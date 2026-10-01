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'रेडियो मैन ऑफ इंडिया’ राम सिंह बौद्ध ने बढ़ाया अमरोहा का गौरव, इस गेम शो का बने हिस्सा

‘India’s Top 1%’ में विशेष रूप से आमंत्रित राम सिंह बौद्ध ( Photo Credit; ETV Bharat )

अमरोहा: अपनी अनूठी रेडियो विरासत और पुराने रेडियो के संरक्षण के लिए देशभर में पहचान बना चुके अमरोहा के ‘Radio Man of India’ राम सिंह बौद्ध ने एक बार फिर जिले का गौरव बढ़ाया है. राम सिंह बौद्ध को स्टार प्लस और हॉट स्टार पर प्रसारित हो रहे चर्चित गेम शो ‘India’s Top 1%’ में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया. शो में उनकी सहभागिता ने अमरोहा की पहचान को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया है.

स्टार प्लस और हॉटस्टार पर 5 सितंबर 2026 से शुरू हुए इस गेम शो को मशहूर अभिनेता अनिल कपूर होस्ट कर रहे हैं. शो की टीम की ओर से पिछले सप्ताह राम सिंह बौद्ध से संपर्क किया गया और उन्हें कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया. आयोजकों की ओर से उनके मुंबई आने-जाने के साथ-साथ तीन दिन के ठहरने और अन्य व्यवस्थाओं का खर्च भी वहन किया गया. 30 सितंबर को मुंबई स्टूडियो में शूटिंग कार्यक्रम की शूटिंग 30 सितंबर को मुंबई के अंधेरी वेस्ट स्थित स्टूडियो में हुई. इस दौरान ‘रेडियो मैन’ राम सिंह बौद्ध ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और शो का हिस्सा बने. रेडियो के प्रति उनके जुनून, संग्रह और संरक्षण के कार्य ने कार्यक्रम से जुड़े लोगों का भी ध्यान आकर्षित किया. कार्यक्रम की शूटिंग के बाद राम सिंह बौद्ध की अभिनेता एवं शो के होस्ट अनिल कपूर से विशेष मुलाकात भी हुई. इस दौरान उन्होंने अनिल कपूर को अपने संग्रह से एक रेडियो भेंट किया और उन्हें अमरोहा स्थित अपने रेडियो म्यूजियम को देखने के लिए आने का आग्रह किया. अनिल कपूर को भेंट किया खास रेडियो राम सिंह बौद्ध द्वारा रेडियो भेंट किए जाने पर अनिल कपूर ने उनका आभार व्यक्त किया. इस दौरान अनिल कपूर ने पुराने रेडियो से जुड़ी यादों को साझा करते हुए कहा कि रेडियो की उन्हें जरूरत थी, क्योंकि वह एक बार फिर पुरानी यादों में खो जाना चाहते हैं. राम सिंह बौद्ध के साथ अनिल कपूर ने उनके गिनीज सर्टिफिकेट के साथ फोटो भी साझा की और उनके रेडियो संग्रह एवं कार्य की सराहना की.