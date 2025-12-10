ETV Bharat / state

झारखंड राजभवन का नाम बिरसा भवन रखने का प्रस्ताव, संसदीय कार्य मंत्री ने सदन में बताई वजह

मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने झारखंड के रांची स्थित राजभवन का नाम बिरसा भवन और दुमका राजभवन का नाम शहीद सिदो-कान्हू भवन रखने का प्रस्ताव रखा.

NAME PROPOSAL OF RAJ BHAVAN
मंत्री राधाकृष्ण किशोर (सौ. जेवीएसटीवी)
author img

By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : December 10, 2025 at 4:45 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

रांचीः झारखंड के राजभवन को बिरसा भवन और उपराजधानी दुमका स्थित राजभवन के नाम को शहीद सिदो कान्हू के नाम पर रखने का प्रस्ताव संसदीय मामलों के मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने बुधवार को विधानसभा में रखा. उन्होंने कहा कि राजभवन, राज्य सरकार की संपत्ति है और इसका नाम बदलने का अधिकार राज्य सरकार के पास है.

दरअसल, झारखंड में राजभवन का नाम आधिकारिक तौर पर 3 दिसंबर को लोकभवन कर दिया गया, जो औपनिवेशिक काल के नामों को हटाने की देशव्यापी पहल का हिस्सा था. यह बदलाव केंद्रीय गृह मंत्रालय के देश भर के राजभवनों का नाम बदलकर लोकभवन और राज निवास का नाम बदलकर लोक निवास करने के निर्देशों के बाद आया है.

बुधवार को 11 बजे विधानसभा की कार्यवाही शुरू होते ही संसदीय कार्य मंत्री राधाकृष्ण किशोर ने इस बाबत अपना प्रस्ताव सदन में रखा. उन्होंने कहा, 'हम सब जानते हैं कि गवर्नर को प्रेसिडेंट नियुक्त करते हैं. लेकिन, संविधान के आर्टिकल 154 के तहत, राज्य की एग्जीक्यूटिव पावर गवर्नर के पास होती है और इसलिए गवर्नर का ऑफिस एक स्टेट ऑफिस है. राज्य के विधायी काम गवर्नर के ऑफिस से किए जाते हैं.'

उन्होंने कहा कि राजभवन राज्य सरकार की प्रॉपर्टी है. सिर्फ राज्य सरकार के पास ही राज्य में बनी सरकार की चल और अचल संपत्ति का नाम बदलने का अधिकार है. इस बात को ध्यान में रखते हुए यह प्रस्ताव है कि रांची में राजभवन का नाम बदलकर बिरसा मुंडा के नाम पर बिरसा भवन और दुमका में राजभवन का नाम बदलकर सिदो-कान्हू भवन कर दिया जाए.

रांची के बीचों-बीच मौजूद राजभवन कॉम्प्लेक्स 52 एकड़ में फैला है और ऑड्रे हाउस 10 एकड़ में फैला है. राजभवन का कंस्ट्रक्शन 1930 में शुरू हुआ और मार्च 1931 में 7 लाख रुपये की अनुमानित लागत से पूरा हुआ था. पिछले दिनों गवर्नर की ओर से नोटिफिकेशन जारी कर राजभवन का नाम लोकभवन कर दिया गया था.

TAGGED:

NAME PROPOSAL
राधाकृष्ण किशोर
झारखंड राजभवन
शहीद सिदो कान्हू
NAME PROPOSAL OF RAJ BHAVAN

Quick Links / Policies

संपादक की पसंद

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.