संख्या में पशुओं को अपने घरों में रखने के लिए तैयार नहीं हैं. नतीजा यह है कि गाय-बैल सड़कों और हाईवे पर घूमते रहते हैं. नगर निगम की व्यवस्थाएं भी इतनी बड़ी संख्या में पशुओं को संभालने में नाकाफी साबित हो रही हैं. ऐसे में जीव साथी फाउंडेशन के युवाओं की यह छोटी-सी पहल उम्मीद जगाती है.