पीसीसी की घोषणा के बाद झारखंड कांग्रेस में असंतोष, वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने प्रदेश नेतृत्व पर साधा निशाना
वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड पीसीसी पर सवाल उठाते हुए प्रदेश अध्यक्ष पर निशाना साधा है.
Published : May 5, 2026 at 7:56 AM IST
रांची: लंबे इंतजार के बाद झारखंड कांग्रेस ने अपनी नई कमिटी घोषित कर दी. कमिटी घोषित किए जाने के बाद राज्य के वित्तमंत्री और छतरपुर से कांग्रेस विधायक राधाकृष्ण किशोर ने सोशल मीडिया के माध्यम से प्रदेश नेतृत्व पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने अपने फेसबुक अकाउंट से राज्य प्रभारी के राजू के नाम लिखा लेटर पोस्ट किया है, जिसमें उन्होंने कहा कि कांग्रेस को आज पांच राज्यों की विधानसभा चुनाव परिणाम से भी सीख लेनी चाहिए.
उन्होने पूर्व मंत्री योगेंद्र साव पर हुई अनुशासनात्मक कार्रवाई और रमा खलखो को पद देकर सम्मानित किए जाने की तुलना 'एक आंख में काजल, एक आंख में सुरमा' वाले कहावत से तुलना करते हुए कहा कि 314 सदस्यों वाली पीसीसी के गठन कितना लाभकारी होगा, यह तो समय बताएगा. वित्त मंत्री राधाकृष्ण किशोर आगे लिखते हैं कि जंबो-जेट समिति की जगह यदि प्रदेश नेतृत्व के बारे में पार्टी कोई फैसला ले तो ही कांग्रेस संगठन के मजबूती की कल्पना की जा सकती है.
May 2, 2026
प्रदेश प्रभारी से हुई है इस संबंध में बात-अभिलाष साहू
झारखंड कांग्रेस के उपाध्यक्ष एवं अनुशासन समिति के सदस्य अभिलाष साहू ने वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर के पत्र को लेकर कहा कि इसकी सूचनान प्रदेश प्रभारी के राजू को दी जा चुकी है.
पार्टी फोरम पर अपनी बात रखना चाहिए- सतीश पॉल मुंजनी
राज्य के वित्तमंत्री एवं वरिष्ठ कांग्रेस नेता राधाकृष्ण किशोर द्वारा प्रदेश नेतृत्व के खिलाफ सोशल मीडिया पर किए गए पोस्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि हर किसी की अपनी-अपनी महत्वाकांक्षा होती है. अगर किसी को कोई शिकायत या परेशानी हो तो उन्हें पार्टी के प्लेटफार्म पर कहना चाहिए.
राधाकृष्ण किशोर के बेटे ने सचिव पद से दिया इस्तीफा
रविवार को ही पार्टी ने वित्तमंत्री राधाकृष्ण किशोर के पुत्र प्रशांत किशोर को प्रदेश सचिव बनाया था. लेकिन अब जानकारी मिल रही है कि उन्होंने प्रदेश कांग्रेस सचिव पद से इस्तीफा दे दिया है. इस संदर्भ में ईटीवी भारत ने जब उपाध्यक्ष सतीश पॉल मुंजनी से बात की तो उन्होंने सिर्फ ये कहा कि सभी वर्गों का पीसीसी में सबको जगह दी गयी है. पार्टी ने जो पद दिया है उस पर उनको काम करना चाहिए था. अनुशासनहीनता की कार्रवाई को लेकर सतीश पॉल मुंजनी ने कहा कि इसका फैसला पार्टी के प्रदेश प्रभारी और अन्य बड़े नेता को करना है.
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