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राधिका सिंह मेमोरियल राज्य स्तरीय महिला क्रिकेट टूर्नामेंट; सिद्धि मिश्रा की घातक गेंदबाजी, केसीए कानपुर ने जीती ट्रॉफी

केसीए कानपुर ने सहारनपुर को 6 विकेट से हरा दिया. सहारनपुर की शिखा शालोट प्लेयर ऑफ द सीरीज चुनी गईं.

ट्रॉफी के साथ केसीए कानपुर की टीम.
ट्रॉफी के साथ केसीए कानपुर की टीम. (Photo Credit; CAL)
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By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : March 27, 2026 at 8:36 PM IST

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Updated : March 27, 2026 at 10:29 PM IST

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लखनऊ : प्रथम राधिका सिंह मेमोरियल राज्य स्तरीय महिला क्रिकेट टूर्नामेंट केसीए कानपुर ने जीता है. प्लेयर ऑफ द मैच सिद्धि मिश्रा (4 विकेट) की घातक गेंदबाजी के दम पर केसीए कानपुर ने फाइनल में सहारनपुर को 6 विकेट से हराकर ट्रॉफी पर कब्जा कर लिया.

उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (यूपीसीए) से मान्यता प्राप्त इस टूर्नामेंट का आयोजन क्रिकेट एसोसिएशन लखनऊ (सीएएल) द्वारा राधिका फाउंडेशन के सहयोग से सेज क्रिकेट मैदान, 1090 चौराहा, गोमती नगर में किया गया.

सहारनपुर ने की पहले बल्लेबाजी : शुक्रवार को फाइनल मुकाबले में सहारनपुर ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निर्धारित 25 ओवर में 7 विकेट पर 124 रन का मामूली स्कोर खड़ा किया. टीम की ओर से दिशा शर्मा ने 30 और भूमि सिंह ने नाबाद 30 रन की उपयोगी पारियां खेलीं. भारती सिंह ने 21 और शिखा शालोट ने 15 रन का योगदान दिया.

सिद्धि मिश्रा ने 14 रन देकर लिए 4 विकेट : केसीए कानपुर की ओर से सिद्धि मिश्रा ने शानदार गेंदबाजी करते हुए 5 ओवर में 14 रन देकर 4 विकेट झटके, जबकि सिद्धि सिंह व नंदिनी को एक-एक विकेट मिले. जवाब में केसीए कानपुर ने 22.5 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर 126 रन बनाते हुए मैच व विजेता ट्रॉफी अपने नाम कर ली.

बबिता ने बनाए 32 रन : टीम की सलामी बल्लेबाज बबिता यादव ने 48 गेंदों पर 3 चौकों की मदद से 32 रन की अहम पारी खेली. वहीं मध्यक्रम में शिबू सिंह पाल ने 37 गेंदों पर 3 चौकों के साथ 33 रन बनाए, जबकि तृप्ति सिंह ने 16 रन जोड़े.

कप्तान अर्चना देवी ने 22 गेंदों में 4 चौकों की मदद से नाबाद 26 रन बनाकर टीम को जीत दिलाई. सहारनपुर की ओर से जान्हवी बालियान, शुभ चौधरी, आस्था वर्मा और भूमि सिंह ने एक-एक विकेट लिये.

शिखा शालोट बनी प्लेयर ऑफ द सीरीज : विशेष पुरस्कारों में प्लेयर ऑफ द सीरीज और सर्वश्रेष्ठ बैटर सहारनपुर की शिखा शालोट, सर्वश्रेष्ठ गेंदबाज केसीए कानपुर की सिद्धि मिश्रा और सर्वश्रेष्ठ क्षेत्ररक्षक केसीए कानपुर की श्वेता वर्मा चुनी गई.

आज फाइनल के दौरान मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश के उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य व विशिष्ट अतिथि विधायक आशा मौर्या ने विजेता व उपविजेता टीमों में शामिल खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया. इस अवसर पर आयोजन सचिव हर्षवर्धन सिंह (प्रदेश महामंत्री, भाजपा युवा मोर्चा), सेज क्रिकेट अकादमी के निदेशक बृजेश यादव और श्रीमती प्रियंका शैली (चेयरपर्सन, यूपीसीए महिला चयन समिति) भी मौजूद रहे.

25 ओवर के मैच पर उठे सवाल : स्वर्गीय राधिका स्मृति महिला क्रिकेट प्रतियोगिता में उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड नियम लागू होने थे. सवाल उठाया जा रहा है कि इस प्रतियोगिता के लिए 25 ओवर का फॉर्मेट कैसे लागू हो गया. जबकि नियम सीमित ओवर के दो ही फॉर्मेट अलाउ करते हैं. 50 ओवर और 20 ओवर का. फिर यह 25 ओवर कैसे हुआ.

एक ओवर में बने 42 रन : क्रिकेटर एसोसिएशन ऑफ लखनऊ ने इस प्रतियोगिता में दो टीम उतारी. आरोप है कि इन टीमों के सिलेक्शन के लिए ट्रायल भी नहीं हुआ. इसमें चयनित लड़कियों का चयन कब किया गया. अगर बिना चयन ट्रायल के ही लड़कियां प्रतिभावान थीं तो एक टीम नॉकआउट से पहले और दूसरी टीम सेमीफाइनल से बाहर कैसे हो गई. एक मैच में लखनऊ की एक गेंदबाज को तो एक ही ओवर में 42 रन भी पड़ गए. अभी तक हमने केवल 36 रन सुने थे, मगर 42 रन पड़ जाना भी एक चमत्कारी रिकॉर्ड है.

सीएएल के अध्यक्ष ने दी सफाई : क्रिकेट एसोसिएशन ऑफ लखनऊ (सीएएल) के अध्यक्ष डॉ. नवनीत सहगल ने कहा कि प्रतियोगिता एक विशेष आमंत्रण स्मृति प्रतियोगिता थी जिसमें समय, मैदान की उपलब्धता एवं टीमों की संख्या को ध्यान में रखते हुए 25 ओवर का फार्मेट अपनाया गया. ऐसी प्रतियोगिताओं में आयोजन समिति को परिस्थिति के अनुसार फार्मेट निर्धारित करने का अधिकार होता है.

जहां तक टीमों के चयन का सवाल है खिलाड़ियों का चयन उनके पूर्व प्रदर्शन, उनके रिकॉर्ड एवं खेल गतिविधियों को ध्यान में रखा गया. सीमित समय के कारण ओपन ट्रायल आयोजित नहीं हो सके लेकिन चयन में पूरी पारदर्शिता रखी गई. कोई भी उदयीमान खिलाड़ी खेलने से वंचित नहीं रहा. जहां तक हार जीत की बात है यह नहीं कहा जा सकता कि टीम हमेशा जीतेगी ही.

कभी कभी अच्छे खिलाड़ी का भी प्रदर्शन बहुत खराब हो जाता है. यह जानकारी भी होनी चाहिए कि लगभग हमारी यही टीम बहराइच में विजेता होकर आई है.
इस प्रतियोगिता में हमारी टीमों का प्रदर्शन अच्छा नहीं रहा, इसके लिए हमारी चयन समिति गम्भीरता से विचार अवश्य करेगी और जो भी कमियां हमारे खिलाड़ियों से हुईं उनको दूर करने के प्रयास किए जाएंगे.

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Last Updated : March 27, 2026 at 10:29 PM IST

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