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आरबीएम अस्पताल में खराब सोनोग्राफी मशीनें, सुधरवाने के लिए रेडियोलॉजिस्ट डॉक्टर बैठा धरने पर

आरोप है कि खराब मशीनों से मिली रिपोर्ट धुंधली और अस्पष्ट आ रही है, जिससे मरीजों का सही निदान नहीं हो पा रहा है.

Sonography Center at RBM Hospital
आरबीएम अस्पताल में सोनोग्राफी सेंटर (ETV Bharat Bharatpur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : June 18, 2026 at 6:12 PM IST

3 Min Read
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भरतपुर: संभाग के सबसे बड़े सरकारी अस्पताल आरबीएम में मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं देने के दावों के बीच सोनोग्राफी मशीनों की खराबी ने गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं. महज छह महीने पहले खरीदी गई नई मशीनों में से दो मशीनें खराब होने का मामला सामने आने पर रेडियोलॉजिस्ट डॉ हरिचरण सिंह ने गुरुवार को सोनोग्राफी कक्ष के बाहर धरना शुरू कर दिया. उनके धरने से अस्पताल प्रशासन में हड़कंप मच गया.

डॉ हरिचरण सिंह का आरोप है कि खराब मशीनों से निकलने वाली रिपोर्ट धुंधली और अस्पष्ट आ रही हैं, जिससे मरीजों का सही निदान नहीं हो पा रहा है. कई बार गंभीर बीमारियों की पहचान में भी दिक्कतें आ रही हैं. उन्होंने कहा कि मशीनों की खराबी की शिकायत कई बार अधिकारियों को दी गई, लेकिन समस्या दूर करने के बजाय उन पर ही दबाव बनाया गया. उन्होंने कहा कि मेरी प्राथमिकता सरकारी अस्पताल में आने वाले मरीजों को बेहतर सुविधा देना है. जब मरीजों के स्वास्थ्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है, तो मैं चुप नहीं बैठ सकता.

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'मुझे भी निजी अस्पताल में काम करने को कहा गया': धरने के दौरान डॉ हरिचरण ने अस्पताल की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए. उन्होंने आरोप लगाया कि आरबीएम अस्पताल के अधिकांश डॉक्टर सरकारी सेवा के साथ-साथ निजी क्लीनिकों में भी सेवाएं दे रहे हैं. उन्हें भी निजी अस्पताल में काम करने का सुझाव दिया गया, लेकिन उन्होंने इसे ठुकरा दिया.

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मरीजों को कई-कई दिन का इंतजार: सोनोग्राफी सेवाएं प्रभावित होने का खामियाजा सीधे मरीजों को भुगतना पड़ रहा है. अस्पताल में आने वाले मरीजों का कहना है कि सोनोग्राफी के लिए कई दिनों की तारीख दी जा रही है. वहीं जो रिपोर्ट बन रही हैं, वह भी स्पष्ट नहीं है. ऐसे में कई मरीज मजबूरी में निजी लैब और अस्पतालों का रुख कर रहे हैं, जहां उन्हें हजारों रुपए खर्च करने पड़ रहे हैं. एक मरीज सुरेंद्र ने बताया कि सरकारी अस्पताल में जांच के लिए आए थे, लेकिन मशीन खराब होने के कारण बार-बार चक्कर लगाने पड़ रहे हैं. आखिरकार निजी सेंटर पर जांच करानी पड़ी.

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धरने की सूचना मिलते ही अस्पताल प्रशासन सक्रिय हुआ. अस्पताल की ओर से गठित एक पांच सदस्यीय कमेटी ने डॉ हरिचरण से बातचीत की और मशीनों को जल्द ठीक कराने का भरोसा दिया. करीब दो घंटे चली बातचीत के बाद रेडियोलॉजिस्ट ने धरना समाप्त कर दिया. कमेटी ने आश्वासन दिया कि दो दिन के भीतर मशीनों की मरम्मत कर उन्हें सुचारु रूप से चालू करा दिया जाएगा. हालांकि डॉ हरिचरण ने चेतावनी दी है कि यदि तय समय में मशीनें ठीक नहीं हुईं, तो वे दोबारा धरने पर बैठेंगे. पूरे मामले पर आरबीएम अस्पताल के अधीक्षक डॉ नगेंद्र भदोरिया ने कहा कि मामले की जांच की जा रही है. जांच के बाद ही स्थिति स्पष्ट हो पाएगी.

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