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छोटी काशी में राधाष्टमी पर भक्ति की धूम, हुआ पंचामृत अभिषेक और सजी पालना झांकी

जयपुर के आनंद कृष्ण बिहारी मंदिर और बृजनिधि मंदिर में भी राधारानी के चरण दर्शन हुए. ये साल में एक ही बार होते हैं.

Jaipur Radhashtami 2026
गोविंद देव जी मंदिर में राधा रानी का प्राकट्य उत्सव (ETV Bharat Jaipur)
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By ETV Bharat Rajasthan Team

Published : September 19, 2026 at 1:52 PM IST

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जयपुर: छोटी काशी जयपुर में शनिवार को वृषभान दुलारी राधारानी का जन्मोत्सव श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है. भाद्रपद शुक्ल अष्टमी यानी राधाष्टमी के अवसर पर शहर के कृष्ण मंदिरों में सुबह से ही भक्तिमय माहौल बना हुआ है. मंदिरों में अरुण बेला में ठकुरानी राधारानी का पंचामृत अभिषेक, विशेष शृंगार और पालना झांकियों के दर्शन हो रहे हैं. भक्त राधारानी के जयकारे लगाते हुए मंदिरों में पहुंच रहे हैं. कई मंदिरों में साल में एक बार होने वाले राधा रानी के चरण दर्शन का भी भक्तों को सौभाग्य मिल रहा है.

जयपुर के आराध्य गोविंद देवजी मंदिर में राधाष्टमी का उत्सव शनिवार को बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है. उत्सव के लिए मंदिर परिसर को बंधनवार, बधाई संदेशों और विशेष रोशनी से सजाया गया. ब्रह्म मुहूर्त में ठाकुर श्रीजी की मंगला झांकी के दर्शन हुए. इसके बाद अभिषेक झांकी में महंत अंजन कुमार गोस्वामी ने तिथि पूजन संपन्न किया. ठकुरानी श्री प्रिया जी यानी राधा रानी के अभिषेक दर्शन हुए. पांच वेदपाठी ब्राह्मणों के वेदपाठ के बीच दूध, दही, घी, बूरा और शहद से पंचामृत अभिषेक किया गया. मंदिर के मुख्य सेवादार मानस गोस्वामी ने बताया कि ठिकाना मंदिर के साथ श्री गोविंद धाम के अधीन मंदिरों में भी राधाष्टमी उत्सव मनाया जा रहा है.

आनंद कृष्ण बिहारी मंदिर के पुजारी मातृ प्रसाद शर्मा. (ETV Bharat Jaipur)

पढ़ें: साल में सिर्फ एक दिन राधारानी के श्रीचरणों के दर्शन, शनिवार सुबह 4 बजे होगा प्राकट्य उत्सव…101 किलो दूध से अभिषेक

111 किलो दूध सहित सामग्री से अभिषेक: उन्होंने बताया कि राधाष्टमी के अवसर पर अभिषेक के लिए 111 किलो दूध, 51 किलो दही, 31 किलो बूरा, 6 किलो घी और 6 किलो शहद का उपयोग किया गया. अभिषेक झांकी में ठकुरानी श्री राधा रानी को पंजीरी, लड्डू और मावे की बर्फी का भोग अर्पित किया गया. वहीं, धूप आरती से पहले ठाकुर श्रीजी का अधिवास पूजन किया जाएगा. ठाकुर श्रीजी को नवीन पीत-गुलाबी लप्पा जामा पोशाक, विशेष अलंकार और सिरपेच धारण कराया गया. वहीं, शृंगार आरती के बाद भानु नंदिनी उत्सव और बधाई उछाल की गई.

Jaipur Radhashtami 2026
राधागोविंद देवजी की झांकी (ETV Bharat Jaipur)

साल में एक बार चरण दर्शन का अवसर : उधर, जयपुर के आनंद कृष्ण बिहारी मंदिर और बृजनिधि मंदिर में भी राधा अष्टमी पर अभिषेक और विशेष पूजा-अर्चना के आयोजन हो रहे हैं. इन मंदिरों में भक्तों को साल में एक बार राधा अष्टमी पर ही राधारानी के चरण दर्शन होते हैं. शहर के अन्य कृष्ण मंदिरों में भी पालना दर्शन, चरण दर्शन, भानोत्सव और भक्ति संध्या के आयोजन किए जा रहे हैं. आनंद कृष्ण बिहारी मंदिर के पुजारी मातृ प्रसाद शर्मा ने बताया कि राधारानी का प्राकट्य भाद्रपद शुक्ल अष्टमी को हुआ था. मान्यता है कि राजा वृषभानु को राधारानी नवजात कन्या के रूप में प्राप्त हुई थीं. राधा रानी को भगवान श्रीकृष्ण की परम प्रिय माना जाता है. राधाष्टमी पर उनके बाल स्वरूप की पूजा-अर्चना की जाती है. इसी अवसर पर कई मंदिरों में साल में एक बार चरण दर्शन की परंपरा निभाई जाती है.

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गोविंददेव जी मंदिर में राधारानी का श्रीविग्रह (ETV Bharat Jaipur)

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शाम को बरसाना महल फूल बंगला: राधाष्टमी पर राजभोग झांकी से पहले ठकुरानी श्री राधा रानी को विशेष कच्चे भोग में सादा चावल, मीठा चावल, नमकीन चावल, खिचड़ी, दाल, गट्टे की सब्जी, आलू-खसखस, आलू-परवल, सूखी अरबी, खीर, पनीर की सब्जी, पकोड़ी की सब्जी, आलू-मंगोड़ी की सब्जी, बैंगन-आलू-कोला और मिर्च-बैंगन का भोग अर्पित किया गया. इसके बाद छप्पन भोग झांकी के दर्शन हुए. शाम को ठाकुर श्रीजी की विशेष बरसाना महल फूल बंगला झांकी सजाई जाएगी. शाम 7 बजे से रात 8.30 बजे तक विशेष उत्सव दर्शन होंगे. इसके बाद शयन झांकी के दर्शन होंगे.

JAIPUR RADHASHTAMI 2026
राधा अष्टमी पर मंदिर में नृत्य करती महिलाएं (ETV Bharat Jaipur)

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