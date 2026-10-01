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'रेडियो मैन ऑफ इंडिया’ राम सिंह बौद्ध ने बढ़ाया अमरोहा का गौरव, इस गेम शो का बने हिस्सा

गेम शो को मशहूर अभिनेता अनिल कपूर होस्ट कर रहे, राम सिंह ने भेंट किया रेडियो

‘India’s Top 1%’ में विशेष रूप से आमंत्रित राम सिंह बौद्ध
‘India’s Top 1%’ में विशेष रूप से आमंत्रित राम सिंह बौद्ध (Photo Credit; ETV Bharat)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 1, 2026 at 2:04 PM IST

3 Min Read
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अमरोहा: अपनी अनूठी रेडियो विरासत और पुराने रेडियो के संरक्षण के लिए देशभर में पहचान बना चुके अमरोहा के ‘Radio Man of India’ राम सिंह बौद्ध ने एक बार फिर जिले का गौरव बढ़ाया है. राम सिंह बौद्ध को स्टार प्लस और हॉट स्टार पर प्रसारित हो रहे चर्चित गेम शो ‘India’s Top 1%’ में विशेष रूप से आमंत्रित किया गया. शो में उनकी सहभागिता ने अमरोहा की पहचान को राष्ट्रीय मंच तक पहुंचाया है.

स्टार प्लस और हॉटस्टार पर 5 सितंबर 2026 से शुरू हुए इस गेम शो को मशहूर अभिनेता अनिल कपूर होस्ट कर रहे हैं. शो की टीम की ओर से पिछले सप्ताह राम सिंह बौद्ध से संपर्क किया गया और उन्हें कार्यक्रम में विशेष अतिथि के रूप में शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया. आयोजकों की ओर से उनके मुंबई आने-जाने के साथ-साथ तीन दिन के ठहरने और अन्य व्यवस्थाओं का खर्च भी वहन किया गया.

30 सितंबर को मुंबई स्टूडियो में शूटिंग

कार्यक्रम की शूटिंग 30 सितंबर को मुंबई के अंधेरी वेस्ट स्थित स्टूडियो में हुई. इस दौरान ‘रेडियो मैन’ राम सिंह बौद्ध ने कार्यक्रम में प्रतिभाग किया और शो का हिस्सा बने. रेडियो के प्रति उनके जुनून, संग्रह और संरक्षण के कार्य ने कार्यक्रम से जुड़े लोगों का भी ध्यान आकर्षित किया.

कार्यक्रम की शूटिंग के बाद राम सिंह बौद्ध की अभिनेता एवं शो के होस्ट अनिल कपूर से विशेष मुलाकात भी हुई. इस दौरान उन्होंने अनिल कपूर को अपने संग्रह से एक रेडियो भेंट किया और उन्हें अमरोहा स्थित अपने रेडियो म्यूजियम को देखने के लिए आने का आग्रह किया.

अनिल कपूर को भेंट किया खास रेडियो

राम सिंह बौद्ध द्वारा रेडियो भेंट किए जाने पर अनिल कपूर ने उनका आभार व्यक्त किया. इस दौरान अनिल कपूर ने पुराने रेडियो से जुड़ी यादों को साझा करते हुए कहा कि रेडियो की उन्हें जरूरत थी, क्योंकि वह एक बार फिर पुरानी यादों में खो जाना चाहते हैं. राम सिंह बौद्ध के साथ अनिल कपूर ने उनके गिनीज सर्टिफिकेट के साथ फोटो भी साझा की और उनके रेडियो संग्रह एवं कार्य की सराहना की.

राम सिंह बौद्ध लंबे समय से पुराने रेडियो को सहेजने और उनके इतिहास को नई पीढ़ी तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं. उनके पास अलग-अलग दौर और तकनीक से जुड़े रेडियो का संग्रह है. इसी अनूठे जुनून ने उन्हें देशभर में ‘Radio Man of India’ के नाम से पहचान दिलाई है.

अमरोहा से मुंबई तक पहुंचा रेडियो प्रेम

‘India’s Top 1%’ जैसे राष्ट्रीय स्तर के कार्यक्रम में विशेष निमंत्रण मिलना राम सिंह बौद्ध के लिए ही नहीं, बल्कि अमरोहा के लिए भी गौरव का विषय है. मुंबई में हुई इस मुलाकात के दौरान अमरोहा के रेडियो म्यूजियम और उनके वर्षों के संग्रह कार्य की चर्चा ने जिले की सांस्कृतिक पहचान को भी बड़े मंच पर सामने रखा.

राम सिंह बौद्ध का कहना है कि पुराने रेडियो उनके लिए केवल इलेक्ट्रॉनिक उपकरण नहीं, बल्कि बीते दौर की यादों, तकनीक और इतिहास को संजोकर रखने का माध्यम हैं. उनका प्रयास है कि आने वाली पीढ़ियां रेडियो के उस दौर और उसकी विरासत को करीब से जान सकें.

अमरोहा के ‘रेडियो मैन’ की यह खास उपलब्धि अब शहर की सीमाओं से निकलकर मुंबई के बड़े मंच तक पहुंच गई है, जहां उनके रेडियो प्रेम और संग्रह को देश के लोकप्रिय मनोरंजन कार्यक्रम से जुड़े सितारों ने भी सराहा.

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