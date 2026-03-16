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झारखंड में गैस संकट गहराने की आशंका, 3.27 लाख रिफिल पेंडिंग, सदन में केंद्र पर बरसे मंत्री, कमर्शियल गैस की आपूर्ति 80 फीसदी घटी

संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ( सौ. JVSTV )