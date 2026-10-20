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हरिद्वार में 6 हाथियों के मुखिया को पहनाया जाएगा रेडियो कॉलर, अंतिम चरण में चिह्निकरण की प्रक्रिया

हाथियों का झुंड ( फोटो सोर्स- Haridwar Forest Division )

हरिद्वार: जंगल से निकलकर आबादी और खेतों में पहुंचने वाले जंगली हाथियों की निगरानी के लिए वन विभाग ने तैयारी तेज कर दी है. जिसके तहत 6 हाथियों को रेडियो कॉलर पहनाया जाएगा. इसके लिए हाथियों के चिह्नीकरण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है.

योजना के लिए केंद्र से सभी आवश्यक अनुमतियां मिल गई हैं और संयुक्त टीम का गठन भी कर दिया गया है. वन संरक्षक शिवालिक राजीव धीमान को टीम का अध्यक्ष बनाया गया है. हरिद्वार वन प्रभाग की रसियाबड़ यूनिट में डब्ल्यूआईआई (WII) और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ (WWF) के वैज्ञानिक भी इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभा रहे हैं.

दरअसल, हरिद्वार के मिस्सरपुर, जगजीतपुर, जमालपुर और बिल्केश्वर समेत कई क्षेत्रों में रोजाना जंगली हाथियों की मूवमेंट बनी रहती है. इन हाथियों की संख्या 20 से ज्यादा है, जो आबादी और खेतों में घुसते हैं. जहां ये हाथी किसानों की फसलें रौंद डालते हैं. वहीं, अब हाथी जानलेवा हमला भी करने लगे हैं. हरिद्वार वन प्रभाग ने आबादी और खेतों में आने वाले हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए रेडियो कॉलर लगाने की योजना बनाई गई है. इसके तहत 6 हाथियों को चिह्नित किया जा रहा है. इनमें झुंड का नेतृत्व करने वाले टस्कर हाथियों को रेडियो कॉलर पहनाए जाएंगे. वनाधिकारियों की मानें तो हाथियों के चिह्नीकरण का काम अंतिम चरण में है. सभी अनुमतियां मिलने के बाद संयुक्त टीम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही. इतना ही नहीं रेडियो कॉलर भी वन प्रभाग को मिल गए हैं. अब इन्हें हाथियों पर लगाया जाना है. सड़क पर आ धमका हाथी (फोटो सोर्स- Haridwar Forest Division) रेडियो कॉलर से मिलेगी वास्तविक लोकेशन: अधिकारियों की मानें तो रेडियो कॉलर के माध्यम से हाथियों की लोकेशन और उनकी आवाजाही की जानकारी मिल सकेगी. इससे हाथियों के आबादी की ओर बढ़ने की स्थिति में वन विभाग की टीम को समय रहते अलर्ट किया जा सकेगा. इससे मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने और लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने में मदद मिलेगी. श्यामपुर और लालढांग में हाथियों की आवाजाही से चिंता: हरिद्वार में श्यामपुर, लालढांग और जंगल से सटे दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियों की आवाजाही लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है. भोजन की तलाश में हाथी गन्ने और धान के खेतों में पहुंच जाते हैं.