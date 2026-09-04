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Nikay Chunav 2026 : भाजपा प्रभारी राधामोहन बोले- निकाय चुनाव में कांग्रेस को जीत का आंकड़ा खोजना पड़ेगा

जयपुर: निकाय चुनाव के बीच भाजपा ने कांग्रेस पर सियासी हमला तेज कर दिया है. राजस्थान भाजपा के प्रभारी राधामोहन दास अग्रवाल ने निकाय चुनाव में अपनी पार्टी की प्रचंड जीत का दावा किया. अग्रवाल ने शुक्रवार को भाजपा मुख्यालय पर मीडिया से बात करते हुए कांग्रेस की अंदरूनी कलह और कमजोर होती चुनावी स्थिति पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि भाजपा के पास 58 हजार बूथों तक मजबूत संगठन और कार्यकर्ताओं की टीम है. ऐसे में पार्टी केवल चुनाव जीतने नहीं, बल्कि पूरी तरह जीतने की स्थिति में है. कांग्रेस को जीत का आंकड़ा खोजना पड़ेगा.

कांग्रेस में कलह: भाजपा प्रभारी राधामोहन दास ने कहा कि वे कांग्रेस को चुनाव प्रचार में सक्रिय नजर नहीं देख रहे हैं. कांग्रेस में जिस तरह की अंदरूनी लड़ाई चल रही है, उससे पार्टी का मनोबल कमजोर हुआ है. बीकानेर में कांग्रेस के दलित जिला अध्यक्ष के साथ हुई मारपीट को लेकर उन्होंने कांग्रेस नेतृत्व को घेरा. उन्होंने सवाल उठाया कि क्या दलित होने के कारण ही उनके साथ ऐसा व्यवहार किया गया? इस घटना का असर राजस्थान के दलित समाज और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच भी गया. दलित समाज कांग्रेस की मानसिकता को स्पष्ट रूप से समझ रहा है. आने वाले नगरीय एवं पंचायत चुनाव में इसका अच्छे से जवाब मिलेगा.

राधामोहन दास अग्रवाल ने क्या कहा, सुनिए... (ETV Bharat Jaipur)

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दलित की पिटाई पर जवाब दें : राधामोहन दास ने स्पष्ट कहा कि कांग्रेस के नेताओं को भाजपा के किसी भी संगठनात्मक बैठक पर बोलने का अधिकार नहीं है. पहले उन्हें इसका जवाब देना चाहिए कि एक दलित कांग्रेस के जिला अध्यक्ष के साथ मारपीट किसने की और उसके ऊपर क्या एक्शन लिया? इस मुद्दे पर कांग्रेस के तमाम नेता चुप्पी साधे हैं. इससे साफ है कि उनकी राजनीति मानसिकता कैसी है.