हरिद्वार में 6 हाथियों के मुखिया को पहनाया जाएगा रेडियो कॉलर, अंतिम चरण में चिह्निकरण की प्रक्रिया
हरिद्वार में हाथियों के हमले और आतंक से लोग परेशान, अब झुंड का नेतृत्व करने वाले टस्कर हाथियों को पहनाया जाएगा रेडियो कॉलर
By ETV Bharat Uttarakhand Team
Published : October 20, 2026 at 6:43 PM IST
हरिद्वार: जंगल से निकलकर आबादी और खेतों में पहुंचने वाले जंगली हाथियों की निगरानी के लिए वन विभाग ने तैयारी तेज कर दी है. जिसके तहत 6 हाथियों को रेडियो कॉलर पहनाया जाएगा. इसके लिए हाथियों के चिह्नीकरण की प्रक्रिया अंतिम चरण में है.
योजना के लिए केंद्र से सभी आवश्यक अनुमतियां मिल गई हैं और संयुक्त टीम का गठन भी कर दिया गया है. वन संरक्षक शिवालिक राजीव धीमान को टीम का अध्यक्ष बनाया गया है. हरिद्वार वन प्रभाग की रसियाबड़ यूनिट में डब्ल्यूआईआई (WII) और डब्ल्यूडब्ल्यूएफ (WWF) के वैज्ञानिक भी इस प्रक्रिया में अहम भूमिका निभा रहे हैं.
दरअसल, हरिद्वार के मिस्सरपुर, जगजीतपुर, जमालपुर और बिल्केश्वर समेत कई क्षेत्रों में रोजाना जंगली हाथियों की मूवमेंट बनी रहती है. इन हाथियों की संख्या 20 से ज्यादा है, जो आबादी और खेतों में घुसते हैं. जहां ये हाथी किसानों की फसलें रौंद डालते हैं. वहीं, अब हाथी जानलेवा हमला भी करने लगे हैं.
हरिद्वार वन प्रभाग ने आबादी और खेतों में आने वाले हाथियों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए रेडियो कॉलर लगाने की योजना बनाई गई है. इसके तहत 6 हाथियों को चिह्नित किया जा रहा है. इनमें झुंड का नेतृत्व करने वाले टस्कर हाथियों को रेडियो कॉलर पहनाए जाएंगे.
वनाधिकारियों की मानें तो हाथियों के चिह्नीकरण का काम अंतिम चरण में है. सभी अनुमतियां मिलने के बाद संयुक्त टीम इस प्रक्रिया को आगे बढ़ा रही. इतना ही नहीं रेडियो कॉलर भी वन प्रभाग को मिल गए हैं. अब इन्हें हाथियों पर लगाया जाना है.
रेडियो कॉलर से मिलेगी वास्तविक लोकेशन: अधिकारियों की मानें तो रेडियो कॉलर के माध्यम से हाथियों की लोकेशन और उनकी आवाजाही की जानकारी मिल सकेगी. इससे हाथियों के आबादी की ओर बढ़ने की स्थिति में वन विभाग की टीम को समय रहते अलर्ट किया जा सकेगा. इससे मानव वन्यजीव संघर्ष को कम करने और लोगों की सुरक्षा के लिए जरूरी कदम उठाने में मदद मिलेगी.
श्यामपुर और लालढांग में हाथियों की आवाजाही से चिंता: हरिद्वार में श्यामपुर, लालढांग और जंगल से सटे दूसरे ग्रामीण क्षेत्रों में हाथियों की आवाजाही लोगों के लिए परेशानी का कारण बनी हुई है. भोजन की तलाश में हाथी गन्ने और धान के खेतों में पहुंच जाते हैं.
हाथी खेतों में पहुंचकर फसलों को रौंदने के साथ चपट कर डालते हैं. जिससे किसानों को काफी नुकसान होता है. जंगल के आसपास आबादी बढ़ने और हाथियों के पारंपरिक रास्तों पर मानवीय गतिविधियां बढ़ने से भी हाथियों और इंसानों के बीच टकराव की आशंका बनी रहती है.
हाल ही में श्यामपुर रेंज के सजनपुर क्षेत्र में खेत में काम कर रहे एक किसान की हाथी के हमले में मौत हो गई थी. उसके बाद श्यामपुर में हाईवे पर एक हाथी ने यात्री की कार पर हमला बोल दिया था, जिसमें उसकी बाल-बाल जान बच गई थी. वहीं, लालढांग क्षेत्र में भी हाथियों की आवाजाही से ग्रामीणों में डर बना रहता है.
खाई और सोलर फेंसिंग से भी रोकेंगे हाथियों की आवाजाही: हाथियों की निगरानी के साथ उन्हें आबादी में आने से रोकने के लिए संवेदनशील क्षेत्रों में खाई खोदने और सोलर फेंसिंग लगाने जैसे योजना पर भी काम किया जा रहा है.
कुंभ मेले के बजट से हाथी खाई का काम भी चल रहा है. अब रेडियो कॉलर से मिलने वाली जानकारी के आधार पर हाथियों की गतिविधियों का पता लगाकर संबंधित क्षेत्रों में वनकर्मियों को सतर्क किया जा सकेगा. ताकि, हाथियों की आवाजाही पर लगाम लगाई जा सके.
"जंगली हाथियों को आबादी में घुसने से रोकने के लिए रेडियो कॉलर लगाए जाएंगे. केंद्र से सभी अनुमतियां मिल गई हैं. इसके लिए गठित विशेष टीम का गठन किया गया है. टीम की ओर से 6 हाथियों को चिह्नित करने की प्रक्रिया लगभग अंतिम चरण में है. रेडियो कॉलर लगाने के बाद हाथियों की वास्तविक लोकेशन पर नजर जा सकेगी और हाथियों के आबादी में घुसने की घटनाएं नहीं होंगी."- स्वप्निल अनिरुद्ध, डीएफओ हरिद्वार
ये भी पढ़ें-