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कोरबा जिले में 3.5 लाख मासिक वेतन देने पर भी नहीं मिल रहे रेडियोलॉजिस्ट, वनांचल ब्लॉक में धूल फांक रहीं अल्ट्रासाउंड मशीनें

कोरबा जिले में 3.5 लाख मासिक वेतन देने पर भी नहीं मिल रहे रेडियोलॉजिस्ट ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

केवल एक रेडियोलॉजिस्ट पर जरूर से अधिक काम का दबाव है. जिसके कारण वह मुख्यालय तक ही सीमित होकर रह गए हैं. मुख्यालय में ही इतने अधिक मरीज आते हैं कि मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सोनोग्राफी के लिए दो-दो महीने की वेटिंग है.

जिले की 14 लाख की आबादी के लिए स्वास्थ्य महकमे के पास केवल एक रेडियोलॉजिस्ट मौजूद है. जिसकी नियुक्ति मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोरबा में है. मुख्यालय के अलावा इन्हें एक-एक दिन वनांचल विकासखण्डों में जाने के जिम्मेदारी सौंप गई थी, लेकिन फिलहाल यह व्यवस्था भी पटरी से उतर चुकी है.

कोरबा: जिले में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर लगातार परेशानी सामने आ रही है. यहां के आदिवासी और दूर-दराज के इलाकों में लाखों रुपए की सोनोग्राफी (अल्ट्रासाउंड) मशीनें धूल फांक रही हैं, क्योंकि उन्हें चलाने के लिए कोई डॉक्टर (रेडियोलॉजिस्ट) नहीं है. इसका खामियाजा गरीब ग्रामीणों और गर्भवती महिलाओं को भुगतना पड़ रहा है, जिन्हें एक सोनोग्राफी टेस्ट कराने के लिए दो-दो महीने का लंबा इंतजार करना पड़ता है. हालांकि, स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि वे साढ़े तीन लाख रुपए से ज्यादा की सैलरी देने को तैयार हैं, लेकिन कोई डॉक्टर की भर्ती नहीं हो रही है. अल्ट्रासाउंड मशीन रेडियोलॉजिस्ट ही चला सकते हैं इस कारण मशीनों का उपयोग भी नहीं हो पा रहा है.

​कोरबा एक फैला हुआ ट्रायबल और वनांचल बाहुल्य जिला है. यहां कटघोरा, पोड़ी उपरोड़ा और करतला जैसे विकासखंडों के ग्रामीण इलाकों से जिला मुख्यालय की दूरी 60 से 90 किलोमीटर तक हो जाती है. सरकार और स्वास्थ्य विभाग की ओर से वर्षों पहले कटघोरा और पोड़ी उपरोड़ा जैसे महत्वपूर्ण सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों (CHC) में आधुनिक अल्ट्रासाउंड मशीनें स्थापित की गई थीं. इनकी लागत लाखों में है.

इसका उद्देश्य था कि वनांचल की गर्भवती महिलाओं और गंभीर रोगियों को छोटी-छोटी जांच के लिए जिला मुख्यालय या निजी अस्पतालों के चक्कर न काटने पड़ें. ​लेकिन प्रशासनिक उदासीनता और रेडियोलॉजिस्ट की गैर-मौजूदगी के कारण ये महंगी मशीनें तालों में बंद हैं या केवल शो-पीस बनकर रह गई हैं. ग्रामीण जब इन स्वास्थ्य केंद्रों तक पहुंचते हैं, तो उन्हें वापस लौटना पड़ता है. मजबूरी में उन्हें भारी खर्च उठाकर निजी क्लीनिकों का रुख करना पड़ता है या फिर मुख्यालय आने के बावजूद कई दिनों तक भटकना पड़ता है. ​

सोनोग्राफी के लिए मरीजों को 2 महीने की वेटिंग (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

₹3.5 लाख वेतन भी क्यों साबित हो रहा विफल?

स्वास्थ्य विभाग ने इस गंभीर संकट से निपटने के लिए वनांचल और मेडिकल कॉलेजों में रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति के लिए खुला विज्ञापन भी जारी किया था. शासन ने रेडियोलॉजिस्ट को आकर्षित करने के लिए 3.5 लाख रुपए प्रतिमाह तक का वेतनमान प्रस्तावित किया. जरूरत पड़ने पर इससे अधिक राशि भी दी जा सकती है. इसके बावजूद कोई भी योग्य उम्मीदवार सामने नहीं आया. दरअसल रेडियोलॉजिस्ट छोटे शहर में अपनी सेवा नहीं देना चाहते. वह निजी अस्पताल में महंगे पैकेज पर अपनी सेवाएं देना चाहते हैं. जहां ज्यादा फायदा दिखता है, रेडियोलॉजिस्ट वहां की नौकरी करते हैं.

CMHO बोले- साढे तीन लाख से ज्यादा वेतन देने को तैयार (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

स्वास्थ्य विभाग की कोशिशें भी नाकाम

जानकारों के माने तो रेडियोलॉजिस्ट को निजी अस्पतालों में 50 लाख रुपए सालाना तक का पैकेज भी मिल जाता है. इसके चलते वे सरकारी दबाव और रिमोट एरिया में पिछड़े और आदिवासियों के बीच रहकर काम नहीं करना चाहते. स्वास्थ्य विभाग लाख कोशिशों के बाद भी रेडियोलॉजिस्ट की नियुक्ति करने में पूरी तरह असफल साबित हुआ है.

​एक तरफ शासन स्वास्थ्य सेवाओं के डिजिटलीकरण और अंतिम छोर तक इलाज पहुंचाने के दावे कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ कटघोरा और पोड़ी उपरोड़ा जैसी जगहों पर मशीनें होने के बावजूद ताला बंद है.

मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोरबा में एक दिन में औसतन 40 से 45 सोनोग्राफी (ETV BHARAT CHHATTISGARH)

दिनभर में 40 से 45 सोनोग्राफी

​मेडिकल कॉलेज अस्पताल कोरबा में एक दिन में औसतन 40 से 45 सोनोग्राफी की जाती है, सोनोग्राफी मशीनों की संख्या पर्याप्त है. लेकिन सोनोग्राफी करने के लिए रेडियोलॉजिस्ट ही मौजूद नहीं. एकमात्र डॉक्टर राकेश अग्रवाल पर पूरे जिले का दबाव होने से 2 महीने की वेटिंग आम बात हो गई है.

इसलिए जरूरी है सोनोग्राफी?

सोनोग्राफी की सुविधा खास तौर पर गर्भवती महिलाओं के लिए बेहद जरूरी है. गर्भवती की कोख में पल रहे शिशु की वास्तविक स्थिति का पता सोनोग्राफी से लगाया जा सकता है. इसके अलावा सर्जिकल से संबंधित मरीज फिर चाहे वह पेट की पथरी, पेनक्रियाज या अन्य तरह की जांच हो. इन सभी की जांच सोनोग्राफी से ही की जा सकता है.

हर्निया में हाइड्रोसील और कई मामलों में थॉयराइड के मरीजों के लिए भी सोनोग्राफी की जांच आवश्यक है. यह एक बेहद महत्वपूर्ण सुविधा है. जिसकी रिपोर्ट के आधार पर डॉक्टर बीमारी का पता लगाते हैं और फिर उसका इलाज करते हैं. खास तौर पर मेडिकल कॉलेज अस्पताल एक रेफरल सेंटर है, जहां सभी छोटी संस्थाओं से मरीज रेफर होकर पहुंचते हैं, आसपास के छोटे जिलों से भी मरीज अब यहां आने लगे हैं, इमरजेंसी में कोई मरीज यहां पहुंचा, तब सोनोग्राफी की जरूरत सबसे ज्यादा होती है.

जमीनी हकीकत

01 रेडियोलॉजिस्ट जिले में कुल कार्यरत

40 जांच ​दैनिक सोनोग्राफी क्षमता एकमात्र डॉक्टर द्वारा

2 से 2.5 महीने की औसत वेटिंग मरीजों को मिल रही

₹3,50,000 प्रति माह प्रस्तावित मासिक वेतन जो विज्ञापन में दिया गया

​वनांचल सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र जैसे कटघोरा, पोड़ी उपरोड़ा, कटघोरा, करतला ​में अल्ट्रासाउंड मशीनें बंद

विज्ञापन के बाद भी नहीं आ रहे रेडियोलॉजिस्ट

कोरबा के सीएमएचओ डॉ एसएन केसरी कहते हैं कि स्वास्थ्य विभाग के पास फिलहाल केवल एक रेडियोलॉजिस्ट डॉ राकेश अग्रवाल मौजूद हैं. पूर्व में विकासखंड में जाकर भी एक-एक दिन सोनोग्राफी की सुविधा थी. हमारे पास सभी सीएचसी में मशीन मौजूद हैं, लेकिन अब केवल एक रेडियोलॉजिस्ट मौजूद होने के कारण उनकी सेवाएं मेडिकल कॉलेज और रानी धनराज कुंवर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में ही ली जा रही हैं.

रेडियोलॉजिस्ट की भर्ती के लिए हम अच्छा पैकेज देने को भी तैयार हैं, हमारा विज्ञापन खुला हुआ है, यदि अभ्यर्थी आए तो हम उसे साढे तीन लाख रुपए से भी अधिक वेतन प्रदान करने को तैयार हैं. लेकिन उम्मीदवार नहीं आ रहे हैं.- डॉ एसएन केसरी, सीएमएचओ

अंदरूनी क्षेत्रों में लोग वापस लौट जाते हैं. यदि इसे रजिस्टर में मेंटेन किया जाए तो 2 महीने से भी अधिक की वेटिंग हो जाएगी, इतने समय तक कोई इंतजार नहीं कर सकता. आपातकाल में सोनोग्राफी की तुरंत आवश्यकता होती है. लेकिन फिलहाल विकासखण्ड में सुविधा बंद है मेडिकल कॉलेज अस्पताल में सोनोग्राफी की जा रही है.